Festival Batekoo traz Duquesa, Urias e BK para 12 horas de palco em SP

Do TOCA
Duquesa, Urias e BK estão no line up do festival Batekoo, neste sábado, em São Paulo
Duquesa, Urias e BK estão no line up do festival Batekoo, neste sábado, em São Paulo Imagem: Divugação

O Batekoo chega a São Paulo neste sábado, no Sonora Garden. Serão 12 horas seguidas em dois palcos, com cerca de 30 atrações que cruzam shows, performances e ciclos formativos —mistura de festa e encontro que é marca do projeto.

O que vai rolar

Criado em 2014, em Salvador, o Batekoo virou um espaço de referência para a juventude negra e LGBTQIAP+ periférica: ali se encontram música, identidade e ocupação econômica. Em vez de só apresentar nomes, o festival conecta artistas, coletivos e público por meio de rodadas formativas e trocas que seguem depois do evento.

A programação equilibra nomes que atraem público e projetos em ascensão. Essa mistura mantém o clima de baile —com DJs e pistas ativas— e, ao mesmo tempo, cria pontos de descoberta: quem chega pelo hit pode sair com um artista novo para seguir. Essa dinâmica ajuda a ampliar a visibilidade e gerar trabalho para quem vem da periferia.

O uso de dois palcos é prático e curatorial: reduz intervalos, garante fluxo e permite que a plateia circule entre propostas diferentes sem perder o ritmo. Os ciclos formativos fazem a ponte entre espetáculo e aprendizagem, transformando parte do evento em rede de preparação profissional e referência estética.

No line up estão 30 atrações: Urias; Duquesa; O Kannalha; BK; Carlos do Complexo; Lola Ondi Kwa; BADSISTA; Brunoso; Mu540; Rom Santana; davs; Point das Amigas; Taj Ma House; OMOLOKO; DJ BRUM; Keiona Pedro Bertho; Totonete; Ralachão; Mirands; rafabalera; freshprincedabahia; Sammy Dreams; Scorpio Qveen; Loic Koutana; Aisha Mbikila; DJ Yaminah Mello; Scof Savage; e Rafa Duartt.

Se for ao Sonora Garden (r. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé), confira os horários dos palcos e das atividades nos canais oficiais do festival. Circular entre palcos e participar das oficinas amplia a experiência além da pista.

E TEM +

Imagem: Divulgação

Massive Attack convoca Amazônia para subir ao palco
Massive Attack e Cavalera se apresentam em São Paulo amanhã, no Espaço Unimed, em show que apoia os direitos dos povos indígenas. A iniciativa A RESPOSTA SOMOS NÓS reúne os britânicos e os irmãos Cavalera com representantes indígenas e visa dar visibilidade às demandas da Amazônia durante a COP30. Portões abrem às 19h; Massive Attack sobe às 21h30. Últimos ingressos estão à venda pela Eventim. Classificação etária e setores variam; confira no site.

Imagem: Divulgação

Emicida, Pitty e Seu Jorge juntam-se ao Planet Hemp
Planet Hemp encerra a turnê A Última Ponta em São Paulo no sábado, no Allianz Parque, com convidados Emicida, Pitty (foto), Seu Jorge e participação da BaianaSystem. Produzido pela 30e, o show reúne três décadas de história da banda, marcada por letras combativas e lados políticos, e promete repertório amplo e participações especiais. Ingressos estão à venda pela Eventim. A abertura da casa é às 16h; classificação etária e setores variam; acesse o site de vendas para saber.

Imagem: Divulgação

Fundição vira máquina do tempo dos bailes cariocas
O Festival Baile das Antigas revive os grandes bailes cariocas na Fundição Progresso, neste sábado, a partir das 17h. Com duas pistas dedicadas a clássicos dos anos 70/80 e ao funk dos anos 90/2000, reúne equipes históricas (Pipos, Castelo das Pedras, Soul Grand Prix), DJs, MCs e convidados como Naldo (foto), MC Cacau e Bonde do Vinho. Ingressos pela Ingresse; classificação 18 anos; meia solidária R$70. Também haverá lambaeróbica e performances.

