Rota dos shows: Indies em SP e 'rock das montanhas' em Petrópolis (RJ)

Da newsletter de TOCA
Weezer se apresenta no Ibirapuera, em São Paulo, neste fim de semana
Weezer se apresenta no Ibirapuera, em São Paulo, neste fim de semana Imagem: Agatha Gameiro/Framephoto/Estadão Conteúdo

São Paulo será palco de um encontro musical diferente em pleno Parque do Ibirapuera no domingo (2), feriado nacional de Finados. Trazendo a música como protagonista, o ÍNDIGO é um projeto que reúne diferentes sons através de uma label curatorial com foco no indie, underground e mainstream.

São atrações: Weezer (foto), Bloc Party, Mogwai, Judeline e Otoboke Beaver, além de uma cabine de DJs brasileiras com DJ Sophia, Brenda Ramos, DJulia, Linda Green e um set dos membros do Podcast 'Vamos Falar Sobre Música?'

Confira a programação:

  • Abertura dos portões - 13h
  • Podcast Vamos Falar Sobre Música? (DJ SET) - 13h30
  • Otoboke Beaver - 14h40
  • Linda Green (DJ SET) - 15h30
  • Judeline - 16h05
  • DJulia (DJ SET) 16h55
  • Mogwai - 17h30
  • Brenda Ramos (DJ SET) - 18h20
  • Bloc Party - 18h55
  • DJ Sophia (DJ SET) - 19h55
  • Weezer - 20h30

SERVIÇO

  • Data: 2 de novembro de 2025 (domingo)
  • Local: Plateia Externa do Auditório Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana - São Paulo/SP
  • Horário de abertura: 13h
  • Pista - R$ 317,50 (meia-entrada) | R$ 381,00 (ingresso social) | R$ 635,00 | (inteira)
  • Pista Premium - R$ 442,50 (meia-entrada) | R$ 531,00 (ingresso social) | R$ 885,00 (inteira)
  • Vendas online em: www.eventim.com.br/Indigo
  • Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis

MOMENTO ÉPICO

A lenda da música Chaka Kahn em show surpresa em São Paulo no úiltimo fim de semana
A lenda da música Chaka Kahn em show surpresa em São Paulo no úiltimo fim de semana Imagem: Mariana Smania/Divulgação

Rock the Mountain 2025 tem primeiro fim de semana no Rio

Rock the Mountain 2024, em Petrópolis (RJ)
Rock the Mountain 2024, em Petrópolis (RJ) Imagem: Reprodução/Instagram @rockthemountain
Um festival que replica as atrações no primeiro e segundo fim de semanas no lineup, o Rock the Mountain (ou "rock da montanha", para os íntimos) acontece diretamente de Itaipava, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

O primeiro fim de semana vai de 31/10 até 2/11, e o segundo de 7/11 até 9/11. Com lineup nacional e internacional, o festival recebe nomes como: Caetano Veloso, BaianaSystem, Ney Matogrosso, Chet Faker, Banks, Capitão Fausto, Liniker, Marina Sena, BK', Gloria Groove, João Gomes, Ana Carolina, Capital Inicial e muito mais.

Os ingressos para o primeiro fim de semana já estão esgotados na plataforma de vendas oficial. Para o segundo fim de semana, o festival informa que 97% das vendas já foram feitas.

SERVIÇO

  • Rock the Mountain - Rio de Janeiro
  • Datas: 31/10 a 2/11 e de 7/11 até 9/11
  • Local: Itaipava, Petrópolis (RJ)
  • Ingressos: a partir de R$ 555,40 (com taxas) passaporte três dias
  • Vendas online em: https://www.sympla.com.br/evento/rock-the-mountain-2025-2-final-de-semana/2728071?referrer=www.google.com
  • Classificação etária: 18 anos.

    ANOTE NA AGENDA
Imagem
Imagem: Reprodução

Dua Lipa em estádios
Dua Lipa volta ao Brasil com a turnê 'Radical Optimism', agora levando seu pop a estádios. A cantora se apresenta em São Paulo (8 e 9 de novembro, Allianz Parque) e no Rio (10 de novembro, Engenhão), prometendo uma imersão sonora à altura de seus maiores hits.

Imagem
Imagem: Montagem/Reprodução/Instagram

Mais um Coquetel na área
Festival já tradicional no Recife (PE), No Ar Coquetel Molotov é um farol da música independente. No dia 6 de dezembro, o Campus da UFPE recebe a 22ª edição com Gaby Amarantos, Duquesa, Urias, Don L, o francês Zaho de Sagazan e mais. Ingressos à venda.

Imagem
Imagem: Cleiby Trevisan/Divulgação

Nando canta Cássia
O reencontro de Nando Reis com a obra de Cássia Eller vai ganhar uma turnê. 'Corona Luau MTV 2025' percorre Brasília, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo (com ingressos já a venda) entre novembro e dezembro. Céu e Os Garotin são participações confirmadas.

