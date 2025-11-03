16 anos depois: AC/DC anuncia volta ao Brasil em 2026 com show único

O AC/DC volta ao Brasil em 2026. A lendária banda australiana anunciou nesta segunda-feira (3) a continuação da turnê Power Up, que passa por 21 cidades e chega a São Paulo no dia 24 de fevereiro de 2026, no MorumBIS.

Nomeada a partir do mais recente álbum do grupo, lançado em 2020, a turnê celebra mais de cinco décadas de carreira e o status do AC/DC como uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. A formação que sobe ao palco traz Angus Young (guitarra solo), Brian Johnson (vocal), Stevie Young (guitarra base), Matt Laug (bateria) e Chris Chaney (baixo).

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h do dia 7 de novembro, pelo site ticketmaster.com.br, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros.