Otoboke Beaver em São Paulo: o futuro (insano e divertido) do rock
Dentro da programação do INDIGO, festival / circuito produzido pela 30e, a casa paulistana Cine Joia recebeu uma das apresentações mais incendiárias do ano: a banda japonesa Otoboke Beaver. Quatro mulheres, quatro instrumentos e uma avalanche de energia que redefiniu o que significa fazer rock em 2025.
Formado em Quioto, em 2009, o quarteto : Accorinrin (vocal e guitarra), Yoyoyoshie (guitarra), Hiro-chan (baixo) e Pop (bateria), leva o nome de um pequeno love hotel japonês, e essa ironia resume bem o espírito do grupo: debochado, provocador e sem limites. Elas misturam o hardcore punk japonês com humor absurdo, teatralidade e uma intensidade que parece sempre à beira do colapso, mas é milimetricamente controlada.
Otoboke Beaver virou um fenômeno global ao reinterpretar o punk pela lente feminina e asiática, desconstruindo padrões de comportamento, estética e performance. Entre explosões de guitarra e vocais que alternam grito, coro e ironia, o som delas soa como um protesto e uma festa ao mesmo tempo.
No Cine Joia, essa mistura ficou ainda mais evidente. Trajando seus vestidinhos floridos combinando com as guitarras coloridas, as integrantes transformaram o contraste entre delicadeza visual e brutalidade sonora em assinatura. Nada parece fazer sentido, e, justamente por isso, tudo faz. É o tipo de choque visual e sonoro que traduz perfeitamente o espírito de 2025: múltiplo, livre e caótico.
O público respondeu à altura: quatro bis, uma sequência de agradecimentos e o sorriso constante das integrantes, que afirmaram mais de uma vez que São Paulo é "o melhor público do mundo".
Para quem perdeu, ainda há uma segunda chance: o Otoboke Beaver se apresenta novamente neste domingo, no Parque do Ibirapuera, dentro da programação do INDIGO. Se você quer entender para onde o rock está indo, não perca.
INDIGO no Parque do Ibirapuera
02.11.2025 (Domingo)
Abertura dos portões -- 13h
Podcast Vamos Falar Sobre Música? (DJ SET) -- 13h30
Otoboke Beaver -- 14h40
Linda Green (DJ SET) -- 15h30
Judeline -- 16h05
DJulia (DJ SET) -- 16h55
Mogwai -- 17h30
Brenda Ramos (DJ SET) -- 18h20
Bloc Party -- 18h55
DJ Sophia (DJ SET) -- 19h55
Weezer -- 20h30
