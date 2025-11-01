Filme mostra a solidão que moldou 'Nebraska', clássico de Bruce Springsteen

A fase mais introspectiva e dolorosa da carreira de Bruce Springsteen está no coração do filme "Springsteen: Salve-me do Desconhecido", que estreou nesta quinta-feira (30).
A ficção aborda a gravação de um clássico do compositor, "Nebraska", disco caseiro de 1982 que transformou o silêncio em arte.
O TOCA esteve na entrevista coletiva, dada pelo diretor Scott Cooper e o ator Jeremy Allen White, que encarna Springsteen na tela. Eles revelaram o quanto o som, mais do que a história, foi o eixo emocional e narrativo da produção.
"Este é um filme sobre um homem que tenta descobrir o quanto de honestidade consegue colocar na própria música", disse Cooper. "'Nebraska' sempre me ensina algo novo. É sobre a coragem de olhar pra dentro e lidar com o trauma. E transformar isso em canção."
O diretor, conhecido pelo filme "Crazy Heart" (2009), sobre um cantor ficcional de música country , contou que resistiu durante anos a convites para filmar biografias de músicos. Só mudou de ideia ao ler o livro "Deliver Me From Nowhere", de Warren Zanes, que foca nesse pequeno recorte da vida de Springsteen. "Nunca quis fazer um filme que fosse do berço ao túmulo. O recorte de 'Nebraska' é íntimo, frágil. Como filmar um homem sozinho num quarto, encarando um gravador de quatro canais? Esse era o desafio", contou.
"Quando parei de ver Bruce como deus, encontrei o homem"
Jeremy Allen White descreveu a preparação para viver Springsteen como um mergulho no desconhecido. "Comecei de um lugar de puro pavor. Sabia o quanto o Bruce é amado e o quão pessoal é a relação dos fãs com ele. No início, estava obcecado com o lado externo, a voz, os trejeitos, as imagens. Mas precisei tirar o 'Bruce' disso por um tempo, pra tentar chegar no homem que existia em 1981 e 1982."
O ator, que também canta e toca no filme, contou que o ponto de virada veio quando entendeu que a história era menos sobre o mito e mais sobre o processo criativo. "Quando comecei a enxergar Bruce Springsteen como um homem, e não como um deus, encontrei meu caminho."
Essa proximidade aconteceu, de forma literal, no estúdio RCA de Nashville, onde parte das cenas musicais foi filmada. "Ficar sozinho naquele espaço, cantando palavras que não eram minhas, tentando torná-las minhas, foi transformador. Foi ali que senti uma verdadeira conexão com o Bruce."
Jeremy também reviveu um dos momentos mais intensos ao descrever a gravação de "Born in the U.S.A.". A cena foi filmada no Power Station, estúdio original do álbum homônimo.
"Não dá pra simplesmente cantar essa música, você precisa gritar", disse o ator. "Gravei por duas horas e fiquei sem voz por quatro dias."
Segundo o diretor, não havia playback: "Ele cantou tudo. Não dava pra fingir aquilo."
A música como espelho
Para o diretor, o coração do filme não está apenas na história do ícone, mas na relação entre som e sentimento. A faixa que mais o marcou durante a produção foi "My Father's House". "Meu pai me apresentou "Nebraska", e ele faleceu no dia anterior ao início das filmagens. Então essa música me atravessa de um jeito pessoal. Fala de pais e filhos, de reconciliação e distância. Cada vez que ouço, aprendo algo novo."
O cineasta contou que Bruce acompanhou de perto todo o processo. "Ele me disse: 'A verdade sobre você nem sempre é bonita. Eu sei que você não vai lixar as bordas, porque nunca faz isso nos seus filmes.' E ele foi muito generoso. Me contou coisas que nunca tinha contado a ninguém", lembrou Cooper. "Essa colaboração foi uma das maiores experiências da minha vida."
No fim da coletiva, Jeremy Allen White resumiu a mensagem que quer deixar com o público: "No centro dessa história, há uma busca por conexão, por se comunicar, se enraizar e estar presente. Bruce queria isso. Queria uma vida simples, amor, família. A mensagem é essa: você pode estender a mão. Não precisa viver apenas no desejo."
