C6 Fest 2026 anuncia The xx, Robert Plant, Benjamin Clementine e Amaarae

De Robert Plant a The XX, o C6 Fest chega à quarta edição com um line-up que atravessa continentes e gerações — do rock clássico ao jazz contemporâneo, do pop experimental à música brasileira.
O evento acontece no Parque Ibirapuera, em São Paulo, de 21 a 24 de maio de 2026 com 28 atrações confirmadas. Entre eles, Robert Plant, The xx, Matt Berninger (vocalista do The National, em projeto solo), Beirut, Branford Marsalis, Benjamin Clementine, Dijon, Lykke Li, Magdalena Bay, Wolf Alice e Paralamas do Sucesso com participação da Nação Zumbi.
A lista ainda inclui nomes da cena independente e da música eletrônica como Amaarae, Aline Rocha, Mabe Fratti, Baxter Dury, Oklou, Knower e Samuel de Saboia.
O C6 Fest 2026 contará ainda com um novo espaço, o C6 Lab, dedicado a experiências experimentais e imersivas no Auditório Ibirapuera, nas noites de sábado e domingo.
Lendas e reinvenções
O ex-vocalista do Led Zeppelin apresenta no Brasil o projeto "Robert Plant's Saving Grace", parceria com a cantora Suzi Dian nascida durante o isolamento da pandemia. O repertório mistura releituras de Memphis Minnie e Blind Willie Johnson a versões intimistas de clássicos do Zeppelin.
Outra atração histórica é o retorno do The xx. Após sete anos longe dos palcos, o trio britânico que uniu melancolia e pista de dança volta ao Brasil enquanto finaliza o quarto álbum da carreira.
Beirut, projeto de Zach Condon, traz o novo disco "A Study of Losses" e Matt Berninger, vocalista do The National, apresenta "Get Sunk", seu segundo álbum solo.
Já a sueca Lykke Li promete antecipar faixas de seu próximo trabalho, sucessor de "Eyeye" (2022).
O britânico Benjamin Clementine retorna com a turnê de "Sir Introvert and the Featherweights", enquanto a banda Wolf Alice apresenta o elogiado "The Clearing", celebrado pela imprensa inglesa como uma das obras mais potentes de 2025.
Homenagem a Hermeto e novo espaço
Nas duas primeiras noites, o Auditório Ibirapuera recebe o palco C6 Jazz. Entre os destaques estão o Branford Marsalis Quartet, o tunisiano Anouar Brahem, o multi-instrumentista Julius Rodriguez, a harpista Brandee Younger e a dupla norte-americana Knower.
A Hermeto Pascoal Big Band faz uma homenagem ao mestre da música brasileira, que morreu em setembro, reunindo vinte músicos que passaram por sua formação original.
O inédito C6 Lab será o espaço de escuta profunda e vanguarda. O americano Cameron Winter, vocalista do Geese, apresenta o álbum "Heavy Metal", enquanto a guatemalteca Mabe Fratti cria atmosferas entre o violoncelo, os sintetizadores e a voz, no show de "Sentir que no sabes".
No Pacubra, pavilhão dedicado à música eletrônica, se apresentam Marten Lou, Aline Rocha, Jude Paulla e o encontro de Nyack, Pathy Dejesus e Eduardo Brechó.
Brasil em destaque
O festival também celebra a produção nacional. O BaianaSystem se junta ao duo tanzaniano Makaveli & Kadilida em um show que mistura beats, dub e ritmos afro-brasileiros.
Os Paralamas do Sucesso revisitam clássicos como "Alagados" e "Meu Erro" ao lado da Nação Zumbi, conectando o rock dos anos 1980 ao manguebeat.
Samuel de Saboia apresenta o espetáculo de "As Noites Estão Cada Dia Mais Claras", seu elogiado álbum de estreia, em uma fusão de MPB, R&B e eletrônica.
Confira a programação completa por dia
C6 JAZZ
Quinta, 21 de maio
Anouar Brahem Quartet
Julius Rodriguez
Branford Marsalis Quartet
Sexta, 22 de maio
Brandee Younger
Hermeto Pascoal Big Band
Knower
C6 LAB
Sábado, 23 de maio
Mabe Fratti Domingo
24 de maio
Cameron Winter
ARENA HEINEKEN, TENDA METLIFE E PACUBRA
Sábado, 23 de maio
The xx
Matt Berninger
Dijon
Wolf Alice
BaianaSystem part. Makaveli e Kadilida
Amaarae
Baxter
Dury Horsegirl
Aline Rocha
Marten Lou
Domingo, 24 de maio
Robert Plant's Saving Grace feat Suzi Dian
Beirut
Lykke Li
Oklou
Os Paralamas do Sucesso part. Nação Zumbi
Benjamin Clementine
Magdalena Bay
Samuel de Saboia
Jude Paulla
Nyack / Pathy Dejesus / Eduardo Brechó
Serviço:
C6 Fest 2026
Datas: 21 a 24 de maio
Local: Parque Ibirapuera, São Paulo
Pré-venda: 12 e 13 de novembro para clientes C6 Bank (20% de desconto)
Venda geral: a partir de 14 de novembro
