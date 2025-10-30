Do Ceará pro mundo: Nattan vai gravar novo DVD em Las Vegas
Nattanzinho vai gravar novo trabalho em solo americano. O cantor cearense, dono de uma sequência impressionante de hits, acaba de anunciar um novo e ambicioso projeto, "Nattan In Vegas". O artista confirmou que no dia 30 de novembro grava seu novo DVD direto de Las Vegas, nos Estados Unidos.
"Vegas tem essa vibração única, é alegre, divertida e cheia de vida. É o lugar perfeito para eu compartilhar meu propósito de vida: fazer as pessoas sorrirem e aproveitar cada momento com alegria", disse Nattan.
O show vai revisitar sucessos da carreira e incluir novas faixas do cantor que tem agregado muitas referências ao universo do forró.
Em entrevista ao TOCA, em julho, Nattan revelou um de seus maiores sonhos: conhecer ninguém menos que Djavan. "É a minha maior inspiração", contou.
