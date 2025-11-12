Caetano e Bethânia no Grammy: 'Mãe Canô e Pai Zeca ficariam orgulhosos'

A seguir, entrevista de Caetano Veloso e Maria Bethânia ao TOCA UOL, na íntegra:

Sabemos da sua visão sobre prêmios, mas a indicação ao Grammy 2026, com "Caetano e Bethânia Ao Vivo", na categoria Melhor Álbum de Música Global, é um feito diferente. Ser reconhecido ao lado de uma artista que é também sua irmã, qual o significado disso aos 83 anos?

Caetano Veloso: É mesmo a primeira vez que me alegro tanto com alguma coisa relativa a um prêmio. Dou importância ao fato de estar ao lado de Bethânia. Não só por ela ser minha irmã, mas pelo fato de ela ser algo tão revelador da força que a canção popular tem no Brasil.

O álbum traz um rico repertório de sua obra e de Bethânia. Você mencionou o quão bacana é o reconhecimento do trabalho sobre a música popular brasileira. Com esse reconhecimento e com esse repertório do show, que contém uma trajetória, é a história da nossa música afirmando e reafirmando seu lugar?

Caetano Veloso: O show afirmava e reafirmava esse lugar. A indicação ao prêmio global amplia o escopo dessa realidade. Tenho que frisar que foi Bethânia quem sugeriu a quase totalidade e a estrutura do repertório.

O que o formato ao vivo, com a energia do palco e a presença do público em diferentes regiões do país, agregou para vocês neste trabalho