Ivete no samba, volta do Guns e o evento da semana: um festival sem line-up

São Paulo está prestes a viver um festival que desafia a lógica dos festivais. No próximo dia 25 de outubro, a Fábrica de Impressões, na Barra Funda, recebe o No Line Up Festival, um evento que promete 12 horas de música — mas sem revelar um único nome do line-up.
A proposta é simples (e ousada): o público descobre quem toca só na hora do show. Com curadoria de Lúcio Ribeiro e Felipe Hirsch, o festival vai ocupar três palcos e reunir artistas nacionais e internacionais, misturando gêneros e cenas da música urbana. O local também contará com Beer Walls, bares e espaços de alimentação — um circuito montado para receber a maratona musical que vai das 15h às 3h.
A experiência em ser surpreendido gerou um burburinho muito bem vindo e, depois de duas tentativas para a distribuição gratuita de ingressos, as entradas estão esgotadas - são apenas 3 mil lugares na plateia.
Serviço:
No Line Up Festival
Sábado, 25 de outubro, das 15h às 3h
Local: Fábrica de Impressões - Rua Achilles Orlando Curtolo, 617, Barra Funda (SP)
Ingressos gratuitos via Sympla (Esgotados)
Entrada permitida apenas para maiores de 18 anos
Roda de samba de Ivete Sangalo começa em São Paulo
A nova faceta de Ivete Sangalo nos palcos começa nesta semana. A turnê "Ivete Clareou" estreia em São Paulo no sábado (25 de outubro) e passa ainda por Belo Horizonte (1º de novembro), Rio de Janeiro (22 de novembro), Salvador (30 de novembro) e Porto Alegre (13 de dezembro).
Gravado em uma roda histórica no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, o álbum audiovisual é um mergulho na memória da cantora e uma homenagem à força feminina do gênero, representada por Clara Nunes — de quem Ivete aprendeu, ainda criança, a cantar "Conto de Areia".
O projeto reúne encontros entre gerações e estilos, entre inéditas e clássicos do samba, como "Juízo Final" e "Canto das Três Raças". No show de estreia, no Jockey Club de São Paulo, a cantora recebe Di Ferrero, Naldo Benny, Ferrugem, Juliana Diniz e Salgadinho como convidados da festa.
A volta do Guns N' Roses ao Brasil com novo integrante
O Guns N' Roses está de volta ao Brasil com a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things", que passa por cinco cidades: Florianópolis (21/10, Arena Opus), São Paulo (25/10, Allianz Parque), Curitiba (28/10, Pedreira Paulo Leminski), Cuiabá (31/10, Arena Pantanal) e Brasília (02/11, Arena BRB Mané Garrincha). A capital do Mato Grosso recebe a banda pela primeira vez.
Essa será a primeira visita do grupo desde 2022. O retorno marca também a estreia do baterista Isaac Carpenter, que substitui Frank Ferrer após quase duas décadas. Quem já assistiu, garante que o novo integrante tem um belo entrosamento com Axl Rose, Slash e Duff McKagan, além de Richard Fortus, Dizzy Reed e Melissa Reese.
Apesar de uma recente polêmica na Argentina — onde Axl Rose apareceu furioso no palco, arremessando o microfone e chutando o bumbo da bateria após um problema técnico —, o Guns marca sua volta com repertório renovado e a energia de sempre.
ANOTE NA AGENDA
Edição João Rock 2026 já tem data marcada
O João Rock confirmou sua 23ª edição para o dia 13 de junho de 2026, em Ribeirão Preto (SP). Serão quatro palcos celebrando a música brasileira. Neste ano, o festival reuniu 60 mil pessoas e mais de 40 atrações como Seu Jorge, Duquesa e Cabelinho.
Ludmilla anuncia esquenta de Carnaval no Rio
Ludmilla vai abrir o Carnaval com o 'Fervo da Lud' no dia 6 de fevereiro, no Espaço Hall, no Rio de Janeiro. O show especial é o aquecimento do seu megabloco no Carnaval, com direito a setlist estendido, entre hits da carreira e da folia.
Noite nordestina no CTN, em São Paulo
Luan Estilizado, Zezo Potiguar e Raí Saia Rodada apresentam projeto 'À Sua Vontade' nesta sexta (24), no CTN. Priscila Senna, grande nome do brega pernambucano, também canta. Ingressos disponíveis no site Ticket360.
