Otoboke Beaver em São Paulo: o futuro (insano e divertido) do rock

Dentro da programação do INDIGO, festival / circuito produzido pela 30e, a casa paulistana Cine Joia recebeu uma das apresentações mais incendiárias do ano: a banda japonesa Otoboke Beaver. Quatro mulheres, quatro instrumentos e uma avalanche de energia que redefiniu o que significa fazer rock em 2025.

Formado em Quioto, em 2009, o quarteto : Accorinrin (vocal e guitarra), Yoyoyoshie (guitarra), Hiro-chan (baixo) e Pop (bateria), leva o nome de um pequeno love hotel japonês, e essa ironia resume bem o espírito do grupo: debochado, provocador e sem limites. Elas misturam o hardcore punk japonês com humor absurdo, teatralidade e uma intensidade que parece sempre à beira do colapso, mas é milimetricamente controlada.

Otoboke Beaver virou um fenômeno global ao reinterpretar o punk pela lente feminina e asiática, desconstruindo padrões de comportamento, estética e performance. Entre explosões de guitarra e vocais que alternam grito, coro e ironia, o som delas soa como um protesto e uma festa ao mesmo tempo.