Baiana e Sister Nancy, Tems: diversidade da música preta dá tom ao AFROPUNK
Gêneros, ritmos, tipos e estilos variados. A diversidade da cultura negra deu a tônica mais uma vez no festival AFROPUNK, em Salvador, no domingo (9). A segunda noite do festival levou ao Parque de Exposições uma sequência de shows mais potentes que no sábado (8) e que fizeram um bom panorama da vasta produção musical brasileira.
O que rolou
Do rap explícito de MC Luanna ao axé afro de Tatau e seus convidados, foi uma noite de celebração das possibilidades da cultura afro-diaspórica. Com um grande público presente, foram 50 mil pessoas nos dois dias, segundo a produção, o festival promoveu mais uma noite de celebração da música preta, com momentos marcantes.
A emoção de Liniker em levar seu trabalho 'Caju' para o AFROPUNK foi um dos ápices da noite. Com uma banda gigante, que incluía oito backing vocals e um naipe de sopro com seis instrumentistas, arranjos grandiosos e performance esfuziante, a cantora fez um show irretocável e emocionante, botando o público na mão com seus hits, numa comoção geral. Ainda fez referências a Djavan e ao reggaeman Edson Gomes.
O catártico BaianaSystem
A sensação após uma apresentação do BaianaSystem, ainda mais em Salvador, sempre é de devastação. Corpos suados, pernas bambas, poeira no ar. As rodas abertas pelo público viraram um expurgo. Impossível ficar imune.
Altas dosagens de graves, amplificados com guitarra baiana, percussões, beats e discursos certeiros promoveram mais uma vez a experiência catártica para quem presencia um show da banda. A música baiana contemporânea resumida em quase uma hora.
Mesmo com toda certeza da força de seus shows, a banda não costuma se acomodar e busca apresentar novidades a cada apresentação. O retorno ao AFROPUNK foi condicionado a uma proposta diferente, um show com a estrela jamaicana Sister Nancy, numa conexão Bahia-Jamaica.
O dub e reggae, já presentes no som dos baianos, ganharam corpo para uma passagem rápida, mas potente da cantora. Aos 63 anos, fez uma performance marcante em três músicas que levaram o público a mais comoção.
A baiana Larissa Luz também se fez presente, com mais reggae e homenagem aos blocos afro. Ainda teve tempo para mais hits da banda e o esperado fechamento devastador.
Afrobeats, soul e R&B
A maior surpresa da noite foi a cantora e compositora nigeriana Tems. Ela vinha com todas as credenciais: revelação de seu país, música no top 10 da Billboard, parcerias com rapper famoso, premiação no Grammy e várias indicações internacionais. Mas era a primeira vez no Brasil, e nem sempre as expectativas são atendidas. Mas ela gabaritou com louvor.
Num show redondo, Tems apresentou uma musicalidade que traz ritmos de seu país, como afrobeats e alté, dosados com soul e R&B. Acompanhada de uma excelente banda, com um baterista quebrando tudo, a nigeriana mostrou uma grande voz, exalou carisma e demonstrou como controlar um show mesmo em territórios desconhecidos.
Verdade que o público fez o dever de casa, ouviu antes, aprendeu as músicas e cantou junto. Entre declarações ao público do Brasil, Tems desceu do palco e interagiu diretamente com a plateia. Brincou de jogos de sedução com alguns rapazes, pedindo para cantar com ela olhando no olho. Terminou o show ovacionada.
Antes dela, direto de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o trio Os Garotin, fez um show que também comprovou o estágio que rapidamente alcançaram. Bons arranjos, banda redonda, carisma e o público respondendo de imediato à sonoridade nostálgica, que mescla R&B e soul music.
40 anos de Axé Music
Para fechar a noite, um passeio por um ritmo que anda ausente das preferências do brasileiro e pouco esteve nas edições anteriores do AFROPUNK. No ano que completou 40 anos, a Axé Music foi lembrada num show comandado por Tatau com participações de Márcia Short e Lazzo Matumbi.
O espetáculo 40 anos da AFRO Axé Music prometia um mergulho nas origens do gênero, nascido nas ruas e blocos afro de Salvador. Tatau até que conseguiu acertar em vários momentos. "Protesto Olodum", "Canto ao Pescador", "O Canto da Cidade" e "Guerrilheiros da Jamaica" foram bons exemplos. Mas o excesso de versões de músicas de Tim Maia, funk carioca e sucessos de sua ex-banda Araketu não combinaram tanto.
Os convidados ajudaram a elevar a apresentação com Márcia Short cantando hits de seus tempos de banda Mel, "Crença e Fé" e "Faraó Divindade do Egito", além de um de seus últimos singles, uma homenagem ao samba-reggae.
Lazzo também apostou em dois de seus maiores sucessos e ícones da axé music, "Alegria da Cidade" e "Me Abraça e Me Beija", além da poderosa "14 de Maio", que, mesmo não sendo festiva, tinha tudo a ver com o contexto do AFROPUNK, cultura negra e memória da história do povo negro no Brasil.
No final, o AFROPUNK segue se consolidando como o principal festival da cultura afro-brasileira. Atraiu um público diverso de todo Brasil e mostrou que é possível apostar em caminhos além do que dita o mercado musical em evidência.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.