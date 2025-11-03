Com Weezer e Mogwai, Índigo acerta ao fugir do festival megalomaníaco

Assim, mirando no médio, também acertou ao restringir o número de atrações. Em vez de vários dias com dezenas atrações, meras cinco bandas apresentavam-se numa única data, fugindo dos dias intermináveis de festivais de maior estatura. Sem crescer os olhos, o festival recebeu bem o público, que não tinha problemas para pegar filas tanto para comer, beber ou ir ao banheiro, deixando tudo bem agradável, mesmo no final do dia, quando o público todo já estava no local.

Um dos pontos negativos do festival foi sua duração. Para fazer valer o dia, esticaram as atrações das duas da tarde às dez da noite, o que fez com que a enorme maioria do público - entre seus 40 e 50 anos de idade - chegasse perto do horário do pôr do sol. Uma iminente tempestade que se avizinhava - e felizmente não caiu - também foi responsável pelo atraso do público, que fez os bons shows de Judeline e das Otoboke Beaver terem uma audiência bem baixa, ainda mais se comparada a dos outros shows.

Mogwai foi atração do ÍNDIGO neste domingo (2) no Parque do Ibirapuera Imagem: @sand

A partir do show do Mogwai - primeiro veterano da noite, que tocou quando o sol começou a se por -, o público compareceu em peso e outro ponto negativo da noite tornou-se evidente - pois o som estava bem mais baixo do que o de outros eventos que aconteceram no parque neste mesmo ano (como os festivais C6 Fest, Popload e Best of Blues and Rock). A realização do festival consolida a volta dos shows ao ar livre no Ibirapuera, que ainda estava engatinhando após a pandemia e a privatização do Parque.

O som baixo ainda foi pior no caso do Mogwai, grupo conhecido e reconhecido pelo enorme volume de som contrapostos a momentos delicados, que ainda perdia força pelo fato de ser um show ao ar livre, o que fazia a chegada do som diminuir ainda mais ao dissipar-se a céu aberto. O som baixo não chegou a prejudicar os shows, mas deixou-os todos com um impacto menor do que poderiam ter.

A ausência de artistas brasileiros foi compensada com a participação de DJs daqui (em sua enorme maioria mulheres), mas não foi suficiente. Ainda mais quando falamos de um evento de médio porte, faixa em que vários artistas brasileiros frequentam, seria interessante incluir participações nacionais inclusive em shows depois dos shows estrangeiros.