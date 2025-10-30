Refused estreia em SP na turnê do adeus: 'Insisti pra irmos ao Brasil'

Em um papo divertido, o vocalista comentou a "ideia idiota" de acabar com o Refused para montar outra banda com os mesmos integrantes, prometeu visitar a Galeria do Rock, no centro de São Paulo, e foi para temas mais espinhosos, como a decisão de "matar" o grupo e sua experiência de quase-morte com um ataque cardíaco há um ano e meio.

TOCA - Olá, Dennis, como vai? Já estão prontos para o Brasil?



Dennis Lyxzén - Estou pronto! Nunca estive aí, então estou muito, muito animado. Eu espero que seja divertido e emocionante, porque sempre vi aquele antigo meme: 'Come to Brazil' (Venha ao Brasil). Eu fiz um esforço grande pra gente tocar aí, eu sabia que precisávamos disso antes do término do Refused.

Será que os brasileiros podem te demover de acabar a banda?



Vamos ver... (risos)

Há pouco tempo você teve um ataque cardíaco. Como isso mexeu com você?



Foi ano passado, e estávamos prontos para fazer o nosso primeiro show em quatro anos. Na véspera, sofri esse ataque e tivemos que cancelar. Foi horrível. Quando algo assim acontece, definitivamente muda algo em você. Muda seu olhar pra vida, muda como você se vê. O último ano foi difícil, qualquer desconforto e eu entrava em pânico. Foi difícil voltar a me sentir confortável viajando e fazendo shows.

E por que vocês decidiram se separar dessa vez?



Acho que a grande razão é que o David não quer mais seguir com o Refused. E eu e o David começamos a banda, e sempre dissemos que quando um de nós não quisesse mais, então acabou. Ele tem muitas razões com as quais eu concordo. Não todas! (risos) Uma das maiores razões é que querermos continuar criando música, e eu acho que a música que queremos criar é muito diferente do Refused. Ao invés de fazer um álbum do Refused que as pessoas não gostariam, vamos fazer um novo projeto, com um nome diferente, uma atitude diferente, ideias diferentes, e nós podemos ser sinceros com o nosso processo criativo. Eu tive esse ataque cardíaco, e a forma como nós tocamos com Refused exige muito. Eu não quero representar o Refused se não estiver 100%. Quero terminar por cima.