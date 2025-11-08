Seun Kuti e beats dominam o Trace Fest em Salvador
Já se aproximava da meia-noite quando Seun Kuti subiu ao palco. Até aquele momento, o Trace Fest Salvador, realizado nesta sexta (8), na capital baiana, havia circulado em torno de beats e da música preta urbana contemporânea. O filho caçula de Fela Kuti, acompanhado de sua banda Egypt 80, fechou a noite e tratou de dar novos ares à Praça Maria Felipa, ao lado do famoso Mercado Modelo.
Talvez o público mais jovem — a maior parte dos presentes — não estivesse tão disposto a sair do ambiente de quebradeira, coreografias e bate-cabelo predominante até então. Mas quem ficou até o fim viu o principal herdeiro do afrobeat entregar, para usar uma expressão corriqueira do momento, um showzaço. Ele trouxe o mais antigo e tradicional afrobeat, mas com um tempero próprio e atual, elevando muito o nível da noite.
Era música orgânica, com banda tocando ao vivo e sem concessões. Acompanhado de um trio no naipe de sopros, um baterista potente, um guitarrista preciso, um veterano baixista e uma backing vocal/dançarina, Seun estava inspirado. Parecia entrar em outro estado de consciência estimulado pelo ritmo, numa performance intensa que unia dança, transe, gritos e gestos.
As longas músicas, com ritmos complexos, linhas de baixo profundas, batidas repetidas e improvisações, conectavam os sentimentos mais básicos de quem estava disposto a se deixar levar pela sonoridade. Sem discursos, visivelmente à vontade, Seun foi direto: cantou, dançou, tocou sax e não economizou na vibração com o som que ele e a banda faziam. Em exatas uma hora de show, mostrou que o afrobeat de Fela e seus discípulos ainda tem muito a contribuir.
Tudo começou mais cedo — não tão cedo quanto se esperava, já que, marcado para as 17h, as primeiras batidas só saíram dos subgraves quase às 19h. A sequência de atrações foi iniciada pelo coletivo Batekoo, que intercalava os shows com seus DJs, sempre com música preta contemporânea: pagode, funk, trap, kuduro, dancehall, pop, R&B e por aí vai.
Antes de Seun Kuti encerrar a noite, o palco recebeu uma sequência de apresentações. Começando com o jovem baiano Ítalo Melo, que mostrou seu trap ainda em desenvolvimento e sem muita inspiração. O público, ainda pequeno, não deu muita atenção — nem quando ele recebeu a cantora Nega.
Formada por um francês com raízes no Congo, radicado no Brasil, e um argentino naturalizado paulistano, a dupla Pyroman & DJ Gustah conseguiu empolgar muito mais. Com um rap mais próximo ao boom bap, batidas impactantes e um flow incisivo, conquistaram a massa.
Em tempos atuais, é impossível o pagodão não estar presente em uma festa em Salvador. Coube a Yan Cloud trazer sua versão através de um pagotrap potente. Com banda (bateria, baixo e teclados), dançarinas e muita energia cênica, ele definitivamente inflamou o público, que, se não lotava, já enchia a praça. Sua mistura — que ainda trazia afrobeats, amapiano, R&B e rap — não deixou ninguém parado.
Outra atração internacional de peso da noite foi a cantora Ronisia. Nascida em Cabo Verde e radicada em Paris, mostrou por que vem sendo incensada como uma das revelações do R&B. Com simpatia e desenvoltura, ela dominou o palco com seus hits e uma mistura cheia de groove que passava por zouk, sons afro, rap e soul.
O Trace Fest fez parte da programação do Festival Nosso Futuro - França-Brasil: Diálogos com a África, um evento que promoveu encontros entre África, Brasil e França. Por isso, o palco recebeu artistas locais em diálogo com nomes internacionais. O evento se propunha a "celebrar a força das juventudes, a energia dos territórios e o poder das narrativas afro-urbanas".
O festival abriu um fim de semana bastante movimentado (e concorrido) na capital baiana, que culmina neste sábado (9) e domingo (10) com mais uma edição do Festival AFROPUNK Brasil. Se a ideia é reforçar a vocação de Salvador como capital da cultura negra das Américas e símbolo das conexões afro-diaspóricas contemporâneas, o resultado tem sido positivo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.