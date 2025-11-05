Com Stereolab e Yo La Tengo, Balaclava Fest faz maratona indie em SP

A partir desta quarta-feira (5), São Paulo se transforma em um verdadeiro circuito da música alternativa. O Balaclava Fest, promovido pelo selo de mesmo homônimo, chega à sua 15ª edição no dia 9 de novembro (domingo) no Tokio Marine Hall, mas antes e depois do evento principal, a cidade será tomada por uma sequência de cinco shows extras, um aquecimento e um encerramento de respeito.

Entre os destaques, Geordie Greep (ex-Black Midi) abre a série no Bar Alto com banda completa e clima intimista; na quinta, Horse Jumper of Love divide o palco com o quarteto curitibano terraplana. Na sexta, o multi-instrumentista Helado Negro se apresenta na Casa Rockambole com abertura de Pedro Sá. No sábado, o lendário Cap'n Jazz, ícone do emo e indie rock de Chicago, sobe ao palco do Cine Joia. E na segunda (10), o trio Yo La Tengo encerra a maratona com um show acústico especial, também no Joia.