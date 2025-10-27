Luan Santana alcança 'maioridade' e faz planos para o mercado internacional

"Relembrar o passado, revisitar as primeiras canções, isso emociona. É um show que faz um 360° na nossa história", celebrou.

O cantor sertanejo escolheu a capital paranaense para celebrar 18 anos de estrada com a gravação do DVD "Registro Histórico", na Arena da Baixada.

Luan Santana grava novo DVD em Curitiba (PR) Imagem: Alisson Demetrio

"Eu tô muito emocionado porque tinha que ser em Curitiba. Como diz a canção, tudo tem 'Dia, lugar e hora'", diz o cantor, citando a nova música de trabalho.

Apesar de ter nascido em Campo Grande (MS), Luan tem uma conexão forte com o Paraná. O cantor viveu parte da adolescência em Maringá e, anos depois, se mudou para Londrina.