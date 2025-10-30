Refused estreia em SP na turnê do adeus: 'Insisti pra irmos ao Brasil'

O Refused é uma das bandas mais particulares a estourar na cena do punk e hardcore. A agressividade e peso de sua música parecem transbordar do palco. Tanto que o grupo vai acabar. De novo. Em 1998, discussões internas e o fracasso comercial do hoje bem quisto álbum "A Shape of Punk to Come" resultaram no fim do Refused. Eles voltaram na década de 2010, lançaram mais dois discos e agora vão se despedir novamente.
Curiosamente, o Brasil está pela primeira vez na agenda da banda — tocam nesta sexta (31) no Terra SP, em São Paulo —, em uma turnê que se encerra em dezembro na casa deles, na Suécia. Dennis Lyxzén, membro-fundador junto ao batera David Sandström, disse a TOCA que fez um pedido especial para incluir os brasileiros neste giro, pra ver qual é a do meme: "Come to Brazil".
Em um papo divertido, o vocalista comentou a "ideia idiota" de acabar com o Refused para montar outra banda com os mesmos integrantes, prometeu visitar a Galeria do Rock, no centro de São Paulo, e foi para temas mais espinhosos, como a decisão de "matar" o grupo e sua experiência de quase-morte com um ataque cardíaco há um ano e meio.
TOCA - Olá, Dennis, como vai? Já estão prontos para o Brasil?
Dennis Lyxzén - Estou pronto! Nunca estive aí, então estou muito, muito animado. Eu espero que seja divertido e emocionante, porque sempre vi aquele antigo meme: 'Come to Brazil' (Venha ao Brasil). Eu fiz um esforço grande pra gente tocar aí, eu sabia que precisávamos disso antes do término do Refused.
Será que os brasileiros podem te demover de acabar a banda?
Vamos ver... (risos)
Há pouco tempo você teve um ataque cardíaco. Como isso mexeu com você?
Foi ano passado, e estávamos prontos para fazer o nosso primeiro show em quatro anos. Na véspera, sofri esse ataque e tivemos que cancelar. Foi horrível. Quando algo assim acontece, definitivamente muda algo em você. Muda seu olhar pra vida, muda como você se vê. O último ano foi difícil, qualquer desconforto e eu entrava em pânico. Foi difícil voltar a me sentir confortável viajando e fazendo shows.
E por que vocês decidiram se separar dessa vez?
Acho que a grande razão é que o David não quer mais seguir com o Refused. E eu e o David começamos a banda, e sempre dissemos que quando um de nós não quisesse mais, então acabou. Ele tem muitas razões com as quais eu concordo. Não todas! (risos) Uma das maiores razões é que querermos continuar criando música, e eu acho que a música que queremos criar é muito diferente do Refused. Ao invés de fazer um álbum do Refused que as pessoas não gostariam, vamos fazer um novo projeto, com um nome diferente, uma atitude diferente, ideias diferentes, e nós podemos ser sinceros com o nosso processo criativo. Eu tive esse ataque cardíaco, e a forma como nós tocamos com Refused exige muito. Eu não quero representar o Refused se não estiver 100%. Quero terminar por cima.
É natural que tantas bandas estejam acabando, porque a idade está chegando pra muita gente. Como você vê isso?
A cena musical mudou, e muitas bandas quiseram fazer uma grande turnê de despedida, ganhar dinheiro e sair com um estouro. Mas também acho que é ok como músicos continuar tocando o tempo que quisermos. Se o Kiss quisesse tocar até os 90 anos, eu diria: 'Façam isso!'. Eu costumava pensar: 'Por que pessoas velhas ainda estão tocando?'. E aí nós ficamos velhos, e nós tocamos porque gostamos.
Isso me lembra o Ozzy, que pôde se despedir da forma como quis...
Foi fantástico. Nem todo mundo vai ter uma saída tão perfeita como foi a do Ozzy.
Você pode contar quais são os planos para essa nova banda, com os mesmos integrantes do Refused?
Quando começamos a tocar com só um guitarrista, isso realmente mudou a dinâmica do som. Isso é algo que queremos explorar com esse novo projeto, sermos um pouco mais experimentais. Mas ainda queremos tocar música agressiva, pesada e violenta, com certeza. Não vai ser um disco de folk (risos).
Isso é um bom spoiler! Foi uma decisão difícil? Até financeiramente, é complicado começar uma nova banda...
Sim, é uma ideia estúpida (risos). Mas nunca foi sobre dinheiro. Sim, vai ser estranho começar de novo, tocar shows menores e não ter o mesmo dinheiro, mas também é parte do processo. Não estou preocupado com isso, mas é verdade: parte disso é meio estúpido (risos).
Em tempos de Palestina, Donald Trump e ascensão da extrema direita, quão importante é ter bandas como Refused, que falam de política?
É super importante. Hoje temos a morte da democracia nos Estados Unidos, temos fascistas, caras que querem ser ditadores, todo esse conflito em Gaza... A música muda o meu mundo e o seu. Quanto mais velho eu fico, mais eu quero falar e mais eu percebo a importância de ser uma voz para as pessoas que não têm esse palco.
O que você conhece da música brasileira?
Não conheço muita coisa, mas ouço Ratos de Porão e algumas outras coisas. Eu tenho aqui uma compilação brasileira de hardcore de 1985, tem muita coisa boa nela. Quando eu viajo para países pela primeira vez, gosto de comprar discos de punk e hardcore.
Então precisa conhecer a Galeria do Rock.
Sim, alguém me falou sobre isso!
Antes do primeiro término, vocês lançaram "The Shape of Punk to Come" (A Forma do Punk Porvir). Quase três décadas depois, como você vê a forma atual da cena?
O punk e o hardcore em 2025 estão muito excitantes, e olha que sou um cara que gosta de música dos anos 80. Mas vejo hoje como um dos períodos mais criativos, divertidos e emocionantes da cena. Uma das minhas bandas favoritas é a High Vis, e adoro Turnstile.
E como você imagina o show final do Refused?
Vai ser muito emocionante. Vai ser em casa, com todos os nossos amigos e gente do mundo todo. Vão rolar algumas lágrimas. Punks também choram, não é? Mas ainda faltam dois meses e estou muito emocionado por ir ao Brasil.
Vocês têm a música que chama "Refused Are Fuckin' Dead". Como é matar a banda definitivamente?
No dia do ataque cardíaco, nós íamos lançar para a imprensa um release com esse título. E tivemos que cancelar tudo. Mas agora sim, o Refused vai ser morto. Podemos não lançar mais discos e fazer shows, mas a música do Refused seguirá viva e ela vai ser parte da minha vida para sempre.