PROGRAME-SE
Amanhã
- Afro e outros sambas (Fernanda Marx, Luis Passos e Douglas Afonso), Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)
- Celso Pixinga Trio, Sesc Campinas, Campinas (SP)
- Clarianas // Derramagoa de Mulher, Casa de Francisca, São Paulo
- Diáspora Lyannaj (Brasil/França), Sesc Pompeia, São Paulo
- Dudu Nobre, Sesc São Carlos, São Carlos (SP)
- Hugo Fattoruso y Barrio Sur (Uruguai), Sesc 14 Bis, São Paulo
- Jo Totti, Wagner Silva e André Moreira, Sesc Piracicaba, Piracicaba (SP)
- John Pizzarelli, Vivo Rio, Rio de Janeiro
- Julia Mestre, Teatro Fernanda Montenegro, Curitiba
- Lido Pimienta (Colômbia/Canadá), Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto (SP)
- Maestria do Samba, Sesc Catanduva, Catanduva (SP)
- Moonlight Benjamin (Haiti), Sesc Pompeia, São Paulo
- Nipo-Brasilidades, Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Ocean Alley, Audio, São Paulo
- Rosa Tattooada & Amigos, Opinião, Porto Alegre
- Samba Independente dos Bons Costumes, Fundição Progresso, Rio de Janeiro
- Smag På Dig Selv (Dinamarca), Sesc Jundiaí, Jundiaí (SP)
- Tuto Ferraz Quinteto - lançamento do disco "Ao Vivo no Chile", Blue Note SP, São Paulo
- Yellow Days, Cine Joia, São Paulo
- Zeca Baleiro // O Samba Não É de Ninguém, Casa de Francisca, São Paulo
Sexta
- Alessandra Leão e Sapopemba - Lançamento do EP "Exu Ajuô" com participação de Zé Manoel, Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Bryony Jarman-Pinto (Reino Unido), Sesc Pompeia, São Paulo
- Buena Onda Reggae Club, Sesc Ipiranga, São Paulo
- Céu, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Cícero, A Autêntica, Belo Horizonte
- Criolla - Viva la música!, Sesc 24 de Maio, São Paulo
- Dale Azucar, Sesc Birigui, Birigui (SP)
- De Mar y Río (Colômbia), Sesc Pompeia, São Paulo
- Diáspora Lyannaj, Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)
- Forró de Mala e Cuia - show Seu Domingos, Sesc Taubaté, Taubaté (SP)
- Hugo Fattoruso y Barrio Sur (Uruguai), Sesc 14 Bis, São Paulo
- Izaías do Bandolim e Luizinho 7 Cordas, Sesc Belenzinho, São Paulo
- Is Jack, Blue Note SP, São Paulo
- Julia Mestre, Opinião, Porto Alegre
- Luan Estilizado, Centro de tradições Nordestinas, São Paulo
- Luan Santana, Arena da Baixada, Curitiba
- Mariama Camara, Sesc São José dos Campos, São José dos Campos (SP)
- Mauricio Boka, André Moreira e banda, Sesc Piracicaba, Piracicaba (SP)
- Mc Luanna: Sexto Sentido, Sesc Registro, Registro (SP)
- Moonlight Benjamin (Haiti), Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto (SP)
- Mumuzinho e Vitinho, Espaço Hall, Rio de Janeiro
- Negredo - Show 'Invadiu Já Era', Sesc Campo Limpo, São Paulo
- Nog & Convidados, Cine Joia, São Paulo
- Os Glamurosos - Vem pro Baile!, Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto (SP)
- P1HARMONY World Tour, Vibra São Paulo, São Paulo
- Paralamas do Sucesso, Espaço Unimed, São Paulo
- Priscila Senna, Centro de tradições Nordestinas, São Paulo
- Raí Saia Rodada, Centro de tradições Nordestinas, São Paulo
- Rock Ways, Sesc Araraquara, Araraquara (SP)
- Rom Santana, o "Príncipe do Bixiga", Sesc 14 Bis, São Paulo
- Sandra Sá, Casa de Francisca, São Paulo
