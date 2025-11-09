Em Salvador, 1º dia do AFROPUNK Brasil estabelece conexões além da música

A chave de qualquer show e festival é a conexão que os artistas conseguem estabelecer com o público. A música servindo como elo. A primeira noite do Festival AFROPUNK no sábado (8), no Parque de Exposições, em Salvador, foi uma mostra concreta disso.
No AFROPUNK isso tem um valor especial. É mais do que a música. A conexão se dá pela representatividade, as histórias em comum, a ancestralidade, os textos que falam diretamente com cada um dos presentes, as lembranças. Pode parecer chavão, mas ali é como se as milhares de pessoas, em sua maioria pretas, se conectassem através da música, com suas próprias realidades.
Mesmo sem shows apoteóticos, mesmo sem clímax tão óbvios, os artistas que sequenciaram no palco nessa primeira noite, levaram a multidão ao delírio de diferentes formas. Era comum imagens exibidas no telão de pessoas chorando, emocionadas, cantando incisivamente ou com cumplicidade.
Péricles foi um dos que melhor soube aproveitar isso. Ele sabe montar um repertório que toca intimamente gerações, mesmo não sendo o melhor cantor de samba ou o compositor mais brilhante. A conexão é sentimental, tocando o lado mais romântico do jovem que ainda está criando desilusões amorosas ou dos veteranos amantes do samba lamentando amores perdidos.
Todo mundo cantou junto um repertório que passou por sucessos de sua ex-banda Exaltasamba, composições próprias, e clássicos de Martinho da Vila, Fundo de Quintal e Arlindo Cruz, entre outros. Não tinha como não se emocionar e foi dos shows mais celebrados da noite.
Por outro lado, a conexão pode se dar por versos que tocam em momentos, histórias e conquistas, não apenas amorosas, de sua própria vida. Acompanhado apenas por um DJ e de três MCs, BK' levou seu rap cru e direto, com foco em seu último projeto, 'Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer', mas também com música de 'Icarus'. Não à toa o público cantava todas as músicas com lágrimas ou raiva.
Convidados
A abertura coube a DJ pernambucana Boneka, que levou seu Baile conectando Salvador já no início do festival com bregafunk, rap, R&B e pagode.
A cantora e compositora Núbia estabeleceu uma relação entre a Bahia e o Maranhão, mais precisamente com a força do reggae, tão presentes e poderosos nos dois estados. Acompanhada de uma banda segura e muito competente, apresentou sua música que traz o ritmo jamaicano dialogando com Tambor de Crioula e outros ritmos caribenhos.
Ainda recebeu a rainha do reggae, a conterrânea Célia Sampaio, empunhando juntas a bandeira do Maranhão, além do bloco afro baiano Muzenza e o cantor e compositor Dja Luz, levando o Parque de Exposições a se conectar com a forte percussão e clássicos da música local como "Swing da Cor" e "Brilho e Beleza". Núbia é daquelas artistas que não são grandes, não tocam em rádio, não são destaques no cenário nacional por puro capricho de um mercado limitado e viciado.
A sequência promoveu outros tipos de conexão. Brasil, Haiti e Estados Unidos. O rap da capixaba Budah com a musicalidade de Wyclef Jean, rapper, compositor e produtor musical, conhecido pelo seu trabalho com o grupo Fugees. Sua participação foi um dos momentos principais da noite.
Juntos, como velhos parceiros, cantaram um mashup com alguns sucessos da carreira dele, "Hips Don't Lie", sucesso com Shakira, "Fu-Gee-La" e "Ready or Not". Ganharam o público. Sozinho cantou outro hit, "911". Budah voltou e cantaram a parceria recém lançada dos dois, "Montanha Russa (Would You Be Mine?)", para finalizarem numa bonita versão de "Woman No Cry / Não Chores Mais".
Jean rasgou elogios a Budah, colocando ela como um nome ao lado de algumas das estrelas da música norte-americana, como Lauryn Hill, Beyoncé, Mary J.Blige e Whitney Houston. O show teve ainda participação de Mc Luanna, e Budah mostrando porque seu rap vem ganhando força.
Mesmo num show morno, Coco Jones soube muito bem estabelecer suas conexões com o público brasileiro. Em sua primeira vez no Brasil, subiu ao palco acompanhada de dez dançarinas,oito delas brasileiras, para preencher o gigante palco. Mas mesmo sozinha, já que cantava sobre bases pré-gravadas, conseguiu com sorrisos e simpatia que o público seguisse com ela o repertório de R&B, pop e soul. A cartada de colocar as dançarinas fazendo coreografia do sucesso do pagode local, "O Baiano Tem o Molho", hit de O Kannalha, nem era necessária.
Pagode e paredão
Comemorando 10 anos de seu baile, a banda ÀttooxxÁ subiu ao palco com uma formação diferente: mais percussão (eram três percussionistas), além de dançarinas e um DJ. RDD assumiu definitivamente os vocais ao lado de Oz e Chibatinha continua ali mostrando sua criatividade na guitarra. O resultado foi um som mais vigoroso e potente.
A conexão agora era com a dança, com o lado mais festivo e mundano. O irresistível pagodão baiano atual, percussivo e com bases eletrônicas, era a melhor chave para abrir esse portal, e o baile do AttoxxÁ, o caminho certo. A banda enfileirou seus hits, novos e velhos, além de sequências que passeavam por reggaeton (tome "Gasolina", "Bomba") e afrobeats.
A noite terminou com um grande paredão, conectando o AFROPUNK com as festas populares de qualquer bairro periférico de grandes cidades brasileiras.
O AFROPUNK continua neste domingo (9), a partir das 17h30, com DJ Umiranda, Mc Luanna, Os Garotin, a nigeriana Tems, Liniker com seu show Caju, o encontro do Baianasystem com Sister Nancy, e a homenagem aos 40 anos da Axé Music com Tatau recebendo Márcia Short & Lazzo Matumbi.
