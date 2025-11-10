TocaUOL
Assine UOL

Novidades do K-pop: XLOV, YEONJUN, JUSTB, RESCENE e SUNMI

Camila Monteiro
Colaboração para Toca, em Pelotas/RS
XLOV lançou seu primeiro miniálbum, 'UXLXVE'
XLOV lançou seu primeiro miniálbum, 'UXLXVE' Imagem: 257 Entertainment/Divulgação

XLOV, YEONJUN, JUSTB, RESCENE e SUNMI. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do K-pop. Siga nosso canal de notícias, o Universo K-pop.

XLOV - "Rizz"

YEONJUN (TXT) - "Talk To You"

JUSTB - "TRUE HEART"

RESCENE - "Heart Drop"

SUNMI - "CYNICAL"

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.