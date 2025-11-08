'Pela primeira vez, estou livre': Maria Gadu revisita sucessos sem amarras

Maria Gadú está de volta aos palcos em uma nova fase, "mais liberta", como ela própria faz questão de definir. A artista, que tem uma trajetória rica e um laço inquebrável com o violão, instrumento que, segundo ela, a transformou em cantora só para acompanhá-lo, batizou seu novo espetáculo de forma simples e potente: "MARIA GADÚ".
Quem acompanha sua carreira, que se aproxima de duas décadas desde o primeiro álbum, sabe que essa clareza no título não é acidental, mas sim um reencontro. Gadú revela que agora se sente "livre" para revisitar sua história, após ter se desvencilhado de contratos que a deixavam "um pouco congelada". O show é essa "entressafra", um momento de desfrute antes do lançamento de um novo disco.
O espetáculo (que chega em SP neste sábado (8) e segue no dia 15/11 em Niterói; 28/11 em João Pessoa; 29/11 em Salvador e 30/11 em Juazeiro do Norte) é um convite a um "mergulho afetivo em sua discografia", que inclui sucessos atemporais como "Dona Cila", "Shimbalaiê" e "Bela Flor", além de regravações importantes como "Lanterna dos Afogados", de Os Paralamas do Sucesso.
Na entrevista, que revelou a profundidade de sua conexão com os "grandes orixás da música brasileira" — como o cantor e compositor recém-falecido Lô Borges, cujas obras sedimentaram sua estrutura como pessoa — e sua recente experiência como diretora musical de um ato que reuniu Caetano, Paulinho, Gil e Chico contra a PEC da Blindagem, Gadú resume o que o público pode esperar: "Esse show é uma viagem pela minha história. São músicas que fizeram parte de momentos importantes da minha vida e da vida de quem me acompanha. É sobre reencontro, memória e emoção".
TOCA - O show se chama simplesmente 'Maria Gadú'. Há uma clareza e até mesmo a simplicidade proposital nesse título. Como é que você conseguiu selecionar o repertório dessa carreira tão rica nesse formato de revisita?
Maria Gadú: Sabe que é quase uma alusão a quase duas décadas atrás, quando saiu meu primeiro álbum, que é o homônimo, que se chama 'Maria Gadú'. E eu passei a minha vida inteira dentro da mesma gravadora, e foi a Som Livre. E a gente teve momentos muito bons e alguns momentos que não foram tão bons.
Agora, pela primeira vez, eu estou livre. Eu estou me sentindo livre para revisitar isso, porque estou mudando de fase, mudando de ciclo, consegui me desvencilhar, enfim, desses contratos que me deixavam um pouco congelada. Então eu quis fazer entressafra, porque agora vou poder lançar um disco novo, fazer uma revisitação temporária desse momento que para mim foi tão rico, tão bom
No seu mais recente trabalho você fez uma bela homenagem ao Lô Borges, com o disco 'Quem sabe isso quer dizer amor'. O Lô acabou de nos deixar. Como é que foi a sua relação com ele e com a obra do Clube da Esquina? E você enxerga que há ponte entre a poesia e a liberdade cantada ali com o que você fez e faz hoje?
Literalmente, eu acho que a estrutura musical da minha vida, independente de eu ter me tornado musicista ou não, a estrutura do que eu sou como pessoa foi muito sedimentada por essas pessoas. Pelo Lô, pelo Bituca (Milton Nascimento), pelo Beto (Guedes), pelo Ronaldo Bastos, pelo Wagner Tiso, pelo Fernando Brant, Flávio Venturini. Eles são o que mais me toca dentro da música mundial. Essas pessoas, elas conseguiram, desde que eu era criança, me darem alguns rumos sentimentais
Quando resolvi fazer esse disco de regravação, foi mais do que uma homenagem a eles. Lô é um grande amigo, acho que as amizades, pela minha fé, não acabam quando a matéria acaba. Estou bem abalada. Eu estou muito longe, eu não pude abraçar meus outros amigos, enfim.
A grandiosidade de pessoas como essa... É muito doido a gente ter que entender que a gente entra no ciclo de finitudes, né? A gente vê essa partida do Lô inesperada, portanto, e por outro lado, essa longa despedida do Bituca, né? Que eu acompanho muito de perto, pois somos muito, muito próximos.
Eu acho que tudo está na música deles. No fim, é só um sentimento, amor e amizade, que foi só o que eles conseguiram construir na gente. Então, eu vou entender agora, de fato, o que eu aprendi, se eu consigo fazer música com isso, eu nem sei ainda. Eles são muito grandes, né? Eu me sinto muito, muito menina.
Você recentemente fez a direção musical do ato que reuniu essa constelação inteira: Caetano, Paulinho, Gil, Chico. É um papel de enorme responsabilidade e um significado para essa menina, e também profissional para uma mulher muito importante. Como conseguiu unir a urgência política nas canções e resguardar, manter a potência dessas vozes?
Nossa, rapaz! [risos] Quando a Paula (Lavigne) e o Caetano (Veloso) me chamaram para fazer, na verdade, a gente [eu e Pretinho da Serrinha] já tem feito a direção dos atos há alguns anos. Estava muito sob nossa responsabilidade essa reunião de pessoas, de ligar, de convocar. A gente sempre gostou de fazer isso e teve essa disponibilidade, porque não é fácil organizar um ato musicalmente, são muitas questões.
Mas, nesse em específico, eu confesso que bateu um pouco de nervoso, assim, por motivos óbvios. Como é que a gente ia conseguir organizar toda essa grande alegoria musical? E fazer isso sintetizado, que preservasse mais do que qualquer coisa o instante deles juntos ali, que eu acho que era o que era mais importante.
Sobre seleção de músicas, é difícil e fácil, né? Porque se você passeia pela história musical de cada um ali, você tem o Brasil cantado em situação política e sociopolítica. Então, as pessoas que estavam reunidas ali são, para mim, grandes retratistas do arco histórico brasileiro. Essa era a parte fácil e difícil. Muitas músicas não puderam entrar, porque a gente tinha um tempo ali.
O Caetano é um cicerone e um catalisador muito interessante. Então, o que a gente fez foi só organizar o encontro dele com os companheiros dele e as obras que eles fizeram ao longo desse tempo. Então, muitas coisas eles decidiam na hora, e ali que morou a beleza do encontro. A gente ficou só no radinho aqui, e só coordenando para que nada atrapalhasse o encontro desses amigos.
A sua relação com o violão e a guitarra é muito orgânica. O instrumento acaba dando vazão e parece ser uma extensão da sua voz. Nesse novo show e para essa apresentação de São Paulo, há espaço para alguma experimentação sonora, arranjos que desafiam a forma como o público se acostumou a te ouvir e a ouvir essas músicas?
Não posso dizer que são muito diferentes, porque, enfim, não é um show experimental, é um show de desfrute. Mas é um formato bem interessante. Quanto ao silêncio do instrumento como extensão, para mim é muito difícil, é um exercício difícil de fazer, de me desvencilhar, porque meu primeiro impulso musical é ser instrumentista. Eu acho que eu virei cantora para acompanhar o violão, eu nunca falei "nossa, quero ser cantora".
Tanto que são raríssimos, como você mesmo observou, os registros em que estou segurando o microfone com a mão. Normalmente o microfone está no pedestal. Nesse show tem vários momentos em que eu me permito não estar com o violão ou com a guitarra, mas é um exercício que eu tenho feito para conhecer o espaço do meu corpo, o quanto a minha voz é um instrumento também e às vezes eu posso levá-la para outros lugares que não me deixam nesse compromisso de estar ali sempre com o instrumento, tocando e tal.
Nesse show tem alguns momentos assim, é bem divertido. É esquisito, mas é divertido.
Tem algum artista ou algum movimento musical que tenha te fisgado? Quem você tem escutado e que você acredita estar empunhando a tocha da música brasileira para frente?
Nossa, são tantos movimentos, tantas pessoas... Acho que o Brasil está a duras penas construindo um novo estofo musical, dando continuidade a tudo maravilhoso que já foi feito, mas eu acho que o grande problema tem sido a indústria.
Eu sempre comento que houve por muito tempo espaço para todo mundo dentro desse âmbito popular mesmo, onde tudo podia ser popularizado. E ser popularizado não quer dizer que você tinha que vestir a sua canção ao gosto de alguém da gravadora. Eu acho que isso é subestimar o brasileiro.
Mas você via programas populares, onde se sentava, sei lá, Leandro e Leonardo, Rita Lee, Caetano Veloso, e Elza Soares. Então, ali você via um Brasil respeitado e não subestimando a capacidade do público. Ou mesmo Chacrinha, né? Por horas a fio reunindo Roberto [Carlos] a Luiz Caldas descalço lá e um Gilberto Gil. Eu leio muito o pessoal reclamando que a sensação é que a música brasileira piorou. Eu não tenho essa sensação nem por um instante. Eu acho que o espaço para outras coisas é absurdamente reduzido. O Brasil é muito, muito rico musicalmente e eu acredito na força jovem. Sempre vou acreditar.
Qual é o papel efetivo da música hoje no Brasil, de tantas realidades coabitando, além de distrair, entreter?
Acho que a música nunca mudou de papel. O papel de hoje é o mesmo de ontem, será o mesmo de amanhã, sabe? Eu acho que a música é uma arte muito poderosa, uma das primeiras artes. Os animais cantam, os pássaros cantam, os povos...
É uma arte que está inclusa dentro de religiões ao mundo inteiro, independente das crenças, as pessoas cantam para celebrar os divinos.
A música continua tendo esse papel de traduzir emoções das pessoas. Às vezes, a gente não é instrumentado para saber o que está sentindo, vem aquela música que você fala "puxa, essa é a minha música". A gente se apropria das músicas.
Qual é a música de Maria Gadú para Maria Gadú?
Para mim, acho que indubitavelmente é a minha primeira canção 'Shimbalaiê'. Essa canção tocou demais, até eu me cansei. Quem não se cansou, né? Mas, hoje, muito mais velha e, enfim, tenho uma filha, eu olho para a idade que eu fiz essa canção e tenho muito orgulho de estar pensando nessas coisas e de construir essa ideia. A música que sempre vai me traduzir vai ser essa.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.