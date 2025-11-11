Com turnê de 50 anos de carreira, Djavan quer decifrar 'código djavânico'

Os 50 anos de carreira de Djavan serão comemorados em grande estilo em 2026. Sua nova turnê, "Djavanear 50 anos - Só Sucessos", estreia em 9 de maio do próximo ano, no Allianz Parque, em São Paulo, e vai passar por arenas e estádios de todas as regiões do país.
Mas a comemoração começa antes, da forma como esse artista, um dos mais produtivos da sua geração, gosta. "Improviso", seu vigésimo sexto álbum de inéditas, chega às plataformas de streaming nesta terça-feira (11).
"É uma necessidade biológica, física e psicológica, preciso escrever e fazer periodicamente novas canções. Quando termino uma turnê, exausto, só uma música nova me salva nesse momento. Eu termino aquilo me sentindo o último dos homens. E aí uma música nova me reanima e me traz de volta a alegria de continuar a carreira", diz ao TOCA. "Eu gosto de pão quente. Saiu do forno, comeu."
O próprio cantor diz que vai costurar, no setlist de 25 canções, as novas composições aos muitos sucessos. "Eu tenho uma discografia muito visitada. O meu lado B quase todo mundo conhece. Eu vou fazer esse show visando mais esses hits para colocar em voga toda uma trajetória que eu considero bem-sucedida", explica.
Tem esse código djavânico, digamos assim, que as pessoas conhecem e gostam de participar ouvindo as novas ou as antigas. O show vai trazer tudo isso
A turnê terá direção artística de Gringo Cardia. Estão confirmadas apresentações em Salvador, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belém, Recife e Maceió, sua cidade natal, onde a turnê se encerra em 5 de dezembro de 2026. A
O tamanho da turnê não tem assustado o cantor e compositor que ainda se considera muito tímido. Na última turnê, do disco "D", Djavan já acessava plateias de 20 a 40 mil pessoas. "Tem uma logística própria para lidar com aquele cenário, com aquele volume imenso de pessoas, aquele som altíssimo no seu ouvido ali, parece que o mundo vai desabar na sua cabeça, mas a gente está acostumado com isso já. Então, acho que vou tirar de letra."
Durante boa parte da carreira, Djavan ouviu que fazia uma música "estranha". Produtores no início da carreira duvidavam do potencial popular de suas composições, e críticos chegaram a apontar suas letras como indecifráveis — ainda que fossem cantadas por milhões de pessoas. Meio século depois, ele reage a essa fama com ironia e tranquilidade.
Desde o início, eu sabia que ia ter grandes dificuldades por ser um artista diferenciado. Ou seja, o que eu sempre fiz não está no radar. É uma música pessoal, intransferível. Muita gente me coloca como único. Esse único quer dizer isso, talvez. O que eu faço, só eu faço. Quem gosta de Djavan só pode buscar Djavan em mim. Não dá para conceber um artista tão popular como eu, estranho. Estranhos são os outros.
TURNÊ "DJAVANEAR 50 ANOS. SÓ SUCESSOS"
09 de maio - São Paulo - Allianz Parque
23 de maio - Salvador
30 de maio - Fortaleza
13 de junho - Curitiba
27 de junho - Brasília
18 de julho - Belo Horizonte
01 de agosto - Rio de Janeiro
29 de agosto - Florianópolis
24 de outubro - Belém
31 de outubro - Recife
05 de dezembro -- Maceió
