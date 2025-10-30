Em 2026, Planeta Atlântida quer revisitar 3 décadas de festival no verão

O tradicional Festival Planeta Atlântida celebra 30 anos em 2026 e confirmou as datas para a próxima edição: 30 e 31 de janeiro!
O que aconteceu
Evento se consolidou como um dos mais longevos festivais de música em atividade no Brasil e no mundo. Período também estabeleceu o Atlântida como o maior festival do Sul do Brasil, sendo realizado no verão gaúcho há 28 edições — número completado em 2025.
Para a edição 2026, organizadores querem revisitar as três décadas de festival. Evento ocorre na cidade de Xangri-Lá (RS), litoral norte gaúcho.
A próxima edição ainda não tem lineup divulgado. Contudo, a pré-venda de ingressos já começou nesta semana exclusivamente para clientes Banrisul. Valores custam a partir de R$ 210.
Evento foi criado em 1996 como parte das comemorações dos 20 anos da Rádio Atlântida e tinha como foco o público jovem. Nomes de Rita Lee a Charlie Brown Jr., Anitta a Tiaguinho, e Ivete Sangalo a Skank passaram no palco do festival.
O Planeta Atlântida é uma instituição cultural e de manifestação artística no Rio Grande do Sul. É um evento brasileiro, que traz atrações do país inteiro e externas e que nasceu para comemorar o aniversário da Atlântida, essa rádio que atravessa gerações há meio século e rejuvenesce com sua audiência. Alexandre Fetter, diretor artístico das rádios Atlântida e 102.3
Para além de proporcionar entretenimento e experiência por meio de música e conteúdo, o festival é também um legado para nosso Estado, como rito de passagem dos adolescentes, memória afetiva de diferentes gerações e mobilizador para causas importantes, como sustentabilidade. Somos a grande atração do verão gaúcho, movimentando o turismo e o mercado de serviços. Caroline Torma, diretora-executiva de Marketing e Entretenimento da RBS
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.