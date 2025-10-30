Em 2026, Planeta Atlântida quer revisitar 3 décadas de festival no verão

A próxima edição ainda não tem lineup divulgado. Contudo, a pré-venda de ingressos já começou nesta semana exclusivamente para clientes Banrisul. Valores custam a partir de R$ 210.

Evento foi criado em 1996 como parte das comemorações dos 20 anos da Rádio Atlântida e tinha como foco o público jovem. Nomes de Rita Lee a Charlie Brown Jr., Anitta a Tiaguinho, e Ivete Sangalo a Skank passaram no palco do festival.

O Planeta Atlântida é uma instituição cultural e de manifestação artística no Rio Grande do Sul. É um evento brasileiro, que traz atrações do país inteiro e externas e que nasceu para comemorar o aniversário da Atlântida, essa rádio que atravessa gerações há meio século e rejuvenesce com sua audiência. Alexandre Fetter, diretor artístico das rádios Atlântida e 102.3