Kesha, João Gomes e Pabllo fazem a festa do CarnaUOL 2026; veja line-up

O CarnaUOL 2026 chega com força total e nomes de peso. A 11ª edição do evento, marcada para 24 de janeiro no Allianz Parque, em São Paulo, terá Kesha como grande atração internacional.
Pabllo Vittar, João Gomes, Marina Sena e Dilsinho completam a programação, que ainda conta com DJ Set de Dubdogz e Deekapz. Os blocos Charanga do França e Cores de Aidê animam a festa fazendo um som pelos corredores do estádio. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (6).
Confira a programação
A cantora norte-americana Kesha retorna aos palcos brasileiros depois de uma década. Dona de hits globais como "Tik Tok", "Die Young" e "Praying", a cantora promete um show explosivo, com muito brilho, coreografia e a atitude que transformou a artista em um dos maiores nomes do pop mundial.
Já Pabllo Vittar faz um show completo e repleto de sucessos como "Amor de Que", "Bandida" e "K.O.", misturando energia, performance e celebração da diversidade.
Entre os nomes nacionais, o forrozeiro João Gomes traz o romantismo e o piseiro de hits como "Dengo" e "Meu Pedaço de Pecado", enquanto Marina Sena aposta em sua sonoridade pop e presença de palco. O pagode romântico de Dilsinho e as batidas eletrônicas do duo Dubdogz também estão entre os destaques, ao lado dos sets de Deekapz, da Charanga do França e da percussiva Cores de Aidê.
Realizado pelo UOL em parceria com a 30e, o CarnaUOL abre oficialmente a temporada de Carnaval em São Paulo e celebra os 30 anos do portal em 2026.
Serviço
CarnaUOL 2026
Data: 24 de janeiro (sábado)
Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo
Abertura dos portões: 14h30
Classificação Etária: Entrada e permanência de adolescentes, de 16 e 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais. Front Stage Open Bar a partir de 18 anos de idade.
Ingressos: vendas online a partir de 6 de novembro (on-line, às 12h, no site eventim.com.br) e 7 de novembro (bilheteria oficial, às 10h)
- Cadeira Superior - R$ 47,50 (estudante) / R$ 85,50 (pré-venda UOL) / R$ 95,00 (inteira)
- Cadeira Inferior - R$ 137,00 (estudante) / R$ 247,50 (pré-venda UOL) / R$ 275,00 (inteira)
- Pista - R$ 187,50 (estudante) / R$ 337,50 (pré-venda UOL) / R$ 375,00 (inteira)
- Front Stage Open Bar - R$ 487,50 (estudante) / R$ 637,50 (pré-venda UOL) / R$ 675,00 (inteira)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.