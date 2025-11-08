Seun Kuti e beats dominam o Trace Fest em Salvador

As longas músicas, com ritmos complexos, linhas de baixo profundas, batidas repetidas e improvisações, conectavam os sentimentos mais básicos de quem estava disposto a se deixar levar pela sonoridade. Sem discursos, visivelmente à vontade, Seun foi direto: cantou, dançou, tocou sax e não economizou na vibração com o som que ele e a banda faziam. Em exatas uma hora de show, mostrou que o afrobeat de Fela e seus discípulos ainda tem muito a contribuir.

Tudo começou mais cedo — não tão cedo quanto se esperava, já que, marcado para as 17h, as primeiras batidas só saíram dos subgraves quase às 19h. A sequência de atrações foi iniciada pelo coletivo Batekoo, que intercalava os shows com seus DJs, sempre com música preta contemporânea: pagode, funk, trap, kuduro, dancehall, pop, R&B e por aí vai.

Antes de Seun Kuti encerrar a noite, o palco recebeu uma sequência de apresentações. Começando com o jovem baiano Ítalo Melo, que mostrou seu trap ainda em desenvolvimento e sem muita inspiração. O público, ainda pequeno, não deu muita atenção — nem quando ele recebeu a cantora Nega.

Formada por um francês com raízes no Congo, radicado no Brasil, e um argentino naturalizado paulistano, a dupla Pyroman & DJ Gustah conseguiu empolgar muito mais. Com um rap mais próximo ao boom bap, batidas impactantes e um flow incisivo, conquistaram a massa.

Em tempos atuais, é impossível o pagodão não estar presente em uma festa em Salvador. Coube a Yan Cloud trazer sua versão através de um pagotrap potente. Com banda (bateria, baixo e teclados), dançarinas e muita energia cênica, ele definitivamente inflamou o público, que, se não lotava, já enchia a praça. Sua mistura — que ainda trazia afrobeats, amapiano, R&B e rap — não deixou ninguém parado.

Outra atração internacional de peso da noite foi a cantora Ronisia. Nascida em Cabo Verde e radicada em Paris, mostrou por que vem sendo incensada como uma das revelações do R&B. Com simpatia e desenvoltura, ela dominou o palco com seus hits e uma mistura cheia de groove que passava por zouk, sons afro, rap e soul.