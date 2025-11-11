C6 Fest 2026 anuncia The xx, Robert Plant, Benjamin Clementine e Amaarae

De Robert Plant a The XX, o C6 Fest chega à quarta edição com um line-up que atravessa continentes e gerações — do rock clássico ao jazz contemporâneo, do pop experimental à música brasileira.

O evento acontece no Parque Ibirapuera, em São Paulo, de 21 a 24 de maio de 2026 com 28 atrações confirmadas. Entre eles, Robert Plant, The xx, Matt Berninger (vocalista do The National, em projeto solo), Beirut, Branford Marsalis, Benjamin Clementine, Dijon, Lykke Li, Magdalena Bay, Wolf Alice e Paralamas do Sucesso com participação da Nação Zumbi.

A lista ainda inclui nomes da cena independente e da música eletrônica como Amaarae, Aline Rocha, Mabe Fratti, Baxter Dury, Oklou, Knower e Samuel de Saboia.