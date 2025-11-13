Com Rachel Reis e Afrocidade, Feira Preta Festival estreia em Salvador

Pela primeira vez em Salvador, a Feira Preta vai celebrar a cultura preta com protagonismo de artistas baianos nos dias 28 a 30 de novembro no Distrito Criativo. Criada em São Paulo em 2002, a Feira em Salvador também terá shows, venda de produtos e desfiles de moda.
Como vai ser?
Primeiros nomes para o festival já foram confirmados: como Sued Nunes, Afrocidade, Rachel Reis, Ministereo Publico e Batekoo. A Batekoo estará presente dias após realizar o próprio festival em São Paulo, no Sonora Garden, em 15 de novembro.
O evento acontece no Distrito Criativo de Salvador, o ponto central da programação será na Praça Maria Felipa. O Festival encerra o calendário do programa Salvador Capital Afro de 2025.
Com o tema "Axé - Revolução que dá baile" a estreia na capital baiana marca o protagonismo de artistas locais. Como consequência, um dos objetivos do evento é mostrar a potência da música preta produzida na Bahia.
Pensamos numa programação que reflita o verdadeiro molho da Bahia e que reverencie o Axé desde suas origens nos terreiros, até à contemporaneidade, com os bailes e paredões de Salvador, passando pela tradição dos blocos Afro.
O Feira Preta nasceu para ser um instrumento de prosperidade para a população negra, e chegar à Bahia, terra-mãe do Axé, da resistência e da criatividade preta, é conectar toda nossa trajetória com o futuro. Depois de tudo o que passamos nos últimos anos, estar com artistas baianos e com a energia dessa cidade é, de fato, uma volta por cima. Não se trata apenas de um festival, mas de um ecossistema vivo que movimenta a economia preta, ativa territórios e transforma realidades. explica Adriana Barbosa, fundadora e diretora executiva do Feira Preta
Toda a programação do Feira Preta Festival é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível que será destinado a instituições sociais locais.
Além das apresentações musicais, o Festival terá uma outras programações como: feira de afroempreendedores, desfiles de moda, talks focados em empreendedorismo, cultura e economia, stand up, gastronomia, mapping, games, programação infantil e atividades para toda a família.
SERVIÇO
28 DE NOVEMBRO (SEXTA)
- ABERTURA OFICIAL
- Local: Praça Maria Felipa
- 18h às 20h - Alvorada dos Ojás
29 DE NOVEMBRO (SÁBADO)
- SHOWS PALCO AXE - Apresentado por Nubank
- Local: Praça Maria Felipa
- Mestre de cerimônia: Tia Má e Icaro Bonfim
- 12h às 13h - DJ Eduardo Brechó
- 13h às 14h - Sued Nunes convida Josyara
- 14h às 15h - DJ Eduardo Brechó
- 15h às 16h - Afrocidade convida Broken Pen
- 16h às 17h - DJ RDD
- 17h às 18h - Jau convida Rachel Reis
- 18h às 19h - DJ RDD
- 19h às 20h - EdCity Fantasmão
- PALCO PAREDÃO em parceria com Batekoo e HitLab
- Local: Praça Maria Felipa
- Mestre de Cerimônias: Cleidson Baby
- 12h - Artistas do Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Tai | Nagô | Ludmila Singa |Brianny |T/o/m | Deco | Romero Mateus | Nollas | Raissa Araújo | Denise Fersan | Hebert, O Cantor
- 13h15 - BatalhaRap
- 13h55 - Slam Fya: Do ódio ao amor
- 14h30 - Experiência Jamaica
- 15h30 - Shook Na Voz
- 16h30 - Lunna Montty
- 17h30 - LEVYSSO
- 18h30 - Freshprincedabahia
- 19h45 - Jeffinho
- 20h30 - Tia Carol
30 DE NOVEMBRO (DOMINGO)
- SHOWS PALCO AXÉ - Apresentado por Nubank
- Local: Praça Maria Felipa
- Mestre de cerimônia: Tia Má e Icaro Bonfim
- 12h - Música Ambiente
- 12h30 - Pagode Por Elas com Rai Pereira convidam A Dama e Nath BR
- 13h30 - DJ Nai Kiese
- 14h - Yan Cloud convida Vírus Carinhoso
- 15h30 - DJ Nai Kiese
- 15h50 - Ministereo Público
- 17h50 - Dj Nai Kiese
- 18h40 - Baile Essencial
- 19h - O Kanalha
- 20h - Baile essencial
- PALCO PAREDÃO
- Local: Praça Maria Felipa
- Mestre de Cerimônias: Tia Carol
- 12h - DJ Allexuz
- 13h - Artistas Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Rita Braz | Felipe Uxê | Laela | Agatha VS | Nouve | Aspri RBF | Heder Novaes | Nayri | Una | Herley
- 14h15 - Acerte e Ganhe com Raoni Oliveira
- 15h15 - DJ Allexuz
- 16h - Tiago Simas
- 17h - DJ Belle
- 18h - Samba Orisun
- 19h - DJ Belle
- 19h40 - Samba Trator