PROGRAME-SE


Amanhã

  • Ana Carolina - Turnê 25 anos, Tokio Marine Hall, São Paulo
  • Assucena - Apresenta Fluorescente, Sesc Carmo, São Paulo
  • Bea Duarte, Teatro Estação BH (Shopping Estação BH), Belo Horizonte
  • Boogarins - 10 anos de manual, Cine Joia, São Paulo
  • Chico César - Show: Orquestra Opus convida Chico César, Cine Theatro Brasil, Belo Horizonte
  • Etran De L'air (Níger), Sesc Franca, Franca (SP)
  • Fruko & La Bonita (Colômbia/Reino Unido), Sesc Pompeia, São Paulo
  • Gabi Motuba (África do Sul), Sesc Pompeia, São Paulo
  • Garotos Podres: 43 anos!, Sesc Catanduva, Catanduva (SP)
  • Gê de Lima, Sesc Interlagos, São Paulo
  • João Bosco Quarteto, Blue Note SP, São Paulo
  • Lara Estelita, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
  • Maria Beraldo - 1 ano de 'Colinho' part. Zélia Duncan, Juçara Marçal e Negro Leo, Casa Natura Musical, São Paulo
  • Mirian Samorano, Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)
  • Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Brava Arena Jockey, Rio de Janeiro
  • Natania Borges, Sesc Araraquara, Araraquara (SP)
  • Otoboke Beaver, Cine Joia, São Paulo
  • Pedro La Colina & Banda Cañaveral, Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)
  • Ravel, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
  • Rodrigo Zanc & Quinteto Tertú, Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)
  • Samba Independente dos Bons Costumes, Fundição Progresso, Rio de Janeiro
  • Sérgio Britto, Sesc Araraquara, Araraquara (SP)
  • The Whitest Boy Alive, Audio, São Paulo
  • Tom Zé - Show Era Tudo Verdade!, Sesc Bom Retiro, São Paulo
  • Virgínia Rodrigues apresenta Sol Negro (Brasil) - Participação: Tiganá Santana, Sesc 14 Bis, São Paulo
  • XIS, Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Zeca Baleiro // O Samba Não É de Ninguém, Casa de Francisca, São Paulo
  • Zé Ibarra, Casa Natura Musical, São Paulo
Sexta

  • Abebe Bikila, Befly Hall, Belo Horizonte
  • Ana Carolina - Turnê 25 anos, Tokio Marine Hall, São Paulo
  • Baco Exu do Blues, Espaço Unimed, São Paulo
  • Bennu - Terra que Canta, Sesc São Caetano, São Caetano do Sul (SP)
  • BK', Befly Hall, Belo Horizonte
  • Cabelinho, Caju pra Baixo e Dj's, Espaço Hall, Rio de Janeiro
  • Carlos Ezequiel - Circular II, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)
  • Cólera, Sesc Avenida Paulista, São Paulo
  • Dominique Fils-aimé (Canadá), Sesc 14 Bis, São Paulo
  • Duquesa - Taurus Vol. 2, Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Fruko & La Bonita (Colômbia/Reino Unido), Sesc Pompeia, São Paulo
  • Gabi Motuba (África do Sul), Sesc Franca, Franca
  • Höröyá - Gri Gri Bá, Sesc Belenzinho, São Paulo
  • Imagine Dragons: LOOM World Tour, Estádio Morumbis, São Paulo
  • Lauana Prado, Qualistage, Rio de Janeiro
  • Maria Beraldo - 1 ano de 'Colinho' part. Zélia Duncan, Juçara Marçal e Negro Leo, Casa Natura Musical, São Paulo
  • Mercedes Sosa, Blue Note SP, São Paulo
  • Nando Reis, Suhai Music Hall, São Paulo
  • Natania Borges, Sesc Araraquara, Araraquara (SP)
  • Otoboke Beaver, Cine Joia, São Paulo
  • Pedro La Colina & Banda Cañaveral, Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)
  • Planet Hemp - Show: Planet Hemp "A Última Ponta", Mercado de Santa Tereza, Belo Horizonte
  • Raquel - Show Não Incendiei a Casa por Milagre, Sesc Bom Retiro, São Paulo
  • Terno Rei - Nenhuma Estrela, Tesc Guarulhos, Guarulhos (SP)
  • Tuia - Show 25 anos de carreira, Casa Rooftap, São Paulo
  • Zudizilla - Zulu: Quarta Parede (Vol. 3), Sesc 24 de Maio, São Paulo

