Gilberto Gil encerra Tempo Rei com convidados em SP; venda começa amanhã

Gilberto Gil encerra a turnê Tempo Rei no dia 28 de março, no Allianz Parque, em São Paulo. O espetáculo contará com convidados mantidos em sigilo, conforme o formato adotado nas demais apresentações, que passaram por dez capitais e reuniram mais de 620 mil espectadores.
O que vai acontecer
A presença de convidados cumpre papel estrutural nos shows: amplia o repertório, cria variações de performance entre cidades e transforma cada data em evento com identidade própria. Em paradas anteriores, a turnê contou com participações de Chico Buarque, Caetano Veloso, Marisa Monte, Jorge Ben Jor, Paralamas do Sucesso, Russo Passapusso e Liniker. As presenças estabelecem cruzamentos entre tradição e renovação, com artistas da mesma geração de Gil, músicos da família e nomes da cena contemporânea.
A cenografia inclui um vórtex de LED suspenso no centro do palco, elemento central da narrativa visual. A direção artística é de Rafael Dragaud; a direção musical é assinada por Bem Gil e José Gil. A formação que acompanha Gil reúne integrantes da família e músicos convidados, com participações especiais divulgadas pontualmente pela produção.
A ideia (excelente) de ter sempre participações especiais funcionou como dispositivo de engajamento: gerou expectativa, estimulou cobertura local e ampliou a repercussão de cada apresentação. Para a data de encerramento no Allianz Parque, a escolha por manter os convidados em sigilo acentua a incerteza sobre o repertório e sobre possíveis duplas ou apresentações conjuntas.
Gilberto Gil - Tempo Rei (último show)
Quando: 28 de março (sábado)
Onde: Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca)
Ingressos: pré-venda exclusiva Banco do Brasil (Ourocard Visa) na sexta (7), às 10h, até dia 10, às 10h; venda geral: do dia 10, às 12h, em eventim.com.br/giltemporei e nas bilheterias oficiais do Allianz Parque (Portão A e Portão B)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.