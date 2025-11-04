Banda L'Impératrice traz ao Brasil músicas para 'esquecer das coisas ruins'

Charles de Boisseguin - Como somos uma banda de seis integrantes, é muito importante nos reunirmos para tentar criar algo coerente e único, que não seja guiado pelas identidades individuais, mas sim pela música. Por isso, tentamos reunir todas as nossas influências dentro de uma mesma direção artística, de um mesmo universo visual.

Vocês parecem equilibrar bem os elementos analógicos e os eletrônicos nas músicas. Como decidem o que deve soar mais orgânico e o que deve ir mais para o digital? Como dosam isso?

Nós temos a sorte de ter uma seção rítmica muito boa, que precisa soar orgânica. A bateria, o baixo e a guitarra são o coração da banda, assim como os vocais. Depois, criamos os arranjos com sintetizadores, porque amamos sintetizadores. Isso faz parte da nossa direção artística e da nossa experiência.



Crescemos ouvindo muito disco e funk dos anos 70 e 80. Às vezes, usamos instrumentos como cordas, violinos e violoncelos. O equilíbrio está aí: gostamos que a matéria-prima seja analógica, e usamos o digital para empurrar esse material para outro lugar. Nossa música precisa das duas coisas. No começo, éramos totalmente analógicos, mas com o tempo isso mudou bastante.

O som da L'Impératrice mistura disco, funk, eletrônico e pop francês. Quais são as principais inspirações de vocês? Que tipo de sentimento vocês querem transmitir na música?

Temos sorte porque cada um de nós vem de uma formação musical diferente: alguns da música clássica, outros do rock, do jazz, da disco. É um grande caldeirão de influências, e isso torna o processo de criação muito divertido. Crescemos ouvindo Daft Punk, toda a cena da French Touch, tipo Air, Phoenix, Justice. Mas tentamos trazer algo nosso, porque também somos grandes amantes do pop. Acho que tentamos criar algo com groove, com alegria e melancolia ao mesmo tempo. Essa é a nossa receita.