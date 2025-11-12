Festival Batekoo traz Duquesa, Urias e BK para 12 horas de palco em SP

O Batekoo chega a São Paulo neste sábado, no Sonora Garden. Serão 12 horas seguidas em dois palcos, com cerca de 30 atrações que cruzam shows, performances e ciclos formativos —mistura de festa e encontro que é marca do projeto.
O que vai rolar
Criado em 2014, em Salvador, o Batekoo virou um espaço de referência para a juventude negra e LGBTQIAP+ periférica: ali se encontram música, identidade e ocupação econômica. Em vez de só apresentar nomes, o festival conecta artistas, coletivos e público por meio de rodadas formativas e trocas que seguem depois do evento.
A programação equilibra nomes que atraem público e projetos em ascensão. Essa mistura mantém o clima de baile —com DJs e pistas ativas— e, ao mesmo tempo, cria pontos de descoberta: quem chega pelo hit pode sair com um artista novo para seguir. Essa dinâmica ajuda a ampliar a visibilidade e gerar trabalho para quem vem da periferia.
O uso de dois palcos é prático e curatorial: reduz intervalos, garante fluxo e permite que a plateia circule entre propostas diferentes sem perder o ritmo. Os ciclos formativos fazem a ponte entre espetáculo e aprendizagem, transformando parte do evento em rede de preparação profissional e referência estética.
No line up estão 30 atrações: Urias; Duquesa; O Kannalha; BK; Carlos do Complexo; Lola Ondi Kwa; BADSISTA; Brunoso; Mu540; Rom Santana; davs; Point das Amigas; Taj Ma House; OMOLOKO; DJ BRUM; Keiona Pedro Bertho; Totonete; Ralachão; Mirands; rafabalera; freshprincedabahia; Sammy Dreams; Scorpio Qveen; Loic Koutana; Aisha Mbikila; DJ Yaminah Mello; Scof Savage; e Rafa Duartt.
Se for ao Sonora Garden (r. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé), confira os horários dos palcos e das atividades nos canais oficiais do festival. Circular entre palcos e participar das oficinas amplia a experiência além da pista.
E TEM +
Massive Attack convoca Amazônia para subir ao palco
Massive Attack e Cavalera se apresentam em São Paulo amanhã, no Espaço Unimed, em show que apoia os direitos dos povos indígenas. A iniciativa A RESPOSTA SOMOS NÓS reúne os britânicos e os irmãos Cavalera com representantes indígenas e visa dar visibilidade às demandas da Amazônia durante a COP30. Portões abrem às 19h; Massive Attack sobe às 21h30. Últimos ingressos estão à venda pela Eventim. Classificação etária e setores variam; confira no site.
Emicida, Pitty e Seu Jorge juntam-se ao Planet Hemp
Planet Hemp encerra a turnê A Última Ponta em São Paulo no sábado, no Allianz Parque, com convidados Emicida, Pitty (foto), Seu Jorge e participação da BaianaSystem. Produzido pela 30e, o show reúne três décadas de história da banda, marcada por letras combativas e lados políticos, e promete repertório amplo e participações especiais. Ingressos estão à venda pela Eventim. A abertura da casa é às 16h; classificação etária e setores variam; acesse o site de vendas para saber.
Fundição vira máquina do tempo dos bailes cariocas
O Festival Baile das Antigas revive os grandes bailes cariocas na Fundição Progresso, neste sábado, a partir das 17h. Com duas pistas dedicadas a clássicos dos anos 70/80 e ao funk dos anos 90/2000, reúne equipes históricas (Pipos, Castelo das Pedras, Soul Grand Prix), DJs, MCs e convidados como Naldo (foto), MC Cacau e Bonde do Vinho. Ingressos pela Ingresse; classificação 18 anos; meia solidária R$70. Também haverá lambaeróbica e performances.
