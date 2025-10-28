'Cidade da Música': Salvador celebra título da Unesco com música baiana

Ainda antes da metade um problema técnico paralisou a apresentação e criou um clima de apreensão à medida que o tempo passava. Nada saia das caixas amplificadores e os artistas permaneciam no palco aguardando.

Durante alguns minutos, estavam todos, público e artistas, sem saber o rumo do espetáculo, até que Brown e Gerônimo, improvisadamente, começaram a puxar músicas só com a voz, com o público cantando junto. Com a percussão e os sopros entrando na brincadeira, mesmo não microfonados, a improvisação ganhou clima de carnaval e salvou os longos minutos de espera.

Com tudo normalizado, a sequência trouxe as esperadas homenagens a Dorival Caymmi, João Gilberto com a Bossa Nova, depois Dodô & Osmar, Tropicália, Novos Baianos, Tincoãs, Raul Seixas, o Reggae com Edson Gomes, o Samba da Bahia, Blocos Afro, Axé Music, Pagodão. "Fechamos com a nova música baiana, que é essa mistura da música eletrônica e a música contemporânea com as raízes", completa Marques.

Roberta Mendes e Mariene de Castro ajudaram a recontar a história da música baiana em show Imagem: Luan Teles/Divulgação

A noite, porém, não era só de Salvador. Logo no começo da tarde, o evento começou com o percussionista, bailarino, cantor e compositor Lucas dos Prazeres, que levou para a capital baiana os ritmos e sonoridades de Recife. Maracatu, frevo, ciranda, coco, com muitas cores, danças e uma boa receptividade do público, ainda pequeno naquele momento.

Outra cidade presente foi a chilena Valparaíso, uma das três cidades criativas do país sul-americano. A convidada foi a cantora e compositora Mora Lucay, que trouxe seu som folk pop latino autoral com raízes andinas representando o Festival Popular de Valparaíso. Em sua primeira apresentação em terras brasileiras, fez um bonito show, contando com a cantora baiana Neila Khadí como convidada.