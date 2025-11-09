Em Salvador, 1º dia do AFROPUNK Brasil estabelece conexões além da música

Mesmo sem shows apoteóticos, mesmo sem clímax tão óbvios, os artistas que sequenciaram no palco nessa primeira noite, levaram a multidão ao delírio de diferentes formas. Era comum imagens exibidas no telão de pessoas chorando, emocionadas, cantando incisivamente ou com cumplicidade.

Péricles foi um dos que melhor soube aproveitar isso. Ele sabe montar um repertório que toca intimamente gerações, mesmo não sendo o melhor cantor de samba ou o compositor mais brilhante. A conexão é sentimental, tocando o lado mais romântico do jovem que ainda está criando desilusões amorosas ou dos veteranos amantes do samba lamentando amores perdidos.

Péricles em show no AFROPUNK Brasil em Salvador Imagem: Vitor Santos/AgNews

Todo mundo cantou junto um repertório que passou por sucessos de sua ex-banda Exaltasamba, composições próprias, e clássicos de Martinho da Vila, Fundo de Quintal e Arlindo Cruz, entre outros. Não tinha como não se emocionar e foi dos shows mais celebrados da noite.

Por outro lado, a conexão pode se dar por versos que tocam em momentos, histórias e conquistas, não apenas amorosas, de sua própria vida. Acompanhado apenas por um DJ e de três MCs, BK' levou seu rap cru e direto, com foco em seu último projeto, 'Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer', mas também com música de 'Icarus'. Não à toa o público cantava todas as músicas com lágrimas ou raiva.

Convidados

A abertura coube a DJ pernambucana Boneka, que levou seu Baile conectando Salvador já no início do festival com bregafunk, rap, R&B e pagode.