Do Ceará pro mundo: Nattan vai gravar novo DVD em Las Vegas

Patrick Tor4
Colaboração para o TOCA, em Aracaju (SE)
Nattan In Vegas
Nattan In Vegas Imagem: Well Ribeiro

Nattanzinho vai gravar novo trabalho em solo americano. O cantor cearense, dono de uma sequência impressionante de hits, acaba de anunciar um novo e ambicioso projeto, "Nattan In Vegas". O artista confirmou que no dia 30 de novembro grava seu novo DVD direto de Las Vegas, nos Estados Unidos.

"Vegas tem essa vibração única, é alegre, divertida e cheia de vida. É o lugar perfeito para eu compartilhar meu propósito de vida: fazer as pessoas sorrirem e aproveitar cada momento com alegria", disse Nattan.

Imagem
Imagem: Well Ribeiro

O show vai revisitar sucessos da carreira e incluir novas faixas do cantor que tem agregado muitas referências ao universo do forró.

Em entrevista ao TOCA, em julho, Nattan revelou um de seus maiores sonhos: conhecer ninguém menos que Djavan. "É a minha maior inspiração", contou.

