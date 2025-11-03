Escoceses do Mogwai trouxeram sol e distorção ao Ibirapuera no Índigo 2025

É difícil não recorrer aos clichês da crônica de rock quando se quer descrever os shows da banda escocesa Mogwai, que tocou neste domingo (2), em São Paulo, na primeira edição do Índigo. Esses relatos se acumulam há trinta anos, inclusive das três passagens anteriores pelo Brasil, de uma banda sempre afiada e enérgica.
Como foi o show
"Um paredão de guitarras distorcidas", "uma avalanche sonora", "camadas de som" e som alto (ou deveria ter sido), cortes perfeitos, clímax explosivos: bem, foi tudo isso, num show compacto de uma hora.
Vindos de Glasgow, uma cidade fria e chuvosa, a banda trouxe ao palco tempo aberto, sol se pondo e lua saindo ao mesmo tempo, uma bela cena que a chuva que caía desde a madrugada poderia ter estragado, e isso com uma trilha sonora de forte carga dramática, ao vivo, quer dizer, não tem nada mais Mogwai. Pássaros e aviões ainda emprestaram barulhos incidentais ao espetáculo.
Heróis do post-rock, subgênero que se sustenta em ruído, distorção, força melódica e na construção de, chamemos assim, paisagens sonoras (não à toa já dispõem de um belo catálogo de trilhas sonoras), o Mogwai ao vivo costuma cair melhor em ambientes fechados. Como foram os shows passados do Sesc Vila Mariana e Auditório do Anhembi, onde a firmeza, a exatidão e as camadas de guitarras e sintetizadores podem ser melhor apreciados, ainda assim foi uma baita apresentação no Parque Ibirapuera.
Partindo de "God Gets Your Back", uma preciosidade onde os sintetizadores e os vocais assumem protagonismo, o quarteto formado por Stuart Braithwaite (guitarras, vocal), Barry Burns (guitarras, sintetizadores), Martin Bulloch (bateria), Dominic Aitchison (baixo) com o reforço de Alex Mackay (guitarras e sintetizadores), beliscou um pouco de cada fase da carreira no setlist.
Mandaram ver com "Hi Chaos", "Fanzine Made of Flesh" e "Lion Rumpus". Acenaram para os anos 2010 com "How to Be a Werewolf", quando a banda nem sonhava em chegar ao topo da parada britânica, o que só aconteceu em 2021, quando contavam 25 anos de carreira.
E teve "Remurdered", que serviu de moldura para o belo pôr do sol. Caiu como uma luva num show que é antes de tudo contemplativo - e nesse quesito poderia ter tido uma colaboração melhor do público, parte dele naquele ti-ti-ti que já se tornou comum em shows.
O ápice da apresentação foi sem dúvida Mogwai Fear Satan, pedrada da fase clássica, pré anos 2000, que serviu para aquecer ainda mais os corações dos indies velhos colados à grade. Pendurada num dos PAs no palco, estava uma bandeira da Palestina, que como a banda, nem precisa de palavras para se fazer entender o porquê de estar ali. Eis uma banda que fala com música.