'ENTRE ASPAS'

Imagem: Divulgação
NO ROLÊ

Com turnê de 50 anos de carreira, Djavan quer decifrar 'código djavânico' Leia mais

Com chá revelação e sinalizadores, Linkin Park bota 68 mil pra cantar em SP Leia mais

Baiana e Sister Nancy, Tems: diversidade da música preta dá tom ao AFROPUNK Leia mais

MOMENTO ÉPICO

Jamicana Sister Nancy canta no AFROPUNK Brasil, no domingo (9), em Salvador
Jamicana Sister Nancy canta no AFROPUNK Brasil, no domingo (9), em Salvador Imagem: Matheus Leite/AFROPUNK
NO ANO QUE VEM

Imagem: Divulgação

CarnaUOL abre ano de Kesha; Amsterdã e Berlim esgotaram
Kesha inicia sua etapa 2026 em São Paulo, no CarnaUOL, em 24 de janeiro, e parte para uma turnê que já tem ingressos esgotados em Berlim e Amsterdã e também em várias cidades australianas. Após a estreia em São Paulo, a artista segue pela Oceania, incluindo Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth, e volta à Europa para shows em Glasgow, Londres, Dublin e outras cidades, com passagens por festivais e arenas; a turnê promete setlists explosivos.

Imagem: Reinaldo Canato/ UOL

C6 Fest 2026 anuncia atrações como Robert Plant e The xx
C6 Fest anuncia line-up da 4ª edição, de 21 a 24 de maio de 2026 no Parque Ibirapuera, São Paulo. São 28 atrações nacionais e internacionais confirmadas, com Robert Plant, The xx, Lykke Li, Beirut, Matt Berninger, Branford Marsalis, Benjamin Clementine e Paralamas do Sucesso com Nação Zumbi. O festival estreia o C6 Lab, espaço experimental no Auditório Ibirapuera. Pré-venda C6 Bank hoje e amanhã; geral a partir de sexta.

Imagem: Divulgação

Lenda do rock sulista dos EUA vem pro Monsters of Rock
Monsters of Rock 2026 anuncia Lynyrd Skynyrd e confirma Guns N' Roses como headliner. O festival acontece em 4 de abril, no Allianz Parque, São Paulo; portas abrem às 10h. Lynyrd Skynyrd fará sua primeira apresentação no evento, prometendo clássicos como Sweet Home Alabama e Free Bird. Guns N' Roses retorna ao Brasil com repertório de hits. Ingressos à venda na sexta, às 10h, exclusivamente no site Eventim. Fique ligado para confirmações.

AGENDA DA SEMANA

Seun Kuti se apresenta no Sesc Franca (SP), amanhã, e no Sorocaba (SP), na sexta
Seun Kuti se apresenta no Sesc Franca (SP), amanhã, e no Sorocaba (SP), na sexta Imagem: Divulgação

Amanhã

  • Aloysio Letra, Sesc Pompeia, São Paulo
  • Batuke do Pretinho participação especial Caetano Veloso, Vivo Rio, Rio de Janeiro
  • Bennu - AYA - Terra que canta, Sesc Campinas, Sesc Campinas (SP)
  • Big Chico - 30 Anos de Blues, Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)
  • Chico Chico, Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Fleezus - lançamento do álbum 'CRÔNICAS', Casa Natura Musical, São Paulo
  • Glenn Hughes, Mister Rock, Belo Horizonte
  • Grupo Raça, Sesc Bom Retiro, São Paulo
  • James, Audio, São Paulo
  • Massive Attack, Espaço Unimed, São Paulo
  • Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro
  • Samira Chamma - Lançamento do álbum 'Estou Viva', Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Samba Independente dos Bons Costumes, Fundição Progresso, Rio de Janeiro
  • Sandra Pêra, Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
  • Seun Kuti, Sesc Franca, Franca (SP)
  • Siki Jo-An, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
  • Tetê Espíndola, Blue Note SP, São Paulo

Sexta

  • Capital Inicial - Acústico 25 anos, Espaço Unimed, São Paulo
  • Daniel, Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
  • Delacruz, Espaço Hall, Rio de Janeiro
  • Eternos Cascavelletes, Opinião, Porto Alegre
  • Glenn Hughes, Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Irma participação especial Gabriel Grossi, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
  • Jaloo, Casa Natura Musical, São Paulo
  • Leo da Bodega, Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)
  • Lupe de Lupe, Original BH Pub/ Prado, Belo Horizonte
  • Maria Flor, Teatro de Bolso, Belo Horizonte
  • Marina Lima, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro
  • Mariana Nolasco, Cine Theatro Brasil, Belo Horizonte
  • Maurício Manieri, Teatro Positivo, Curitiba
  • Mel Duarte - Show 'Colmeia', Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Now United, Vibra São Paulo, São Paulo
  • Rico Dalasam, Sesc Pompeia, São Paulo
  • Roberto Carlos, Suhai Music Hall, São Paulo
  • Seun Kuti, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)
  • Stefano Moliner - Codex Ultra Deum, Sesc São Caetano, São Caetano do Sul (SP)
  • Thalma de Freitas, Casa de Francisca, São Paulo
  • Tiago Nacarato, Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)
  • Yago Oproprio, Sesc Belenzinho, São Paulo
Sábado

