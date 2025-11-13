TocaUOL
Com Rachel Reis e Afrocidade, Feira Preta Festival estreia em Salvador

Colaboração para o TOCA, de São Paulo
Rachel Reis
Rachel Reis Imagem: Reprodução/Instagram @rachelreisc

Pela primeira vez em Salvador, a Feira Preta vai celebrar a cultura preta com protagonismo de artistas baianos nos dias 28 a 30 de novembro no Distrito Criativo. Criada em São Paulo em 2002, a Feira em Salvador também terá shows, venda de produtos e desfiles de moda.

Como vai ser?

Primeiros nomes para o festival já foram confirmados: como Sued Nunes, Afrocidade, Rachel Reis, Ministereo Publico e Batekoo. A Batekoo estará presente dias após realizar o próprio festival em São Paulo, no Sonora Garden, em 15 de novembro.

O evento acontece no Distrito Criativo de Salvador, o ponto central da programação será na Praça Maria Felipa. O Festival encerra o calendário do programa Salvador Capital Afro de 2025.

Com o tema "Axé - Revolução que dá baile" a estreia na capital baiana marca o protagonismo de artistas locais. Como consequência, um dos objetivos do evento é mostrar a potência da música preta produzida na Bahia.

Pensamos numa programação que reflita o verdadeiro molho da Bahia e que reverencie o Axé desde suas origens nos terreiros, até à contemporaneidade, com os bailes e paredões de Salvador, passando pela tradição dos blocos Afro.

O Feira Preta nasceu para ser um instrumento de prosperidade para a população negra, e chegar à Bahia, terra-mãe do Axé, da resistência e da criatividade preta, é conectar toda nossa trajetória com o futuro. Depois de tudo o que passamos nos últimos anos, estar com artistas baianos e com a energia dessa cidade é, de fato, uma volta por cima. Não se trata apenas de um festival, mas de um ecossistema vivo que movimenta a economia preta, ativa territórios e transforma realidades. explica Adriana Barbosa, fundadora e diretora executiva do Feira Preta

Festa Batekoo
Festa Batekoo Imagem: Divulgação

Toda a programação do Feira Preta Festival é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível que será destinado a instituições sociais locais.

Além das apresentações musicais, o Festival terá uma outras programações como: feira de afroempreendedores, desfiles de moda, talks focados em empreendedorismo, cultura e economia, stand up, gastronomia, mapping, games, programação infantil e atividades para toda a família.

SERVIÇO

28 DE NOVEMBRO (SEXTA)

  • ABERTURA OFICIAL
  • Local: Praça Maria Felipa
  • 18h às 20h - Alvorada dos Ojás

29 DE NOVEMBRO (SÁBADO)

  • SHOWS PALCO AXE - Apresentado por Nubank
  • Local: Praça Maria Felipa
  • Mestre de cerimônia: Tia Má e Icaro Bonfim
  • 12h às 13h - DJ Eduardo Brechó
  • 13h às 14h - Sued Nunes convida Josyara
  • 14h às 15h - DJ Eduardo Brechó
  • 15h às 16h - Afrocidade convida Broken Pen
  • 16h às 17h - DJ RDD
  • 17h às 18h - Jau convida Rachel Reis
  • 18h às 19h - DJ RDD
  • 19h às 20h - EdCity Fantasmão
  • PALCO PAREDÃO em parceria com Batekoo e HitLab
  • Local: Praça Maria Felipa
  • Mestre de Cerimônias: Cleidson Baby
  • 12h - Artistas do Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Tai | Nagô | Ludmila Singa |Brianny |T/o/m | Deco | Romero Mateus | Nollas | Raissa Araújo | Denise Fersan | Hebert, O Cantor
  • 13h15 - BatalhaRap
  • 13h55 - Slam Fya: Do ódio ao amor
  • 14h30 - Experiência Jamaica
  • 15h30 - Shook Na Voz
  • 16h30 - Lunna Montty
  • 17h30 - LEVYSSO
  • 18h30 - Freshprincedabahia
  • 19h45 - Jeffinho
  • 20h30 - Tia Carol

30 DE NOVEMBRO (DOMINGO)

  • SHOWS PALCO AXÉ - Apresentado por Nubank
  • Local: Praça Maria Felipa
  • Mestre de cerimônia: Tia Má e Icaro Bonfim
  • 12h - Música Ambiente
  • 12h30 - Pagode Por Elas com Rai Pereira convidam A Dama e Nath BR
  • 13h30 - DJ Nai Kiese
  • 14h - Yan Cloud convida Vírus Carinhoso
  • 15h30 - DJ Nai Kiese
  • 15h50 - Ministereo Público
  • 17h50 - Dj Nai Kiese
  • 18h40 - Baile Essencial
  • 19h - O Kanalha
  • 20h - Baile essencial
  • PALCO PAREDÃO
  • Local: Praça Maria Felipa
  • Mestre de Cerimônias: Tia Carol
  • 12h - DJ Allexuz
  • 13h - Artistas Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Rita Braz | Felipe Uxê | Laela | Agatha VS | Nouve | Aspri RBF | Heder Novaes | Nayri | Una | Herley
  • 14h15 - Acerte e Ganhe com Raoni Oliveira
  • 15h15 - DJ Allexuz
  • 16h - Tiago Simas
  • 17h - DJ Belle
  • 18h - Samba Orisun
  • 19h - DJ Belle
  • 19h40 - Samba Trator

