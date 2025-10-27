Luan Santana alcança 'maioridade' e faz planos para o mercado internacional

O 'meteoro da paixão' passou por Curitiba, no Paraná, arrebatou corações e emocionou os 70 mil fãs nas noites de 24 e 25 de outubro, com "luanetes" que vieram de diversas cidades do Paraná e de outros Estados do país.
Além da gravação do DVD, que marca a maioridade da sua carreira, Luan Santana revelou ao TOCA que planeja focar na carreira internacional e em novas parcerias musicais. "Eu tenho uns feats para sair com relação à carreira internacional e tenho algumas canções pra lançar com grandes nomes da música mexicana e latina".
"Relembrar o passado, revisitar as primeiras canções, isso emociona. É um show que faz um 360° na nossa história", celebrou.
O cantor sertanejo escolheu a capital paranaense para celebrar 18 anos de estrada com a gravação do DVD "Registro Histórico", na Arena da Baixada.
"Eu tô muito emocionado porque tinha que ser em Curitiba. Como diz a canção, tudo tem 'Dia, lugar e hora'", diz o cantor, citando a nova música de trabalho.
Apesar de ter nascido em Campo Grande (MS), Luan tem uma conexão forte com o Paraná. O cantor viveu parte da adolescência em Maringá e, anos depois, se mudou para Londrina.
Maioridade na carreira
A maioridade da carreira de Luan ofereceu uma noite nostálgica com palco 360º em formato de "S" - uma alusão à clave de sol - dois telões laterais, distribuição de pulseiras de led que variavam de cor conforme o ritmo das músicas, efeitos de luzes no palco e fogos indoor.
O resultado foi um verdadeiro espetáculo visual que complementa o setlist poderoso que contou com 43 sucessos, como "Te Vivo", "Meteoro", "Amar não é Pecado", "Um beijo", "Chuva de arroz", "Nega" e "Sinais".
Durante três horas, a linha do tempo não linear do show permitiu que o público viajasse entre diferentes fases da sua carreira através dos looks. Um dos figurinos era semelhante ao que Luan usou em 2009, na gravação do seu primeiro DVD em Cuiabá.
A superprodução contou com 35 câmeras fixas e 8 câmeras exclusivas para transmissão, incluindo uma spider cam, sistema de câmeras suspensas por cabos em uma grande área e controlados através de um controle, recurso usado em grandes eventos internacionais.
A direção ficou a cargo de Kley Tarciano, profissional reconhecido por trabalhos em produções internacionais como o Super Bowl, além de espetáculos de Jennifer Lopez, Anitta, Ivete Sangalo e Xuxa.
O projeto vai se transformar em um registro audiovisual e em uma nova turnê, com estreia prevista para março de 2026.