  • Adriana Calcanhotto, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro
  • Alex Cohen, Teatro Opus, Rio de Janeiro
  • Ana Cacimba - Show Luminosa - Ato 1: Lua, Sesc Bom Retiro, São Paulo
  • Ana Carolina - Turnê 25 Anas, BeFly Hall, Belo Horizonte
  • Ana Gabriela, Opinião, Porto Alegre
  • Ari Colares, Casa de Francisca, São Paulo
  • Banda Aurah, Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)
  • Benziê não está na lista, mas Budah está: Budah - Show do álbum Púrpura, Sesc Bom Retiro, São Paulo
  • Buena Vista Orchestra, Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Capital Inicial - Acústico 25 anos, Espaço Unimed, São Paulo
  • Dado Villa-Lobos convida André Frateschi, Grande Teatro Cemig/Palácio das Artes, Belo Horizonte
  • Dua Lipa - Radical Optimism Tour, Estádio do MorumBIS, São Paulo
  • Festival Zepelim com Luísa Sonza, Yoago Oproprio, Marina Sena, Lagum, Anavitória, Camaleoa e mais, Marina Park, Fortaleza
  • Fexta da Mextra com Doni Jr, Pagoterapia, Robson Nunes, Victor Massaki, Paula Santisteban e Matheus Crippa, Casa Natura Musical, São Paulo
  • Grupo Zero 18, Sesc Birigui, Birigui (SP)
  • João Bosco Quarteto, Blue Note SP, São Paulo
  • Junior, Audio, São Paulo
  • Kapai - Devotion, Sesc Campinas, Campinas (SP)
  • Mãe Beth de Oxum & Surama Ramos e Henrique Albino - Show Apejó, Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Marisa Monte, Pedreira Paulo Leminski, Curitiba
  • Molchat Doma, Tokio Marine Hall, São Paulo
  • Now United, Vibra São Paulo, São Paulo
  • Planet Hemp, Allianz Parque, São Paulo
  • Raquel Tobias, Casa de Francisca, São Paulo
  • Rico Dalasam, Sesc Pompeia, São Paulo
  • Roberto Carlos, Suhai Music Hall, São Paulo
  • Trio Esperança - Evinha, Mário e Marizinha, Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
  • Trio Mana Flor, Casa de Francisca, São Paulo
  • Túlio Dayrell e Cebola, Casa Camô, Belo Horizonte
  • Wanessa Camargo, Qualistage, Rio de Janeiro

Domingo

  • Alt Niss, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)
  • Andrea Vanzo, Tokio Marine Hall, São Paulo
  • Banda Yayá Massemba, Sesc Taubaté, Taubaté (SP)
  • Benziê, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
  • Bia Ferreira - Show Tecnologia Afrodiaspórica, Sesc Bom Retiro, São Paulo
  • Boyce Avenue, Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, Belo Horizonte
  • Kamaitachi, Opinião, Porto Alegre
  • Kysha e Mine, Espaço Hall, Rio de Janeiro
  • Luana Bayô, Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Tiago Nacarato, Casa Natura Musical, São Paulo
  • Trio Mana Flor, Casa de Francisca, São Paulo
  • Victoria Saavedra, Casa Sincopada (Festa Estoy Aquí), São Paulo

Terça

  • Boyce Avenue, Audio, São Paulo
  • Glenn Hughes, Tork n' Roll, Curitiba
  • Marcos Sacramento - roda de samba, Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
  • Nice & Os Gonçalves, Blue Note SP, São Paulo
  • Ópera Carmen, de Bizet - Orquestra da ULBRA, Teatro Simões Lopes Neto, Porto Alegre
  • Perotá Chingó, Casa Natura Musical, São Paulo
  • Rodrigo Vellozo e Benito Di Paula, Casa de Francisca, São Paulo
  • Tiziu do Araripe, Casa de Francisca, São Paulo
Quarta

  • Ana Bispo, Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
  • Black Pantera, Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Boyce Avenue, Teatro Opus, Rio de Janeiro
  • Cristiano Quevedo - Turnê 30 Anos, Teatro do Bourbon Country, Porto Alegre
  • Djonga, Espaço Unimed, São Paulo
  • Donos da Cena com Don, Guime e Rodolfinho, Audio, São Paulo
  • Fafá de Belém, Salão de Atos da PUC-RS, Porto Alegre
  • Filipe Ret, Espaço Hall, Rio de Janeiro
  • Ju Santtos, Blue Note SP, São Paulo
  • Matu Miranda, Sesc Pinheiros, São Paulo
  • Now United, Vivo Rio, Rio de Janeiro
  • Titãs, BeFly Minascentro, Belo Horizonte

