Rota dos shows: Indies em SP e 'rock das montanhas' em Petrópolis (RJ)

Um festival que replica as atrações no primeiro e segundo fim de semanas no lineup, o Rock the Mountain (ou "rock da montanha", para os íntimos) acontece diretamente de Itaipava, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

O primeiro fim de semana vai de 31/10 até 2/11, e o segundo de 7/11 até 9/11. Com lineup nacional e internacional, o festival recebe nomes como: Caetano Veloso, BaianaSystem, Ney Matogrosso, Chet Faker, Banks, Capitão Fausto, Liniker, Marina Sena, BK', Gloria Groove, João Gomes, Ana Carolina, Capital Inicial e muito mais.

Os ingressos para o primeiro fim de semana já estão esgotados na plataforma de vendas oficial. Para o segundo fim de semana, o festival informa que 97% das vendas já foram feitas.

SERVIÇO

Rock the Mountain - Rio de Janeiro

Datas: 31/10 a 2/11 e de 7/11 até 9/11

Local: Itaipava, Petrópolis (RJ)

Ingressos: a partir de R$ 555,40 (com taxas) passaporte três dias

Vendas online em: https://www.sympla.com.br/evento/rock-the-mountain-2025-2-final-de-semana/2728071?referrer=www.google.com

Classificação etária: 18 anos.



ANOTE NA AGENDA

Imagem: Reprodução

Dua Lipa em estádios

Dua Lipa volta ao Brasil com a turnê 'Radical Optimism', agora levando seu pop a estádios. A cantora se apresenta em São Paulo (8 e 9 de novembro, Allianz Parque) e no Rio (10 de novembro, Engenhão), prometendo uma imersão sonora à altura de seus maiores hits.