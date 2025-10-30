'Aprendi a cantar ouvindo Gal': Espanhola Judeline traz flamenco pop a SP

O que o público brasileiro pode esperar do show?



Acho que vai ser bem parecido com o que eu estava apresentando na Espanha neste último ano. Vou fazer mudanças maiores só no ano que vem, mas, como é a minha primeira vez aí, quero trazer o que venho fazendo até agora e apresentar o meu álbum da melhor forma possível.

Há uma conexão forte entre o seu som e a sua herança andaluza. Como você equilibra isso com o apelo universal do pop?



Isso vem naturalmente. A minha cultura é o meu DNA, é o que conheço, é a minha vida. Então, ela aparece de forma orgânica na minha música. Mas também sou muito jovem e tenho todos esses gostos ligados ao pop e a uma estética moderna. Apenas junto tudo isso sem pensar muito.

Suas músicas têm uma atmosfera quase cinematográfica, pela forma como você constrói suas melodias e arranjos. Como cria esse clima no estúdio?



Tenho a sorte de ter uma comunicação artística muito boa com meus produtores. Eles entendem minha alma e o que quero fazer. Eu penso em filmes, imagens e cenários quando estou compondo. Gosto que tudo soe como algo que poderia estar num filme. Quando sinto isso, sei que fiz um bom trabalho.

Judeline é atração do ÍNDIGO, que acontece no dia 2 de novembro, no parque do Ibirapuera Imagem: Divulgação

Quais artistas mais influenciaram o seu som?



Ah, muitas mulheres. Aprendi a cantar ouvindo Gal Costa. Ela é uma das minhas favoritas desde pequena, por influência do meu pai. A suavidade e a emoção da voz dela sempre me encantaram. Também amo cantoras de flamenco, como Lole y Manuel e Rocío Jurado. Cresci cercada por vozes femininas fortes e sensíveis.

E como você enxerga a cena musical espanhola atual?



Sinto que coisas especiais estão acontecendo na Espanha. Há muita atenção voltada para a gente, e fico feliz de fazer parte dessa geração, com artistas como Ralphie Choo e Rusowsky. Somos amigos há muito tempo.