Kesha, João Gomes e Pabllo fazem a festa do CarnaUOL 2026; veja line-up

O CarnaUOL 2026 chega com força total e nomes de peso. A 11ª edição do evento, marcada para 24 de janeiro no Allianz Parque, em São Paulo, terá Kesha como grande atração internacional.

Pabllo Vittar, João Gomes, Marina Sena e Dilsinho completam a programação, que ainda conta com DJ Set de Dubdogz e Deekapz. Os blocos Charanga do França e Cores de Aidê animam a festa fazendo um som pelos corredores do estádio. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (6).

Confira a programação

A cantora norte-americana Kesha retorna aos palcos brasileiros depois de uma década. Dona de hits globais como "Tik Tok", "Die Young" e "Praying", a cantora promete um show explosivo, com muito brilho, coreografia e a atitude que transformou a artista em um dos maiores nomes do pop mundial.