Entre o pop adocicado e a vanguarda jazz, Stereolab encanta no Balaclava

Sua musicalidade nasce fora do universo rock, apesar de estar inserido no contexto de um festival de indie rock. A cabeça de seus músicos busca fontes no easy listening dos anos 50 (que inclui a chanson française, a bossa nova, a música lounge e o pop sinfônico do início da década seguinte), mesclando-a essa doçura e fragilidade pop com acenos para diferentes braços do jazz (de trilha sonora de filmes italianos à música brasileira, passando pelo jazz latino e o space jazz de Sun Ra) e às origens da música eletrônica (quando reverenciam a cena prog alemã que pariu o Kraftwerk e ícones pioneiros do gênero, como Jean-Michel Jarre e Laurie Anderson).

O que parece ser uma salada musical com poucos pontos em comum transforma-se num delírio que mistura precisão quase robótica com groove minimalista que vai expandindo suas fronteiras e volume à medida em que a banda engrossa seu próprio caldo musical. A chave desta fórmula estava desenhada na própria forma como a banda se dispôs no palco.

Laetitia Sadier, do Stereolab Imagem: Reprodução/Instagram @mayaragiacominiphoto @camilafcara @balaclavarecords

Do lado esquerdo estava o guitarrista Tim Gane (fundador do grupo ao lado de Lætitia) e o baterista Andy Ramsay (outro integrante longevo do grupo, que entrou na banda dois anos após sua fundação, em 1991). A química entre esses dois músicos dava o tom preciso e constante que explorava tanto a precisão da música eletrônica quanto o suíngue repetitivo do jazz.

Ao centro, o tecladista Simon Watson (na banda desde o início do século) temperava esse andamento com timbres dos anos 50, 60 e 70 e vocais de apoio discreto. Enquanto, no outro canto, à direita, Lætitia conduzia o público seguida de perto do novato da banda, o espanhol Xavier Muñoz Guimera, que debulhava linhas de baixo metronômicas enquanto segurava os vocais de apoio que contrapunham aos da vocalista principal.

Uma nova antiga banda

Desde a última vez que veio ao país, no ano 2000 (quando fez apresentações históricas no Rio de Janeiro, no clássico Cine Íris, e em São Paulo, com duas datas intensas no teatro do Sesc Pompeia), muita água se passou pela história do grupo. Perdeu uma de suas principais integrantes (a vocalista e tecladista australiana Mary Hansen, atropelada por um caminhão quando andava de bicicleta) e o casal fundador do grupo — Tim e Lætitia — se separou em 2002, mesmo seguindo juntos na banda até o fim da primeira década do século, quando o Stereolab encerrou suas atividades.