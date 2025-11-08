'Pela primeira vez, estou livre': Maria Gadu revisita sucessos sem amarras

Eu acho que tudo está na música deles. No fim, é só um sentimento, amor e amizade, que foi só o que eles conseguiram construir na gente. Então, eu vou entender agora, de fato, o que eu aprendi, se eu consigo fazer música com isso, eu nem sei ainda. Eles são muito grandes, né? Eu me sinto muito, muito menina.

Você recentemente fez a direção musical do ato que reuniu essa constelação inteira: Caetano, Paulinho, Gil, Chico. É um papel de enorme responsabilidade e um significado para essa menina, e também profissional para uma mulher muito importante. Como conseguiu unir a urgência política nas canções e resguardar, manter a potência dessas vozes?

Nossa, rapaz! [risos] Quando a Paula (Lavigne) e o Caetano (Veloso) me chamaram para fazer, na verdade, a gente [eu e Pretinho da Serrinha] já tem feito a direção dos atos há alguns anos. Estava muito sob nossa responsabilidade essa reunião de pessoas, de ligar, de convocar. A gente sempre gostou de fazer isso e teve essa disponibilidade, porque não é fácil organizar um ato musicalmente, são muitas questões.

Mas, nesse em específico, eu confesso que bateu um pouco de nervoso, assim, por motivos óbvios. Como é que a gente ia conseguir organizar toda essa grande alegoria musical? E fazer isso sintetizado, que preservasse mais do que qualquer coisa o instante deles juntos ali, que eu acho que era o que era mais importante.

Sobre seleção de músicas, é difícil e fácil, né? Porque se você passeia pela história musical de cada um ali, você tem o Brasil cantado em situação política e sociopolítica. Então, as pessoas que estavam reunidas ali são, para mim, grandes retratistas do arco histórico brasileiro. Essa era a parte fácil e difícil. Muitas músicas não puderam entrar, porque a gente tinha um tempo ali.