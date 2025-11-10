TocaUOL
Balaclava Fest consolida sua produtora como centro do indie rock no Brasil

Alexandre Matias
Colaboração para o TOCA
Stereolab em show no Balaclava Fest, no domingo (9), em São Paulo Imagem: Mayara Giacomini e Camila Cara/Divulgação Balaclava

A 15ª edição do Balaclava Festival, que reuniu os veteranos Stereolab e Yo La Tengo neste domingo no Tokio Marine Hall, em São Paulo, como cabeças da apresentação, consolida o evento como o principal festival indie do Brasil atualmente e coloca a produtora que o realiza, criada pelos ex-integrantes do grupo Single Parents, Fernando Dotta e Rafael Farah, no epicentro dessa cena no Brasil.

Com shows memoráveis —um impecável Stereolab, um inspirado Yo La Tengo e uma apresentação incendiária de Geordie Greep com de músicos brasileiros—, ao lado de atrações brasileiras lançadas pelo selo (como Gab Ferreira, Walfredo em Busca da Simbiose e Jovens Ateus), o festival consagra o trabalho da dupla como agentes de uma comunidade que persegue fielmente os artistas lançados pelo selo, seja em shows internacionais no Brasil, seja em discos de artistas nacionais. A edição deste domingo marcou o ápice dessa fase atual da banda, em que, mesmo com o som embolado como característica marcante do palco secundário, tornou o festival pequeno para o Tokio Marine Hall.

Show da cantora Gab Ferreira no Balaclava Fest, no domingo (9), em São Paulo
Show da cantora Gab Ferreira no Balaclava Fest, no domingo (9), em São Paulo Imagem: Mayara Giacomini e Camila Cara/Balaclava

Dotta e Farah seguem duas tradições que começaram ainda nos anos 90 e reúnem estas duas pontas em seu trabalho atual. A primeira delas acontece com a explosão do rock alternativo no início daquela década, quando festivais com grandes patrocinadores passaram a dar atenção a uma cena independente de artistas que não tocavam no rádio nem vendiam tantos discos. Neste mesmo período, iniciativas independentes brasileiras começaram a trazer outros artistas desta mesma cena para shows esporádicos, o que aconteceu justamente nas primeiras vindas dos próprios Yo La Tengo e Stereolab ao país, na virada do século.

Show da banda americana Yo La Tengo no Balaclava Fes, em SP
Show da banda americana Yo La Tengo no Balaclava Fes, em SP Imagem: Mayara Giacomini e Camila Cara/Divulgação Balaclava

O festival Hollywood Rock, que surgiu nos anos 80 como contraponto ao novíssimo Rock in Rio, a partir dos anos de sua edição de 1993 (que trouxe Nirvana, Red Hot Chili Peppers, L7 e Alice in Chains), começou a focar em artistas alternativos e, em um único dia de sua edição de 1995, reuniu Supergrass, White Zombie, Smashing Pumpkins e The Cure. Ao mesmo tempo, a pioneira produtora indie de Belo Horizonte Motor Music, fundada a partir da primeira vinda do grupo Fugazi ao Brasil, fazia os primeiros shows de artistas independentes norte-americanos como Superchunk, Man or Astroman? e Seaweed por aqui.

Essa mesma produtora trouxe Stereolab e Yo La Tengo (e depois Tortoise, que tocou com Tom Zé; Cat Power, Jon Spencer Blues Explosion e Mogwai) para apresentações históricas em unidades paulistanas do Sesc. Neste mesmo período, a lacuna indie aberta no grande escalão do mercado brasileiro pelo Hollywood Rock (que terminou em 1995) seguiu nas mãos de outro festival, o Free Jazz, que trouxe pela primeira vez ao país nomes como Massive Attack, Sonic Youth e Belle & Sebastian.

O fim do Free Jazz em 2001 fez sua produtora montar outro festival no ano seguinte, o Tim Festival, que, logo no início do século, seguiu a ponta passada pelo evento anterior, trazendo para o Brasil pela primeira vez nomes como Beth Gibbons, Kings of Leon, The National, The Strokes, Wilco e Lambchop. Patti Smith, The Rapture, White Stripes, Yeah Yeah Yeahs, The Killers, PJ Harvey, Primal Scream, Libertines, The Mars Volta, Arcade Fire e Arctic Monkeys também passaram pelo festival.

No mesmo período, o festival curitibano CPF fez três edições trazendo pela primeira vez ao país nomes como Breeders, Pixies, Teenage Fanclub, Weezer e Mercury Rev, entre outros, enquanto um dos produtores da Motor Music, Marcos Boffa, assumiu a curadoria de um novo festival, o Planeta Terra, que também trouxe pela primeira vez ao país nomes como Bloc Party, Spoon, Pavement, Suede, Gossip, Garbage, Interpol, Blur e Lana Del Rey, além de trazer novos shows do Sonic Youth, Beck, Smashing Pumpkins, The Strokes e Primal Scream.

Estes festivais terminaram ao entrar a nova década e encerraram uma das tradições dos anos 90, quando grandes marcas pararam de patrocinar festivais que traziam tais bandas. No início dos anos 2010, coube principalmente a duas produtoras independentes, a Popload, do jornalista Lúcio Ribeiro ao lado da produtora do CPF Paola Wescher, e a Balaclava, a começarem a fazer suas primeiras edições, tanto trazendo shows de artistas solo quanto realizando seus festivais.

A princípio a Popload saiu na frente trazendo nomes como The xx, Tame Impala, Wilco, Phoenix, PJ Harvey, Lorde, Patti Smith e Pixies, mas logo a Balaclava foi tomando terreno e, aos poucos, foi montando um invejável time de artistas gringos que trouxeram para o país, muitos pela primeira vez: Slowdive, Fleet Foxes, Warpaint, Dinosaur Jr., BadBadNotGood, Unknown Mortal Orchestra, American Football, King Krule, Whitney, Alvvays, Mac DeMarco, Ride, Deerhunter e Mercury Rev.

O período pós-pandemia ajudou ainda mais a Balaclava a consolidar-se como produtora de música ao vivo e só nesta virada entre outubro e novembro fizeram vários outros shows, quase todos lotados, além de seu próprio festival, fazendo shows com Helado Negro, Whitest Boy Alive, Cap'n Jazz e Refused, sem contar o show extra do Yo La Tengo (que acontece nesta segunda) e o show do Primal Scream na Áudio (na terça). O próximo desafio dos dois é manter o crescimento desta comunidade sem transformar o festival em um evento gigante ou que precise de marcas para sobreviver.

