Com Stereolab e Yo La Tengo, Balaclava Fest faz maratona indie em SP

A partir desta quarta-feira (5), São Paulo se transforma em um verdadeiro circuito da música alternativa. O Balaclava Fest, promovido pelo selo de mesmo homônimo, chega à sua 15ª edição no dia 9 de novembro (domingo) no Tokio Marine Hall, mas antes e depois do evento principal, a cidade será tomada por uma sequência de cinco shows extras, um aquecimento e um encerramento de respeito.
Entre os destaques, Geordie Greep (ex-Black Midi) abre a série no Bar Alto com banda completa e clima intimista; na quinta, Horse Jumper of Love divide o palco com o quarteto curitibano terraplana. Na sexta, o multi-instrumentista Helado Negro se apresenta na Casa Rockambole com abertura de Pedro Sá. No sábado, o lendário Cap'n Jazz, ícone do emo e indie rock de Chicago, sobe ao palco do Cine Joia. E na segunda (10), o trio Yo La Tengo encerra a maratona com um show acústico especial, também no Joia.
O line-up principal do Balaclava Fest (9/11) reúne Stereolab, Yo La Tengo, Geordie Greep, Horse Jumper of Love e os brasileiros Jovens Ateus, Gab Ferreira e Walfredo em Busca da Simbiose, em dois palcos e sete shows sem sobreposição de horários — uma celebração à diversidade da cena indie mundial.
Desde 2015, o festival tem sido um dos principais pontos de encontro da música alternativa na América do Sul, trazendo nomes como Dinosaur Jr., Slowdive, Fleet Foxes, Warpaint, Alvvays, Crumb, Boogarins e Elza Soares. Em 2025, a Balaclava transforma a semana inteira em uma festa da música independente.
5 a 10 de novembro - São Paulo (SP)
Ingressos disponíveis em ingresse.com/balaclavafest25 . Ponto físico sem taxa: Takkø Café (Vila Buarque).
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.