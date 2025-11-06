Gilberto Gil encerra Tempo Rei com convidados em SP; venda começa amanhã

Gilberto Gil encerra a turnê Tempo Rei no dia 28 de março, no Allianz Parque, em São Paulo. O espetáculo contará com convidados mantidos em sigilo, conforme o formato adotado nas demais apresentações, que passaram por dez capitais e reuniram mais de 620 mil espectadores.

O que vai acontecer

A presença de convidados cumpre papel estrutural nos shows: amplia o repertório, cria variações de performance entre cidades e transforma cada data em evento com identidade própria. Em paradas anteriores, a turnê contou com participações de Chico Buarque, Caetano Veloso, Marisa Monte, Jorge Ben Jor, Paralamas do Sucesso, Russo Passapusso e Liniker. As presenças estabelecem cruzamentos entre tradição e renovação, com artistas da mesma geração de Gil, músicos da família e nomes da cena contemporânea.

A cenografia inclui um vórtex de LED suspenso no centro do palco, elemento central da narrativa visual. A direção artística é de Rafael Dragaud; a direção musical é assinada por Bem Gil e José Gil. A formação que acompanha Gil reúne integrantes da família e músicos convidados, com participações especiais divulgadas pontualmente pela produção.