Banda emblemática do indie rock, Yo La Tengo saúda fãs com delírio elétrico

Em sua quarta vinda ao Brasil, o ícone indie Yo La Tengo marcou duas apresentações distintas em São Paulo. A primeira delas aconteceu neste domingo (9), quando o grupo esteve na programação do Balaclava Festival deste ano, que ainda reuniu artistas nacionais (Gab Ferreira, Walfredo em Busca da Simbiose e Jovens Ateus) e internacionais (Geordie Greep,Horse Jumper of Love e Stereolab) no Tokio Marine Hall.

Como foi o show

A segunda apresentação do trio acontece nesta segunda-feira (10) no Cine Joia e o fato de ser um show dedicado a seu formato acústico, fez a performance do domingo inevitavelmente pender seu prumo para a eletricidade, o que, em se tratando de Yo La Tengo, quer dizer noise, microfonia e um volume colossal vindo da guitarra de um de seus fundadores, Ira Kaplan, cara-metade da baterista Georgia Hubley, com quem mantém o grupo desde o meio dos anos 80.

Discípulos de uma linhagem nova-iorquina que nasce no Velvet Underground, passa pelo Modern Lovers, atravessa o punk da turma do CBGB's (Ramones, Patti Smith, Television) e descamba no noise do Sonic Youth, o grupo ainda conta com o baixista James McNew como terceiro elemento de equilíbrio sonoro desde o início dos anos 90 e foi essa tríade mínima e precisa que arrebatou até os mais incautos em sua apresentação de domingo.