Com Rachel Reis e Afrocidade, Feira Preta Festival estreia em Salvador

Com o tema "Axé - Revolução que dá baile" a estreia na capital baiana marca o protagonismo de artistas locais. Como consequência, um dos objetivos do evento é mostrar a potência da música preta produzida na Bahia.

Pensamos numa programação que reflita o verdadeiro molho da Bahia e que reverencie o Axé desde suas origens nos terreiros, até à contemporaneidade, com os bailes e paredões de Salvador, passando pela tradição dos blocos Afro.

O Feira Preta nasceu para ser um instrumento de prosperidade para a população negra, e chegar à Bahia, terra-mãe do Axé, da resistência e da criatividade preta, é conectar toda nossa trajetória com o futuro. Depois de tudo o que passamos nos últimos anos, estar com artistas baianos e com a energia dessa cidade é, de fato, uma volta por cima. Não se trata apenas de um festival, mas de um ecossistema vivo que movimenta a economia preta, ativa territórios e transforma realidades. explica Adriana Barbosa, fundadora e diretora executiva do Feira Preta

Festa Batekoo Imagem: Divulgação

Toda a programação do Feira Preta Festival é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível que será destinado a instituições sociais locais.