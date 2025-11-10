Balaclava Fest consolida sua produtora como centro do indie rock no Brasil

Dotta e Farah seguem duas tradições que começaram ainda nos anos 90 e reúnem estas duas pontas em seu trabalho atual. A primeira delas acontece com a explosão do rock alternativo no início daquela década, quando festivais com grandes patrocinadores passaram a dar atenção a uma cena independente de artistas que não tocavam no rádio nem vendiam tantos discos. Neste mesmo período, iniciativas independentes brasileiras começaram a trazer outros artistas desta mesma cena para shows esporádicos, o que aconteceu justamente nas primeiras vindas dos próprios Yo La Tengo e Stereolab ao país, na virada do século.

Show da banda americana Yo La Tengo no Balaclava Fes, em SP Imagem: Mayara Giacomini e Camila Cara/Divulgação Balaclava

O festival Hollywood Rock, que surgiu nos anos 80 como contraponto ao novíssimo Rock in Rio, a partir dos anos de sua edição de 1993 (que trouxe Nirvana, Red Hot Chili Peppers, L7 e Alice in Chains), começou a focar em artistas alternativos e, em um único dia de sua edição de 1995, reuniu Supergrass, White Zombie, Smashing Pumpkins e The Cure. Ao mesmo tempo, a pioneira produtora indie de Belo Horizonte Motor Music, fundada a partir da primeira vinda do grupo Fugazi ao Brasil, fazia os primeiros shows de artistas independentes norte-americanos como Superchunk, Man or Astroman? e Seaweed por aqui.

Essa mesma produtora trouxe Stereolab e Yo La Tengo (e depois Tortoise, que tocou com Tom Zé; Cat Power, Jon Spencer Blues Explosion e Mogwai) para apresentações históricas em unidades paulistanas do Sesc. Neste mesmo período, a lacuna indie aberta no grande escalão do mercado brasileiro pelo Hollywood Rock (que terminou em 1995) seguiu nas mãos de outro festival, o Free Jazz, que trouxe pela primeira vez ao país nomes como Massive Attack, Sonic Youth e Belle & Sebastian.

O fim do Free Jazz em 2001 fez sua produtora montar outro festival no ano seguinte, o Tim Festival, que, logo no início do século, seguiu a ponta passada pelo evento anterior, trazendo para o Brasil pela primeira vez nomes como Beth Gibbons, Kings of Leon, The National, The Strokes, Wilco e Lambchop. Patti Smith, The Rapture, White Stripes, Yeah Yeah Yeahs, The Killers, PJ Harvey, Primal Scream, Libertines, The Mars Volta, Arcade Fire e Arctic Monkeys também passaram pelo festival.

No mesmo período, o festival curitibano CPF fez três edições trazendo pela primeira vez ao país nomes como Breeders, Pixies, Teenage Fanclub, Weezer e Mercury Rev, entre outros, enquanto um dos produtores da Motor Music, Marcos Boffa, assumiu a curadoria de um novo festival, o Planeta Terra, que também trouxe pela primeira vez ao país nomes como Bloc Party, Spoon, Pavement, Suede, Gossip, Garbage, Interpol, Blur e Lana Del Rey, além de trazer novos shows do Sonic Youth, Beck, Smashing Pumpkins, The Strokes e Primal Scream.