L'Impératrice mistura chanson francesa e disco music em show em SP

O show foi centrado no terceiro e mais recente disco, "Pulsar" (2024). Logo no início, apareceu "Amour Ex Machina", uma das melhores desse álbum. É como se estivéssemos embarcando em uma viagem com destino aos anos 1970, levada por sintetizadores aconchegantes.

Essa atmosfera de conforto é uma das características da música do L'Impératrice. Não importa se a canção é levada por sintetizadores ou guitarra ou bateria: o tom é sempre aveludado e suave.

No palco, a banda é divertida, colorida, com cada integrante se revezando à frente. "Anomalie Bleue" chegou embalada numa sexy versão disco, com a doce e instigante voz de Maude Ferron.

Do disco "Tako Tsubo" (2021), veio também "Submarine", com uma melodia sinuosa que envolve o público com delicadeza. "Danza Marilù" tem um refrão que empurra para a pista de dança.

O público, apesar de não encher a Audio, embarcou com gosto no passeio do L'Impératrice. E o grupo animou essa caminhada com energia, desenhando uma paisagem cheia de energia dance. No bis, trouxeram um bem-vindo trecho de "Aerodynamic", do Daft Punk. Aqui, a house da versão original deu lugar para uma versão cheia de guitarras.

O show foi encerrado com "Entropia", uma música nova, um electro pesado que embalou com classe a apresentação em clima de festa e celebração. Enquanto São Paulo encarava um frio inusitado, na Audio o L'Impératrice fez aquilo que prometeu: conduziu o público em uma viagem escapista que, por pouco mais de uma hora, fez todo mundo esquecer da vida real que rolava lá fora.