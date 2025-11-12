Festival Batekoo traz Duquesa, Urias e BK para 12 horas de palco em SP

O Batekoo chega a São Paulo neste sábado, no Sonora Garden. Serão 12 horas seguidas em dois palcos, com cerca de 30 atrações que cruzam shows, performances e ciclos formativos —mistura de festa e encontro que é marca do projeto.

O que vai rolar

Criado em 2014, em Salvador, o Batekoo virou um espaço de referência para a juventude negra e LGBTQIAP+ periférica: ali se encontram música, identidade e ocupação econômica. Em vez de só apresentar nomes, o festival conecta artistas, coletivos e público por meio de rodadas formativas e trocas que seguem depois do evento.

A programação equilibra nomes que atraem público e projetos em ascensão. Essa mistura mantém o clima de baile —com DJs e pistas ativas— e, ao mesmo tempo, cria pontos de descoberta: quem chega pelo hit pode sair com um artista novo para seguir. Essa dinâmica ajuda a ampliar a visibilidade e gerar trabalho para quem vem da periferia.