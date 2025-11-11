Com turnê de 50 anos de carreira, Djavan quer decifrar 'código djavânico'

Os 50 anos de carreira de Djavan serão comemorados em grande estilo em 2026. Sua nova turnê, "Djavanear 50 anos - Só Sucessos", estreia em 9 de maio do próximo ano, no Allianz Parque, em São Paulo, e vai passar por arenas e estádios de todas as regiões do país.



Mas a comemoração começa antes, da forma como esse artista, um dos mais produtivos da sua geração, gosta. "Improviso", seu vigésimo sexto álbum de inéditas, chega às plataformas de streaming nesta terça-feira (11).



"É uma necessidade biológica, física e psicológica, preciso escrever e fazer periodicamente novas canções. Quando termino uma turnê, exausto, só uma música nova me salva nesse momento. Eu termino aquilo me sentindo o último dos homens. E aí uma música nova me reanima e me traz de volta a alegria de continuar a carreira", diz ao TOCA. "Eu gosto de pão quente. Saiu do forno, comeu."

O próprio cantor diz que vai costurar, no setlist de 25 canções, as novas composições aos muitos sucessos. "Eu tenho uma discografia muito visitada. O meu lado B quase todo mundo conhece. Eu vou fazer esse show visando mais esses hits para colocar em voga toda uma trajetória que eu considero bem-sucedida", explica.



Tem esse código djavânico, digamos assim, que as pessoas conhecem e gostam de participar ouvindo as novas ou as antigas. O show vai trazer tudo isso

A turnê terá direção artística de Gringo Cardia. Estão confirmadas apresentações em Salvador, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belém, Recife e Maceió, sua cidade natal, onde a turnê se encerra em 5 de dezembro de 2026. A