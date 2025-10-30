'Aprendi a cantar ouvindo Gal': Espanhola Judeline traz flamenco pop a SP

Uma artista que mistura pop, flamenco, trap, reggaeton, electro e elementos árabes. Esta é só uma parte de quem é Judeline. E é exatamente essa capacidade de juntar um monte de referências distintas que faz dessa cantora espanhola um dos nomes mais interessantes da música atual.
Ela desembarca em São Paulo para seu primeiro show no país. Além de Judeline, as bandas Weezer, Bloc Party, Mogwai e Otoboke Beaver vão se apresentar no parque Ibirapuera, neste domingo, 2 de novembro.
Quem é Judeline?
Nascida Lara Fernández Castrelo em Jerez de la Frontera, na Andaluzia, em 2003, Judeline vem chamando atenção pela forma como traduz sua herança cultural em um som contemporâneo e intuitivo.
Suas faixas misturam pop, eletrônica e até flamenco, construindo um universo sonoro que combina tradição e modernidade. Uma espécie de filha de Bjork e Rosalía.
Já abriu turnê de J Balvin e se apresentou no festival Coachella, nos EUA, no primeiro semestre deste ano. No ano passado, lançou seu primeiro e elogiado disco, "Bodhiria".
Confira entrevista com a artista:
TOCA - Esta é a sua primeira visita ao Brasil?
Judeline - É a minha primeira vez trabalhando no Brasil, na verdade. Já fui uma vez, em agosto, quando passei quatro dias no Rio de Janeiro, visitando uma amiga.
O que o público brasileiro pode esperar do show?
Acho que vai ser bem parecido com o que eu estava apresentando na Espanha neste último ano. Vou fazer mudanças maiores só no ano que vem, mas, como é a minha primeira vez aí, quero trazer o que venho fazendo até agora e apresentar o meu álbum da melhor forma possível.
Há uma conexão forte entre o seu som e a sua herança andaluza. Como você equilibra isso com o apelo universal do pop?
Isso vem naturalmente. A minha cultura é o meu DNA, é o que conheço, é a minha vida. Então, ela aparece de forma orgânica na minha música. Mas também sou muito jovem e tenho todos esses gostos ligados ao pop e a uma estética moderna. Apenas junto tudo isso sem pensar muito.
Suas músicas têm uma atmosfera quase cinematográfica, pela forma como você constrói suas melodias e arranjos. Como cria esse clima no estúdio?
Tenho a sorte de ter uma comunicação artística muito boa com meus produtores. Eles entendem minha alma e o que quero fazer. Eu penso em filmes, imagens e cenários quando estou compondo. Gosto que tudo soe como algo que poderia estar num filme. Quando sinto isso, sei que fiz um bom trabalho.
Quais artistas mais influenciaram o seu som?
Ah, muitas mulheres. Aprendi a cantar ouvindo Gal Costa. Ela é uma das minhas favoritas desde pequena, por influência do meu pai. A suavidade e a emoção da voz dela sempre me encantaram. Também amo cantoras de flamenco, como Lole y Manuel e Rocío Jurado. Cresci cercada por vozes femininas fortes e sensíveis.
E como você enxerga a cena musical espanhola atual?
Sinto que coisas especiais estão acontecendo na Espanha. Há muita atenção voltada para a gente, e fico feliz de fazer parte dessa geração, com artistas como Ralphie Choo e Rusowsky. Somos amigos há muito tempo.
Qual foi o momento mais marcante da sua carreira até agora?
Acho que o grande momento ainda está por vir. Mas um grande ponto foi o Coachella, tocar ali era um sonho de infância. Conhecer artistas que admiro, colaborar com Dellafuente e conhecer Jeanette foram experiências incríveis. Viajar pelo mundo também é algo muito bonito -- antes da música, eu nunca tinha viajado.
A internet trouxe tanto oportunidades quanto pressões. Como você lida com essas coisas?
Cresci em uma geração que vê as redes sociais como algo natural. Elas me deram acesso a informações e oportunidades que não teria de outro modo. Às vezes eu gostaria de estar mais desconectada, mas sou grata por tudo o que elas me proporcionaram.
E o que vem a seguir para você?
No próximo ano, quero fazer menos turnês e focar em criar músicas. Tenho muitas ideias que quero levar para o estúdio.
Serviço:
Índigo - com Judeline, Weezer, Bloc Party, Mogwai e Otoboke Beaver
Quando: 2/11
Onde: parque Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/nº)
Quanto: a partir de R$ 317,50
Ingressos: www.eventim.com.br/Indigo
Classificação: 16 anos
