Escoceses do Mogwai trouxeram sol e distorção ao Ibirapuera no Índigo 2025

Heróis do post-rock, subgênero que se sustenta em ruído, distorção, força melódica e na construção de, chamemos assim, paisagens sonoras (não à toa já dispõem de um belo catálogo de trilhas sonoras), o Mogwai ao vivo costuma cair melhor em ambientes fechados. Como foram os shows passados do Sesc Vila Mariana e Auditório do Anhembi, onde a firmeza, a exatidão e as camadas de guitarras e sintetizadores podem ser melhor apreciados, ainda assim foi uma baita apresentação no Parque Ibirapuera.

Stuart Braitwaite, da banda Mogwai, no ÍNDIGO neste domingo (2) no Parque do Ibirapuera Imagem: @sand

Partindo de "God Gets Your Back", uma preciosidade onde os sintetizadores e os vocais assumem protagonismo, o quarteto formado por Stuart Braithwaite (guitarras, vocal), Barry Burns (guitarras, sintetizadores), Martin Bulloch (bateria), Dominic Aitchison (baixo) com o reforço de Alex Mackay (guitarras e sintetizadores), beliscou um pouco de cada fase da carreira no setlist.

Mandaram ver com "Hi Chaos", "Fanzine Made of Flesh" e "Lion Rumpus". Acenaram para os anos 2010 com "How to Be a Werewolf", quando a banda nem sonhava em chegar ao topo da parada britânica, o que só aconteceu em 2021, quando contavam 25 anos de carreira.

E teve "Remurdered", que serviu de moldura para o belo pôr do sol. Caiu como uma luva num show que é antes de tudo contemplativo - e nesse quesito poderia ter tido uma colaboração melhor do público, parte dele naquele ti-ti-ti que já se tornou comum em shows.

O ápice da apresentação foi sem dúvida Mogwai Fear Satan, pedrada da fase clássica, pré anos 2000, que serviu para aquecer ainda mais os corações dos indies velhos colados à grade. Pendurada num dos PAs no palco, estava uma bandeira da Palestina, que como a banda, nem precisa de palavras para se fazer entender o porquê de estar ali. Eis uma banda que fala com música.