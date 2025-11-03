Weezer emociona ao transformar seu indie rock em rock clássico no Índigo

Mas o disco azul, como os fãs se referem ao álbum de estreia, devido à cor de sua capa, não ficou em segundo plano e praticamente dominou o repertório ao ter quase todas suas músicas tocadas, à exceção de "The World Has Turned and Left Me Here" e da longa "Only in Dreams". No entanto, ao contrário dos shows anteriores, preferiram não seguir a ordem do disco clássico e misturaram aquela lista de canções com músicas de discos de outras épocas da banda. À exceção do excelente segundo disco Pinkerton, de 1996, que veio com quatro faixas, a noite contou com várias músicas pinçadas de diferentes discos das três décadas do grupo em atividade.

O show começou com o tema instrumental "Blue Voyage Takeoff" tocando nas caixas de som da noite à espera da entrada da banda e logo que os cinco entraram no palco, uma mudança começou na introdução da primeira música: quando o violão que abre a primeira faixa do disco azul — "My Name is Jones" — apareceu tocado pelo baterista Patrick Wilson, que nos shows toca violão e guitarra, deixando seu instrumento a cargo do músico convidado Josh Freese.

Patrick é o único integrante que esteve desde a fundação do Weezer ao lado de seu líder, embora tenha deixado o grupo entre 2007 e 2012. Completavam o time o guitarrista Brian Bell, outro veterano da banda, que entrou durante as gravações do disco de estreia, em 1993, e o baixista Scott Shriner, membro do grupo desde 2001.

Mas todos os olhos seguem Rivers Cuomo, nerd fã de heavy metal e hard rock farofa que, ao mudar do interior dos EUA para a Califórnia, começou a ouvir bandas de rock alternativo que começavam a ganhar espaço no início da década, como Pixies, Nirvana e Sonic Youth. Estamos vivendo seu sonho, a idealização adolescente de ser líder e guitarrista de uma banda de hard rock que, por caprichos do destino, não precisava ter cabelos compridos, camisas sem manga e calças justas.

Rivers Cuomo, vocalista da banda Weezer Imagem: @sand

Visualmente, Cuomo não difere da maioria do público que foi vê-lo. De cabelo curto e vestindo camisa de flanela xadrez por cima de uma camiseta, calça jeans preta e os indefectíveis óculos de aro grosso, ele parece habitar um planeta bem diferente daquele frequentado por seres extravagantes que associamos ao termo "rock star". Mas basta deixar as guitarras tinir que percebemos que o grupo não é uma mera banda de rock alternativo ou de indie rock, ainda mais passadas três décadas de sua existência.