Após finalizarem novo disco, Racionais MC's levam as quebradas a Hollywood

Foi a primeira vez que o quarteto formado por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock se apresentou em Hollywood. No público, brasileiros que vivem nos Estados Unidos, latinos e fãs de rap norte-americano dividiram espaço para ver de perto uma das formações mais emblemáticas da música brasileira.

Com discos marcantes como "Raio X do Brasil" (1993), "Sobrevivendo no Inferno" (1997) e "Nada Como Um Dia Após o Outro Dia" (2002), os Racionais transformaram histórias da periferia em clássicos do rap. E, em Los Angeles, o repertório ecoou o mesmo peso e verdade que acompanha o grupo desde o Capão Redondo.

Os Racionais MC's durante show no Sunset Room Hollywood, em Los Angeles Imagem: @matt.mesk-30/Divulgação

O grupo passou uma parte do ano nos Estados Unidos, mais especificamente Nova York, para finalizar o novissímo disco, ainda sem data de lançamento.