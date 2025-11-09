Com chá revelação e sinalizadores, Linkin Park bota 68 mil pra cantar em SP

21 anos depois, o Linkin Park voltou a lotar o estádio do Morumbi, em um momento simbólico: a prova de um revival do nu metal. Já dava pra notar a tendência na vinda anterior dos norte-americanos, no ano passado, e com o System of a Down fazendo muito barulho neste ano. Agora, com mais um show com ingressos esgotados, banda animada e público insano, eles deram a largada para uma trinca de shows de bandas irmãs no estilo, todos em estádio: o Limp Bizkit toca em 20 de dezembro, e o Korn, em 16 de maio, ambos no Allianz Parque.

No Morumbi, à frente de 68 mil pessoas, a banda teve o roteiro completo de um show de arena: telões enormes e caprichados, músicas pra galera cantar, chuva de papel picado, público ignorando as regras e acendendo sinalizadores e o líder da banda, Mike Shinoda, indo pra galera. Ele trocou de bonés com uma garotinha e ainda fez a alegria de um casal ao aceitar fazer o chá de revelação do bebê deles - o resultado eu conto depois.

A vinda rápida do Linkin Park, já em 2025, é fruto do sucesso das apresentações de 2024. A banda renasceu das cinzas de Chester Bennington, ainda muito amado pelos fãs, e soube desenhar uma nova trajetória com a vocalista Emily Armstrong. Mas, se antes a cara do Linkin Park era Chester, agora ele não é Emily, e sim Mike Shinoda.