Do Ceará pro mundo: Nattan vai gravar novo DVD em Las Vegas

Nattanzinho vai gravar novo trabalho em solo americano. O cantor cearense, dono de uma sequência impressionante de hits, acaba de anunciar um novo e ambicioso projeto, "Nattan In Vegas". O artista confirmou que no dia 30 de novembro grava seu novo DVD direto de Las Vegas, nos Estados Unidos.

"Vegas tem essa vibração única, é alegre, divertida e cheia de vida. É o lugar perfeito para eu compartilhar meu propósito de vida: fazer as pessoas sorrirem e aproveitar cada momento com alegria", disse Nattan.