'ENTRE ASPAS'
NO ANO QUE VEM
CarnaUOL abre ano de Kesha; Amsterdã e Berlim esgotaram
Kesha inicia sua etapa 2026 em São Paulo, no CarnaUOL, em 24 de janeiro, e parte para uma turnê que já tem ingressos esgotados em Berlim e Amsterdã e também em várias cidades australianas. Após a estreia em São Paulo, a artista segue pela Oceania, incluindo Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth, e volta à Europa para shows em Glasgow, Londres, Dublin e outras cidades, com passagens por festivais e arenas; a turnê promete setlists explosivos.
C6 Fest 2026 anuncia atrações como Robert Plant e The xx
C6 Fest anuncia line-up da 4ª edição, de 21 a 24 de maio de 2026 no Parque Ibirapuera, São Paulo. São 28 atrações nacionais e internacionais confirmadas, com Robert Plant, The xx, Lykke Li, Beirut, Matt Berninger, Branford Marsalis, Benjamin Clementine e Paralamas do Sucesso com Nação Zumbi. O festival estreia o C6 Lab, espaço experimental no Auditório Ibirapuera. Pré-venda C6 Bank hoje e amanhã; geral a partir de sexta.
Lenda do rock sulista dos EUA vem pro Monsters of Rock
Monsters of Rock 2026 anuncia Lynyrd Skynyrd e confirma Guns N' Roses como headliner. O festival acontece em 4 de abril, no Allianz Parque, São Paulo; portas abrem às 10h. Lynyrd Skynyrd fará sua primeira apresentação no evento, prometendo clássicos como Sweet Home Alabama e Free Bird. Guns N' Roses retorna ao Brasil com repertório de hits. Ingressos à venda na sexta, às 10h, exclusivamente no site Eventim. Fique ligado para confirmações.
AGENDA DA SEMANA
Amanhã
- Aloysio Letra, Sesc Pompeia, São Paulo
- Batuke do Pretinho participação especial Caetano Veloso, Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Bennu - AYA - Terra que canta, Sesc Campinas, Sesc Campinas (SP)
- Big Chico - 30 Anos de Blues, Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)
- Chico Chico, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Fleezus - lançamento do álbum 'CRÔNICAS', Casa Natura Musical, São Paulo
- Glenn Hughes, Mister Rock, Belo Horizonte
- Grupo Raça, Sesc Bom Retiro, São Paulo
- James, Audio, São Paulo
- Massive Attack, Espaço Unimed, São Paulo
- Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro
- Samira Chamma - Lançamento do álbum 'Estou Viva', Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Samba Independente dos Bons Costumes, Fundição Progresso, Rio de Janeiro
- Sandra Pêra, Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Seun Kuti, Sesc Franca, Franca (SP)
- Siki Jo-An, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
- Tetê Espíndola, Blue Note SP, São Paulo
Sexta
- Capital Inicial - Acústico 25 anos, Espaço Unimed, São Paulo
- Daniel, Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
- Delacruz, Espaço Hall, Rio de Janeiro
- Eternos Cascavelletes, Opinião, Porto Alegre
- Glenn Hughes, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Irma participação especial Gabriel Grossi, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
- Jaloo, Casa Natura Musical, São Paulo
- Leo da Bodega, Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)
- Lupe de Lupe, Original BH Pub/ Prado, Belo Horizonte
- Maria Flor, Teatro de Bolso, Belo Horizonte
- Marina Lima, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro
- Mariana Nolasco, Cine Theatro Brasil, Belo Horizonte
- Maurício Manieri, Teatro Positivo, Curitiba
- Mel Duarte - Show 'Colmeia', Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Now United, Vibra São Paulo, São Paulo
- Rico Dalasam, Sesc Pompeia, São Paulo
- Roberto Carlos, Suhai Music Hall, São Paulo
- Seun Kuti, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)
- Stefano Moliner - Codex Ultra Deum, Sesc São Caetano, São Caetano do Sul (SP)
- Thalma de Freitas, Casa de Francisca, São Paulo
- Tiago Nacarato, Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)
