AFROPUNK chega pesadão à 5ª edição; veja mais shows no Brasil nesta semana

O festival AFROPUNK Brasil está de volta neste sábado e domingo, no Parque de Exposições de Salvador, para sua quinta edição no país.

O que vai rolar

Um dos festivais mais reconhecidos do mundo, o AFROPUNK nasceu no Brooklyn (Nova York). Ele é hoje referência global na celebração da cultura negra, com edições em cidades como Paris, Joanesburgo e Londres.

A edição brasileira de 2025 já anuncia nomes como a nigeriana Tems, a norte americana Coco Jones, além de Liniker, Péricles e BK'. O evento reafirma seu papel como vitrine da música negra global e ponto de encontro entre artistas consagrados, novas vozes e diversas sonoridades —de soul e rap até axé e eletrônico.