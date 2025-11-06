TocaUOL
Gilberto Gil encerra Tempo Rei com convidados em SP; venda começa amanhã

Do TOCA
Gilberto Gil em show da turnê "Tempo Rei" na Farmasi Arena, Barra da Tijuca, no Rio
Gilberto Gil em show da turnê "Tempo Rei" na Farmasi Arena, Barra da Tijuca, no Rio Imagem: Webert Belicio/AgNews

Gilberto Gil encerra a turnê Tempo Rei no dia 28 de março, no Allianz Parque, em São Paulo. O espetáculo contará com convidados mantidos em sigilo, conforme o formato adotado nas demais apresentações, que passaram por dez capitais e reuniram mais de 620 mil espectadores.

O que vai acontecer

A presença de convidados cumpre papel estrutural nos shows: amplia o repertório, cria variações de performance entre cidades e transforma cada data em evento com identidade própria. Em paradas anteriores, a turnê contou com participações de Chico Buarque, Caetano Veloso, Marisa Monte, Jorge Ben Jor, Paralamas do Sucesso, Russo Passapusso e Liniker. As presenças estabelecem cruzamentos entre tradição e renovação, com artistas da mesma geração de Gil, músicos da família e nomes da cena contemporânea.

A cenografia inclui um vórtex de LED suspenso no centro do palco, elemento central da narrativa visual. A direção artística é de Rafael Dragaud; a direção musical é assinada por Bem Gil e José Gil. A formação que acompanha Gil reúne integrantes da família e músicos convidados, com participações especiais divulgadas pontualmente pela produção.

A ideia (excelente) de ter sempre participações especiais funcionou como dispositivo de engajamento: gerou expectativa, estimulou cobertura local e ampliou a repercussão de cada apresentação. Para a data de encerramento no Allianz Parque, a escolha por manter os convidados em sigilo acentua a incerteza sobre o repertório e sobre possíveis duplas ou apresentações conjuntas.

Gilberto Gil - Tempo Rei (último show)

Quando: 28 de março (sábado)
Onde: Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca)
Ingressos: pré-venda exclusiva Banco do Brasil (Ourocard Visa) na sexta (7), às 10h, até dia 10, às 10h; venda geral: do dia 10, às 12h, em eventim.com.br/giltemporei e nas bilheterias oficiais do Allianz Parque (Portão A e Portão B)

