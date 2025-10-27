TocaUOL
Assine UOL
De Ponta a Ponta

Luan Santana alcança 'maioridade' e faz planos para o mercado internacional

Bruna Gavioli
Em colaboração para o TOCA, direto de Curitiba (PR)
Luan Santana na gravação do DVD em Curitiba (PR)
Luan Santana na gravação do DVD em Curitiba (PR) Imagem: Alisson Demetrio/Divulgação

O 'meteoro da paixão' passou por Curitiba, no Paraná, arrebatou corações e emocionou os 70 mil fãs nas noites de 24 e 25 de outubro, com "luanetes" que vieram de diversas cidades do Paraná e de outros Estados do país.

Além da gravação do DVD, que marca a maioridade da sua carreira, Luan Santana revelou ao TOCA que planeja focar na carreira internacional e em novas parcerias musicais. "Eu tenho uns feats para sair com relação à carreira internacional e tenho algumas canções pra lançar com grandes nomes da música mexicana e latina".

"Relembrar o passado, revisitar as primeiras canções, isso emociona. É um show que faz um 360° na nossa história", celebrou.

O cantor sertanejo escolheu a capital paranaense para celebrar 18 anos de estrada com a gravação do DVD "Registro Histórico", na Arena da Baixada.

Luan Santana grava novo DVD em Curitiba (PR)
Luan Santana grava novo DVD em Curitiba (PR) Imagem: Alisson Demetrio

"Eu tô muito emocionado porque tinha que ser em Curitiba. Como diz a canção, tudo tem 'Dia, lugar e hora'", diz o cantor, citando a nova música de trabalho.

Apesar de ter nascido em Campo Grande (MS), Luan tem uma conexão forte com o Paraná. O cantor viveu parte da adolescência em Maringá e, anos depois, se mudou para Londrina.

Continua após a publicidade

Maioridade na carreira

A maioridade da carreira de Luan ofereceu uma noite nostálgica com palco 360º em formato de "S" - uma alusão à clave de sol - dois telões laterais, distribuição de pulseiras de led que variavam de cor conforme o ritmo das músicas, efeitos de luzes no palco e fogos indoor.

O resultado foi um verdadeiro espetáculo visual que complementa o setlist poderoso que contou com 43 sucessos, como "Te Vivo", "Meteoro", "Amar não é Pecado", "Um beijo", "Chuva de arroz", "Nega" e "Sinais".

Durante três horas, a linha do tempo não linear do show permitiu que o público viajasse entre diferentes fases da sua carreira através dos looks. Um dos figurinos era semelhante ao que Luan usou em 2009, na gravação do seu primeiro DVD em Cuiabá.

Imagem
Imagem: Alisson Demetrio/Divulgação

Continua após a publicidade

A superprodução contou com 35 câmeras fixas e 8 câmeras exclusivas para transmissão, incluindo uma spider cam, sistema de câmeras suspensas por cabos em uma grande área e controlados através de um controle, recurso usado em grandes eventos internacionais.

A direção ficou a cargo de Kley Tarciano, profissional reconhecido por trabalhos em produções internacionais como o Super Bowl, além de espetáculos de Jennifer Lopez, Anitta, Ivete Sangalo e Xuxa.

O projeto vai se transformar em um registro audiovisual e em uma nova turnê, com estreia prevista para março de 2026.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.