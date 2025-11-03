16 anos depois: AC/DC anuncia volta ao Brasil em 2026 com show único

O AC/DC volta ao Brasil em 2026. A lendária banda australiana anunciou nesta segunda-feira (3) a continuação da turnê Power Up, que passa por 21 cidades e chega a São Paulo no dia 24 de fevereiro de 2026, no MorumBIS.
Nomeada a partir do mais recente álbum do grupo, lançado em 2020, a turnê celebra mais de cinco décadas de carreira e o status do AC/DC como uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. A formação que sobe ao palco traz Angus Young (guitarra solo), Brian Johnson (vocal), Stevie Young (guitarra base), Matt Laug (bateria) e Chris Chaney (baixo).
Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h do dia 7 de novembro, pelo site ticketmaster.com.br, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros.
Formado em Sydney em 1973, o AC/DC soma mais de 200 milhões de discos vendidos ao redor do mundo. O álbum Back in Black é o mais vendido da história por uma banda — e o terceiro mais vendido por qualquer artista —, com mais de 50 milhões de cópias. A banda foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame em 2003.
O retorno ao país marca a primeira apresentação do AC/DC no Brasil desde 2009.
