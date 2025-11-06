Tash Sultana: australiana hipnotiza SP com sua 'banda de uma garota só'

Em São Paulo ela não estava só. Pelo menos não o tempo todo. O show, de mais de duas horas, teve uma banda de apoio (teclado, baixo e bateria), mas boa parte do tempo é ela sozinho no palco, criando esse universo sonoro.

Por sua mão passaram guitarra, baixo, bateria, flauta, violão, trompete, saxofone, teclado... Fora os samples e batidas. Tudo na medida, sem perder a virtuosidade, como que para provar que ela realmente manja do que está fazendo em cada instante no palco. Com um detalhe: voz de Tash é o mais impressionante dentre todos esses talentos.

A australiana esbanja energia e carisma para uma banda toda. Cria seu próprio estilo, mais lisérgico e hipnótico, com o pé no reggae, no blues e no rock.

1º violão aos 3 anos

Tash Sultana tem desde muito cedo ligação com a música. Ganhou um violão do avô aos 3 anos e, aos 13, já se apresentava em sessões de microfone aberto.

Apesar de até integrar uma banda, foi quando compartilhou um vídeo criando na hora tudo de seu maior hit, "Jungle", que ela viralizou — o que deu o pontapé para a carreira solo. Um ano depois, ela já ganhou sua chance no Tiny Desk nos EUA. É um dos vídeos mais assistidos do canal.