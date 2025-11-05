TocaUOL
Assine UOL
Rota dos Shows

Radiohead renasce em Madri e abre show histórico com hit do TikTok

Do TOCA
Thom Yorke durante show do Radiohead em Madri, no dia 4 de novembro
Thom Yorke durante show do Radiohead em Madri, no dia 4 de novembro Imagem: Alex Lake/@twoshortdays

As primeiras imagens e relatos chegaram na última madrugada. Depois de sete anos longe dos palcos, o Radiohead voltou. A banda inglesa abriu na terça-feira (4) no Movistar Arena, em Madri, a nova turnê mundial —a primeira desde 2018— com um show que revisita toda a sua trajetória e reafirma seu lugar entre os gigantes da música contemporânea.

Como foi

Foram 25 músicas em formato "in the round", com o público ao redor do palco, e uma abertura simbólica com "Let Down", faixa de "OK Computer" (1997), que entrou nas paradas de singles, 28 anos depois do seu lançamento, após se tornar viral no TikTok. Na sequência, veio "Sit Down. Stand Up.", faixa de "Hail to the Thief" (2003) que não era tocada desde 2004. Um gesto que conecta gerações —e que já dava o tom da noite: o encontro entre o passado e o presente da banda.

O show do Radiohead em Madri teve formato 'in the round', com o público ao redor do palco
O show do Radiohead em Madri teve formato 'in the round', com o público ao redor do palco Imagem: Reprodução

O repertório foi uma verdadeira viagem pela discografia do grupo, com destaque também para "Kid A", "Amnesiac", "In Rainbows" e "A Moon Shaped Pool". O álbum "Hail to the Thief" ganhou protagonismo inesperado, com várias faixas incluídas — reflexo de um bootleg lançado pelo grupo neste ano, com versões ao vivo do disco, registradas no decorrer da carreira.

A setlist do show do Radiohead em Madri no dia 4 de novembro
A setlist do show do Radiohead em Madri no dia 4 de novembro Imagem: Reprodução

Thom Yorke manteve o tom enigmático e hipnótico de sempre, mas com uma leveza visível —e uma energia quase festiva.

Show em Madri marcou a volta do Radiohed aos palcos
Show em Madri marcou a volta do Radiohed aos palcos Imagem: Reprodução

O encerramento veio com "Fake Plastic Trees", seguida por "There There", "Karma Police" e "How to Disappear Completely" —um desfecho emocional e catártico que lembrou por que o Radiohead continua sendo uma das bandas mais influentes e emocionantes do mundo.

Colin Greenwood já havia antecipado que os shows da turnê não terão uma setlist fixa: "Temos mais de 70 músicas prontas. Podemos tocar qualquer uma, em qualquer ordem". Um aviso para os fãs —cada apresentação promete ser única.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.