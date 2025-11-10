Baiana e Sister Nancy, Tems: diversidade da música preta dá tom ao AFROPUNK

Gêneros, ritmos, tipos e estilos variados. A diversidade da cultura negra deu a tônica mais uma vez no festival AFROPUNK, em Salvador, no domingo (9). A segunda noite do festival levou ao Parque de Exposições uma sequência de shows mais potentes que no sábado (8) e que fizeram um bom panorama da vasta produção musical brasileira.

O que rolou

Do rap explícito de MC Luanna ao axé afro de Tatau e seus convidados, foi uma noite de celebração das possibilidades da cultura afro-diaspórica. Com um grande público presente, foram 50 mil pessoas nos dois dias, segundo a produção, o festival promoveu mais uma noite de celebração da música preta, com momentos marcantes.

A emoção de Liniker em levar seu trabalho 'Caju' para o AFROPUNK foi um dos ápices da noite. Com uma banda gigante, que incluía oito backing vocals e um naipe de sopro com seis instrumentistas, arranjos grandiosos e performance esfuziante, a cantora fez um show irretocável e emocionante, botando o público na mão com seus hits, numa comoção geral. Ainda fez referências a Djavan e ao reggaeman Edson Gomes.