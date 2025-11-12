Caetano e Bethânia no Grammy: 'Mãe Canô e Pai Zeca ficariam orgulhosos'

Uma comunhão de vozes, um espetáculo que se transformou em fenômeno nacional e agora um marco global. A turnê "Caetano e Bethânia Ao Vivo", que percorreu o Brasil arrebatando plateias de norte a sul, ganha dimensão ainda maior: além de estar indicada ao Grammy 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global, o registro audiovisual do show será exibido para todo o país.
Em entrevista ao TOCA UOL sobre o projeto, Caetano Veloso, 83, e Maria Bethânia, 79, revelam a alegria em anunciar que o público que não esteve nos estádios poderá ter a experiência de vê?los juntos. O show que capta a essência dessa jornada musical será exibido no canal Multishow no domingo (16), às 20h.
A dimensão da turnê, com 19 shows em 10 capitais brasileiras, não se mede apenas pelos 500 mil ingressos vendidos no total. A gravação do álbum e do projeto visual, concebido por Paula Lavigne e Gigi Soares, somada à direção musical de Lucas Nunes e Jorge Helder, foi feita de maneira monumental.
A realização permitiu captar todas as apresentações, numa síntese do mais fiel afeto entre artistas e público. Segundo Caetano, quem acompanhar o vídeo verá reações de plateias de diferentes cidades e a variedade de figurinos utilizados ao longo da jornada.
Caetano confessou que, embora tenha uma visão própria sobre prêmios, essa indicação lhe trouxe uma alegria que não sentia por outros reconhecimentos. A razão da felicidade é estar ao lado de Maria Bethânia, que não é apenas sua irmã, mas uma artista que revela "a força que a canção popular tem no Brasil".
Bethânia retribui: "Eu acho interessante essa premiação, o Grammy Global, para o disco —ou seja, meu irmão e eu. Isso é exatamente o nosso encontro, provocar essa ideia, essa nomeação. Acho bonito, acho que traz toda uma vida, todo um encontro musical fraternal, amigável. De minha parte, uma profunda admiração pelo trabalho do Caetano, pela composição dele".
Foi uma honra fazer esse show com ele, uma grande alegria, uma resposta linda. E agora essa ideia do Grammy escolher nosso disco juntos é bonito. Acho que é bonito. Maria Bethânia
Caetano, emocionado, complementa: "Mãe Canô e Pai Zeca, certamente, ficariam orgulhosos".
A seguir, entrevista de Caetano Veloso e Maria Bethânia ao TOCA UOL, na íntegra:
Sabemos da sua visão sobre prêmios, mas a indicação ao Grammy 2026, com "Caetano e Bethânia Ao Vivo", na categoria Melhor Álbum de Música Global, é um feito diferente. Ser reconhecido ao lado de uma artista que é também sua irmã, qual o significado disso aos 83 anos?
Caetano Veloso: É mesmo a primeira vez que me alegro tanto com alguma coisa relativa a um prêmio. Dou importância ao fato de estar ao lado de Bethânia. Não só por ela ser minha irmã, mas pelo fato de ela ser algo tão revelador da força que a canção popular tem no Brasil.
O álbum traz um rico repertório de sua obra e de Bethânia. Você mencionou o quão bacana é o reconhecimento do trabalho sobre a música popular brasileira. Com esse reconhecimento e com esse repertório do show, que contém uma trajetória, é a história da nossa música afirmando e reafirmando seu lugar?
Caetano Veloso: O show afirmava e reafirmava esse lugar. A indicação ao prêmio global amplia o escopo dessa realidade. Tenho que frisar que foi Bethânia quem sugeriu a quase totalidade e a estrutura do repertório.
O que o formato ao vivo, com a energia do palco e a presença do público em diferentes regiões do país, agregou para vocês neste trabalho
Caetano Veloso: Acho maravilhoso que tenhamos gravado o disco (e o audiovisual que poderá ser visto no canal Multishow e na TV aberta em todos os palcos onde nos apresentamos. Cada lágrima, cada riso, cada coro cantado pelas imensas plateias de tantas cidades brasileiras representa a intensa e variada emoção que a canção popular provoca em nosso povo. Gigi Soares e Paula Lavigne estruturaram a captação do show de maneira luminosa, tanto sonora quanto visualmente. Os diretores musicais Lucas Nunes e Jorge Helder, assim como os músicos que executaram os arranjos, merecem nossa gratidão e nosso entusiasmo.
Embora a indicação seja para o álbum, o projeto tem uma forte dimensão visual por se tratar da gravação da turnê. Como se deu a costura narrativa musical e visual, e de que forma essa gravação capta a essência da experiência de palco?
Caetano Veloso: Quem vir o vídeo acompanhará reações de plateias de diferentes cidades, e me verá com roupas de várias cores. A decisão de gravar todos os shows e editar o que foi registrado de maneira que exprimisse o clima de comunhão entre artistas e plateias fez desse evento uma experiência estética que afirma, consola e estimula o povo brasileiro.
Com o sucesso da turnê e a indicação, a expectativa de que "Caetano e Bethânia Ao Vivo" fosse veiculado como especial é altíssima. Seria uma maneira de quem não viu o show se sentir perto dos filhos de Dona Canô e Seu José?
Caetano Veloso: Sim. É importante que tanta gente que não esteve nos estádios tenha a experiência de nos ver juntos fazendo o que fizemos. Mãe Canô e Pai Zeca ficariam felizes e orgulhosos.
Com um registro permanente, adicionando?se a outros grandes momentos da música brasileira exibidos em tela, qual é a importância de ter um espetáculo tão significativo documentado e acessível para as futuras gerações de brasileiros e fãs de música no mundo?
Caetano Veloso: Trata?se do reconhecimento de algo maior do que nós: a força da música popular no Brasil fica com isso —como vem ficando com os registros que foram feitos de outros eventos importantes —mais firme em sua presença na História.
Bethânia, este é o registro de uma parceria que se estende por mais de 60 anos, mas que demorou 46 para voltar a ter um projeto completo em palco. O que essa celebração internacional, que chega agora, no que chamo de "tempo?maduro" de vocês, revela de novo sobre o espelho mútuo que a senhora e Caetano são um para o outro? Essa chancela global confirma que o maior legado da dupla é a indissociabilidade entre a arte e a raiz de Santo Amaro?
Maria Bethânia: Eu acho interessante essa premiação, o Grammy Global para o disco, ou seja, meu irmão e eu. Isso é exatamente o nosso encontro, provocar essa ideia, essa nomeação. Acho bonito, acho que traz toda uma vida, todo um encontro musical fraternal, amigável. De minha parte, uma profunda admiração pelo trabalho do Caetano, pela composição dele. Para mim, foi uma honra fazer esse show com ele, uma grande alegria, uma resposta linda. E agora essa ideia do Grammy escolher nosso disco juntos é bonito. Acho que é bonito.
