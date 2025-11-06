Tash Sultana: australiana hipnotiza SP com sua 'banda de uma garota só'

Tash Sultana voltou ao Brasil após sete anos, deixando o público em transe, com seus hits feitos na hora, costurados com loopings e instrumentos. Na noite de quarta (5), a australiana não chegou a lotar a Audio, mas ouviu como os fãs de São Paulo são barulhentos - e xavequeiros, a ponto de gritarem "Tash, eu te amo", na maior vibe 'Xou da Xuxa'.
Tash é conhecida por seu talento como multiinstrumentista, e aproveita disso pra gravar pequenos trechos de cada instrumento, criar loopings no palco, e depois inserir sua voz. Foi este método que a fez ganhar o mundo, com o hit "Jungle".
Em São Paulo ela não estava só. Pelo menos não o tempo todo. O show, de mais de duas horas, teve uma banda de apoio (teclado, baixo e bateria), mas boa parte do tempo é ela sozinho no palco, criando esse universo sonoro.
Por sua mão passaram guitarra, baixo, bateria, flauta, violão, trompete, saxofone, teclado... Fora os samples e batidas. Tudo na medida, sem perder a virtuosidade, como que para provar que ela realmente manja do que está fazendo em cada instante no palco. Com um detalhe: voz de Tash é o mais impressionante dentre todos esses talentos.
A australiana esbanja energia e carisma para uma banda toda. Cria seu próprio estilo, mais lisérgico e hipnótico, com o pé no reggae, no blues e no rock.
1º violão aos 3 anos
Tash Sultana tem desde muito cedo ligação com a música. Ganhou um violão do avô aos 3 anos e, aos 13, já se apresentava em sessões de microfone aberto.
Apesar de até integrar uma banda, foi quando compartilhou um vídeo criando na hora tudo de seu maior hit, "Jungle", que ela viralizou — o que deu o pontapé para a carreira solo. Um ano depois, ela já ganhou sua chance no Tiny Desk nos EUA. É um dos vídeos mais assistidos do canal.
Com dois álbuns lançados, ela soltou o EP "Return to the Roots" este ano, e tocou no Rio na véspera de sua apresentação em São Paulo.
Para os paulistanos, ela sugeriu de camiseta amarela com a inscrição Brasil e elogiou: "Vocês são quentes, e sabem disso. Os brasileiros são o que querem ser, e é isso o que admiro em vocês".
Logo nas primeiras músicas ela tocou "I Shot the Sheriff", de Bob Marley.
Os momentos mais catárticos vieram com ela sozinha no palco. "Notion" e "Jungle", que viraram quase um rock progressivo, de tão longas ao vivo, deixaram o público em transe. A nova "Honey & Milk" prova que a fórmula ainda não se desgastou.
Já no fim do set, um desabafo. "Esse tem sido o ano mais difícil da minha vida. Tá sendo maluco. Minha esposa teve câncer, meu avô morreu, meu negócio faliu, três cachorros morreram... Mas estou aqui. Ontem estive no Rio, vi gente que não tem grana pra comer, e vi que meus problemas não são tão grandes. Somos todos humanos", disse ela, emocionada.
Após mais de duas horas, "Blackbird" encerrou a noite com um show de Tash no violão de 12 cordas. Um encerramento intenso pra uma noite com diversas emoções, mas um sentimento de hipnose pela australiana. Ah, e ela prometeu que não vai demorar mais oito anos pra voltar, uma boa notícia.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.