- Yago Oproprio, Sesc Belenzinho, São Paulo
Sábado
- Adriana Calcanhotto, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro
- Alex Cohen, Teatro Opus, Rio de Janeiro
- Ana Cacimba - Show Luminosa - Ato 1: Lua, Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Ana Carolina - Turnê 25 Anas, BeFly Hall, Belo Horizonte
- Ana Gabriela, Opinião, Porto Alegre
- Ari Colares, Casa de Francisca, São Paulo
- Banda Aurah, Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)
- Benziê não está na lista, mas Budah está: Budah - Show do álbum Púrpura, Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Buena Vista Orchestra, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Capital Inicial - Acústico 25 anos, Espaço Unimed, São Paulo
- Dado Villa-Lobos convida André Frateschi, Grande Teatro Cemig/Palácio das Artes, Belo Horizonte
- Dua Lipa - Radical Optimism Tour, Estádio do MorumBIS, São Paulo
- Festival Zepelim com Luísa Sonza, Yoago Oproprio, Marina Sena, Lagum, Anavitória, Camaleoa e mais, Marina Park, Fortaleza
- Fexta da Mextra com Doni Jr, Pagoterapia, Robson Nunes, Victor Massaki, Paula Santisteban e Matheus Crippa, Casa Natura Musical, São Paulo
- Grupo Zero 18, Sesc Birigui, Birigui (SP)
- João Bosco Quarteto, Blue Note SP, São Paulo
- Junior, Audio, São Paulo
- Kapai - Devotion, Sesc Campinas, Campinas (SP)
- Mãe Beth de Oxum & Surama Ramos e Henrique Albino - Show Apejó, Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Marisa Monte, Pedreira Paulo Leminski, Curitiba
- Molchat Doma, Tokio Marine Hall, São Paulo
- Now United, Vibra São Paulo, São Paulo
- Planet Hemp, Allianz Parque, São Paulo
- Raquel Tobias, Casa de Francisca, São Paulo
- Rico Dalasam, Sesc Pompeia, São Paulo
- Roberto Carlos, Suhai Music Hall, São Paulo
- Trio Esperança - Evinha, Mário e Marizinha, Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Trio Mana Flor, Casa de Francisca, São Paulo
- Túlio Dayrell e Cebola, Casa Camô, Belo Horizonte
- Wanessa Camargo, Qualistage, Rio de Janeiro
Domingo
- Alt Niss, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)
- Andrea Vanzo, Tokio Marine Hall, São Paulo
- Banda Yayá Massemba, Sesc Taubaté, Taubaté (SP)
- Benziê, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
- Bia Ferreira - Show Tecnologia Afrodiaspórica, Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Boyce Avenue, Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, Belo Horizonte
- Kamaitachi, Opinião, Porto Alegre
- Kysha e Mine, Espaço Hall, Rio de Janeiro
- Luana Bayô, Sesc Belenzinho, São Paulo
- Tiago Nacarato, Casa Natura Musical, São Paulo
- Trio Mana Flor, Casa de Francisca, São Paulo
- Victoria Saavedra, Casa Sincopada (Festa Estoy Aquí), São Paulo
Terça
- Boyce Avenue, Audio, São Paulo
- Glenn Hughes, Tork n' Roll, Curitiba
- Marcos Sacramento - roda de samba, Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Nice & Os Gonçalves, Blue Note SP, São Paulo
- Ópera Carmen, de Bizet - Orquestra da ULBRA, Teatro Simões Lopes Neto, Porto Alegre
- Perotá Chingó, Casa Natura Musical, São Paulo
- Rodrigo Vellozo e Benito Di Paula, Casa de Francisca, São Paulo
- Tiziu do Araripe, Casa de Francisca, São Paulo
Quarta
- Ana Bispo, Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
- Black Pantera, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Boyce Avenue, Teatro Opus, Rio de Janeiro
- Cristiano Quevedo - Turnê 30 Anos, Teatro do Bourbon Country, Porto Alegre
- Djonga, Espaço Unimed, São Paulo
- Donos da Cena com Don, Guime e Rodolfinho, Audio, São Paulo
- Fafá de Belém, Salão de Atos da PUC-RS, Porto Alegre
- Filipe Ret, Espaço Hall, Rio de Janeiro
- Ju Santtos, Blue Note SP, São Paulo
- Matu Miranda, Sesc Pinheiros, São Paulo
- Now United, Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Titãs, BeFly Minascentro, Belo Horizonte