Sábado

  • Amina Claudine Myers Trio (EUA), Sesc Pompeia, São Paulo
  • Aymée Nuviola (Cuba), Sesc 14 Bis, São Paulo
  • Big Chico - 30 anos de Blues, Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)
  • Catia Gonzaga, Sesc São Carlos, São Carlos (SP)
  • Etran De L'air (Níger), Sesc Pompeia, São Paulo
  • Fagner - Turnê 2025 Grandes Sucessos, Tokio Marine Hall, São Paulo
  • Fruko & La Bonita (Colômbia/Reino Unido), Sesc Franca, Franca (SP)
  • Garage Fuzz, Sesc Avenida Paulista, São Paulo
  • Grupo Chorosambô, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
  • Hélio Ziskind, Sesc Campo Limpo, São Paulo
  • Imagine Dragons: LOOM World Tour, Estádio Morumbis, São Paulo
  • Juliana Kosso, Sesc Jundiaí, Jundiaí (SP)
  • Kamaitachi, Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Larissa Luz - Show Rock in Gil, Sesc Bom Retiro, São Paulo
  • Lu Abram e Rafael Schimidt, Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)
  • Masterplan, Opinião, Porto Alegre
  • Negra Li - Show do álbum "O Silêncio que Grita", Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Pedra Letícia, Ópera de Arame, Curitiba
  • Ponto de Equilíbrio - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo
  • Planta e Raíz - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo
  • Raquel Tobias & Trio de Prata, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)
  • Ryuka Sousaku Eisá Taiko, Sesc Registro, Registro (SP)
  • Seun Kuti, Tork n' Roll, Curitiba
  • The Wailers - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo
  • Trio Mocotó toca Força Bruta (Brasil), Sesc Pompeia, São Paulo
  • Wagner Tiso, Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Zudizilla - Zulu: Quarta Parede Vol.3, Sesc Guarulhos, Guarulhos (SP)

Domingo

  • Amina Claudine Myers Trio (EUA), Sesc Pompeia, São Paulo
  • Aymée Nuviola (Cuba), Sesc 14 Bis, São Paulo
  • Big Chico - 30 anos de Blues, Sesc Ribeirão Preto, Ribeirão Preto (SP)
  • Catia Gonzaga, Sesc São Carlos, São Carlos (SP)
  • Etran De L'air (Níger), Sesc Pompeia, São Paulo
  • Fagner - Turnê 2025 Grandes Sucessos, Tokio Marine Hall, São Paulo
  • Fruko & La Bonita (Colômbia/Reino Unido), Sesc Franca, Franca (SP)
  • Garage Fuzz, Sesc Avenida Paulista, São Paulo
  • Grupo Chorosambô, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
  • Hélio Ziskind, Sesc Campo Limpo, São Paulo
  • Juliana Kosso, Sesc Jundiaí, Jundiaí (SP)
  • Kamaitis, Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Larissa Luz - Show Rock in Gil, Sesc Bom Retiro, São Paulo
  • Lu Abram e Rafael Schimidt, Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)
  • Masterplan, Opinião, Porto Alegre
  • Negra Li - Show do álbum "O Silêncio que Grita", Sesc Vila Mariana, São Paulo
  • Pedra Letícia, Ópera de Arame, Curitiba
  • Ponto de Equilíbrio - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo
  • Planta e Raíz - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo
  • Raquel Tobias & Trio de Prata, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)
  • Ryuka Sousaku Eisá Taiko, Sesc Registro, Registro (SP)
  • Seun Kuti, Tork n' Roll, Curitiba
  • The Wailers - Reggae Live Station, Espaço Unimed, São Paulo
  • Trio Mocotó toca Força Bruta (Brasil), Sesc Pompeia, São Paulo
  • Trio Beijo de Moça, Casa de Francisca, São Paulo
  • Wagner Tiso, Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Zudizilla - Zulu: Quarta Parede Vol.3, Sesc Guarulhos, Guarulhos (SP)
Terça

  • Alaíde Costa, Casa de Francisca, São Paulo
  • Lua Bernardo, Sesc Consolação, São Paulo
  • L'Imperatrice, Audio, São Paulo
  • Nicole Johänntgen - Labyrinth II, Blue Note SP, São Paulo
  • Tash Sultana, Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Trio Beijo de Moça, Casa de Francisca, São Paulo

Quarta

  • Alaíde Costa, Casa de Francisca, São Paulo
  • Cris SNJ - Show A Voz da Resistência, Sesc Bauru, Bauru (SP)
  • Dire Straits Legacy, Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
  • Iara Gomes, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
  • Linkin Park, Estádio Couto Pereira, Curitiba
  • Mogwai, Circo Voador, Rio de Janeiro
  • Nicole Johänntgen - Labyrinth II, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
  • Renato Braz e Mario Gil, Casa de Francisca, São Paulo
  • Tash Sultana, Audio, São Paulo
  • Thomas Strønen - Time Is A Blind Guide (NOR), Sesc 24 de Maio, São Paulo
  • Valérie Ékoumè, Casa de Francisca, São Paulo

