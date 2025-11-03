Lô Borges criou novo pop ao aproximar a MPB da psicodelia dos Beatles

Mas a amizade vinha de antes. É clássica a história de como Lô conheceu Milton, contada inúmeras vezes por ele, em que, ao descer pelas escadas do 17º andar onde morava com sua família para fazer compras para a mãe, foi sendo lentamente hipnotizado por uma voz mágica que ecoava pelos corredores do Edifício Levy.

Ao chegar no térreo descobriu o futuro parceiro, que morava em uma pensão que funcionava no prédio, como fonte daquele timbre.

Dez anos mais velho que Lô, Bituca já havia conquistado o mercado fonográfico brasileiro depois de anos tentando a sorte na vida noturna carioca, primeiro ao ser descoberto por Elis Regina (que gravou "Canção de Sal") em 1966 e depois com o sucesso voraz de sua "Travessia", que foi lançada até no exterior ainda nos anos 60, graças à versão que fez com Eumir Deodato.

Por isso ninguém entendeu quando Milton Nascimento, prestes a se tornar um dos grandes nomes da música brasileira, decidiu voltar para Belo Horizonte e gravar um disco com os músicos que se reuniam na esquina que se tornaria clássica, sempre animados pelo caçula do grupo.

Borges, que aprendera a tocar violão com Milton, já havia se tornado parceiro musical do amigo ainda menor de idade e antes mesmo de gravar discos, colaborando em canções como "Para Lennon e McCartney" e "Clube da Esquina", que se tornaram sucessos quando o cantor trouxe o grupo Som Imaginário para uma temporada no Rio de Janeiro.

Isso reforçou a certeza que Milton tinha sobre o disco que queria fazer com aqueles novos músicos, que orbitam ao redor de Lô.