Com chá revelação e sinalizadores, Linkin Park bota 68 mil pra cantar em SP

21 anos depois, o Linkin Park voltou a lotar o estádio do Morumbi, em um momento simbólico: a prova de um revival do nu metal. Já dava pra notar a tendência na vinda anterior dos norte-americanos, no ano passado, e com o System of a Down fazendo muito barulho neste ano. Agora, com mais um show com ingressos esgotados, banda animada e público insano, eles deram a largada para uma trinca de shows de bandas irmãs no estilo, todos em estádio: o Limp Bizkit toca em 20 de dezembro, e o Korn, em 16 de maio, ambos no Allianz Parque.
No Morumbi, à frente de 68 mil pessoas, a banda teve o roteiro completo de um show de arena: telões enormes e caprichados, músicas pra galera cantar, chuva de papel picado, público ignorando as regras e acendendo sinalizadores e o líder da banda, Mike Shinoda, indo pra galera. Ele trocou de bonés com uma garotinha e ainda fez a alegria de um casal ao aceitar fazer o chá de revelação do bebê deles - o resultado eu conto depois.
A vinda rápida do Linkin Park, já em 2025, é fruto do sucesso das apresentações de 2024. A banda renasceu das cinzas de Chester Bennington, ainda muito amado pelos fãs, e soube desenhar uma nova trajetória com a vocalista Emily Armstrong. Mas, se antes a cara do Linkin Park era Chester, agora ele não é Emily, e sim Mike Shinoda.
O vocalista (além de guitarrista e tecladista) é o maestro do grupo, que nos shows ainda conta com Dave "Phoenix" Farrell (baixo) e o DJ Joe Hahn, da formação clássica, e os novatos Colin Brittain (bateria) e Alex Feder (guitarra). Shinoda assumiu a posição de ser o animador da galera, um papel que lhe parece mais natural do que para Emily, ainda que ela tenha casado muito bem com os vocais da banda.
Emily parece um pouco mais comedida que Shinoda no palco, mas faz bem seu papel. As músicas novas têm sua cara e as antigas são tão entoadas pela galera, que ela faz mais a base para o público cantar.
Poppy: ex-youtuber conquista o público
A abertura ficou por conta da norte-americana Poppy, que, como seu nome mostra, faz um metal com muitas influências pop. Muito antes da música pesada, ela bombou como youtuber, com vídeos satíricos e experimentais. Na música, lançou dois discos pop e foi para o metal com "I Disagree" (2021). A combinação deu muita liga, a ponto de ela ser indicada ao Grammy.
Poppy fez um show solo lotado e potente na quinta-feira, no Cine Joia, e não pareceu acanhada em estar frente a um estádio. Ela apresentou principalmente músicas de "I Disagree" e do álbum deste ano, "Negative Spaces". Houve espaço pra muito peso e guturais, em músicas como "have you had enough?" e "new way out", momentos mais performáticos, com "Crystallized" e "Anything Like Me", e seu feat com Bad Omen, "V.A.N.".
Aprovada e aplaudida, ela ainda voltou ao palco com o Linkin Park, em uma parceria de respeito com Emily em "One Step Closer", uma das melhores da discografia de Shinoda e cia.
O show
Às 21h, uma contagem regressiva de dez minutos anunciou a chegada do LP. A banda abriu com duas clássicas: "Somewhere I Belong" e "Lying From You". Elas mostraram que as canções da era Chester seriam cantadas mais alto do que o som que vinha do palco, e assim foi pelo resto da noite.
Deu pra ouvir Emily pela primeira vez só na terceira, "Up From the Bottom", e ela de fato de soltou com "Emptiness Machine" - a faixa que a lançou com a banda. Tudo que veio do disco com Emily, "From Zero", foi muito bem recebido, mostrando que, apesar de muita gente sentir falta de Chester, a nova fase veio pra durar.
O meio do set mistura tudo que o Linkin Park faz. Emily deixou a introspecção de lado com "Burn It Down", uma música mais pop e eletrônica. Gritou um "obrigado" em português, e mandou a galera dançar com "Cut the Bridge", outra nova. As rodinhas enfim surgiram com "Two Faced" e "One Step Closer", que teve participação de Poppy.
Em um set com 27 faixas, o Linkin Park conseguiu passar por toda a discografia. O meio do set acaba sendo mais morno, por explorar discos mais fracos, mas o fim enfileira hits.
Antes de "Numb" —que ganhou um trecho com música disco—, Shinoda fez a alegria do casal que levou um cartaz pedindo para que eles fizessem o chá revelação. "É a primeira vez que eu vejo algo assim", admitiu ele. Emily foi a responsável por abrir o envelope, e será uma garotinha. Uma menina que não esquecerá a noite foi Alice, que foi escolhida por Shinoda na grade pra ganhar seu boné e se emocionou.
Depois de "Numb" e "Over Each Other", vieram "In The End" e "Faint". O clássico trouxe de volta as rodas e uma surpresa: mais uma vez sinalizadores burlaram a segurança e foram parar no meio do mosh, em vários pontos do estádio. A festa continuou com o bis: "Papercut", a nova "Heavy is the Crown" e "Bleed It Out" - que bem que podia trocar de ordem com "Faint" pra um encerramento mais potente.
Duas horas de show, e o Linkin Park mostra que tem sua máquina azeitada e o jogo ganho. Não parece haver muito trabalho de comandar uma arena, o que dá sensação de que falta um toque real de emoção vindo do palco, já que do público, ele sobra, com a galera cantando todas as músicas junto.
Mas, para um gênero que nasceu como "patinho feio", seus quase 30 anos de sobrevivência comprovam: o nu metal já não é novo, mas ainda tem o que mostrar —e, principalmente, a quem mostrar. Certamente o Linkin Park retornará com ambições grandiosas ao Brasil.
Set list
- Somewhere I Belong
- Lying From You
- Up From the Bottom
- New Divide
- The Emptiness Machine
- The Catalyst
- Burn It Down
- Cut the Bridge
- Where'd You Go (Fort Minor cover)
- Waiting for the End
- Lies Greed Misery
- Two Faced
- Empty Spaces
- When They Come for Me / Remember the Name
- IGYEIH
- One Step Closer (com Poppy)(with Poppy) (2024 intro; ext. outro w/ chorus riff)
- Lost
- Good Things Go
- What I've Done
- Overflow
- Numb
- Over Each Other
- In the End
- Faint
- Papercut (bis)
- Heavy Is the Crown (bis)
- Bleed It Out (bis)
