Radiohead renasce em Madri e abre show histórico com hit do TikTok

O repertório foi uma verdadeira viagem pela discografia do grupo, com destaque também para "Kid A", "Amnesiac", "In Rainbows" e "A Moon Shaped Pool". O álbum "Hail to the Thief" ganhou protagonismo inesperado, com várias faixas incluídas — reflexo de um bootleg lançado pelo grupo neste ano, com versões ao vivo do disco, registradas no decorrer da carreira.

A setlist do show do Radiohead em Madri no dia 4 de novembro Imagem: Reprodução

Thom Yorke manteve o tom enigmático e hipnótico de sempre, mas com uma leveza visível —e uma energia quase festiva.

Show em Madri marcou a volta do Radiohed aos palcos Imagem: Reprodução

O encerramento veio com "Fake Plastic Trees", seguida por "There There", "Karma Police" e "How to Disappear Completely" —um desfecho emocional e catártico que lembrou por que o Radiohead continua sendo uma das bandas mais influentes e emocionantes do mundo.

Colin Greenwood já havia antecipado que os shows da turnê não terão uma setlist fixa: "Temos mais de 70 músicas prontas. Podemos tocar qualquer uma, em qualquer ordem". Um aviso para os fãs —cada apresentação promete ser única.