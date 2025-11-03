TocaUOL
Novidades do K-pop: &Team, 82MAJOR, Choerry, NEXZ e xikers

Camila Monteiro
Colaboração para Splash, em Pelotas/RS
&Team retornou com primeiro disco em coreano, 'Back to Life'
&Team retornou com primeiro disco em coreano, 'Back to Life' Imagem: HYBE/Divulgação

&Team, 82MAJOR, Choerry, NEXZ e xikers. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do K-pop. Siga nosso canal de notícias, o Universo K-pop.

&Team - "Back To Life"

82MAJOR - "TROPHY"

Choerry (ARTMS) - "Pressure"

NEXZ - "Beat-Boxer"

xikers - "SUPERPOWER"