- Skillet, Audio, São Paulo
- Smag På Dig Selv (Dinamarca), Sesc Avenida Paulista, São Paulo
- Zezo Potiguar, Centro de tradições Nordestinas, São Paulo
Sábado
- 5 A Seco - Show do álbum "Sentido", Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Adryana Ribeiro e Negritude Jr, Sesc Santo André, Santo André (SP)
- Arismar Do Espírito Santo Quarteto, Sesc Campinas, Campinas (SP)
- Ave Sangria part. Otto, Casa Natura Musical, São Paulo
- Bigster, Sesc Presidente Prudente, Presidente Prudente (SP)
- Caio Luccas, Circo Voador, Rio de Janeiro
- Daniel, Teatro Positivo, Curitiba
- Diego Estevam convida MC Marechal, Sesc Ipiranga, São Paulo
- Diáspora Lyannaj, Sesc Bauru, Bauru (SP)
- Dudu Nobre com Mc Fábio Rogério de Mestre de Cerimônias, Sesc Osasco, Osasco (SP)
- Duo Koto com Reiko Nagase e Erika Yazaki, Sesc Consolação, São Paulo
- Eduardo Costa e Léo Magalhães, Espaço Hall, Rio de Janeiro
- Evinha convida Marcos Valle (Brasil), Sesc Pompeia, São Paulo
- Funmilayo Afrobeat Orquestra - Lançamento do EP, Sesc Belenzinho, São Paulo
- Gilberto Gil - Tempo Rei, Farmasi Arena, Rio de Janeiro
- Guns N' Roses, Allianz Parque, São Paulo
- Gustavo Mioto, Befly Hall, Belo Horizonte
- Halloween da Pabllo, Vibra São Paulo, São Paulo
- Kahil El'Zabar (EUA), Sesc Pompeia, São Paulo
- Lido Pimienta (Colômbia/Canadá), Sesc 14 Bis, São Paulo
- Luan Santana, Arena da Baixada, Curitiba
- Luiza Brina - Participação de Lio Soares (Tuyo), Sesc Jundiaí (SP)
- Maglore, Sesc Taubaté, Taubaté (SP)
- Manu Dias, Praça Professor José Americano, Belo Horizonte
- Maria Bethânia, Tokio Marine Hall, São Paulo
- Michale Graves, Caverna Rock Pub, Belo Horizonte
- Mônica Salmaso, Teco Cardoso e João Camarero // Tom, Casa de Francisca, São Paulo
- Nação Zumbi, Audio, São Paulo
- Nos Tempos da Soweto, Sesc Santo André, Santo André (SP)
- Paulo Freire, Sesc Franca, Franca (SP)
- Selton, Sesc Avenida Paulista, São Paulo
- Skillet, Mister Rock, Belo Horizonte
- The Wailers - South America Tour 2025: Natural Mystic, Fundição Progresso, Rio de Janeiro
- Veigh, Espaço Unimed, São Paulo
- YMA - Lançamento do álbum "Sentimental Palace", Sesc Belenzinho, São Paulo
Domingo
- 5 A Seco - Show do álbum "Sentido", Sesc Vila Mariana, São Paulo
- Ana Laura Lopes, Ópera de Arame, Curitiba
- Andrea Mortis e Jurandir dã Silva, Blue Note RJ, Rio de Janeiro
- Aquilo, Sesc Belenzinho, São Paulo
- Banda Groovibe's, Sesc Araraquara, Araraquara (SP)
- Bennu - Pindorama, Sesc Santana, São Paulo
- Candombe do Sul com Hugo Fattoruso (Uruguai), Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto (SP)
- Carlos Careqa e Mario Manga, Sesc Sorocaba, Sorocaba (SP)
- Daniel, Teatro Positivo, Curitiba
- De Mar Y Rio (Colômbia), Sesc Rio Preto, São José do Rio Preto
- Diego Estevam convida MC Marechal, Sesc Ipiranga, São Paulo
- Evinha convida Marcos Valle (Brasil), Sesc Pompeia, São Paulo
- Gilberto Gil - Tempo Rei, Farmasi Arena, Rio de Janeiro
- Imagine Dragons, Estádio do Mineirão, Belo Horizonte
- John Pizzarelli, Palácio das Artes, Belo Horizonte
- Lido Pimienta (Colômbia/Canadá), Sesc 14 Bis, São Paulo
- Mari Merenda - show do EP Reverbero, Sesc Bom Retiro, São Paulo
- Maria Bethânia, Tokio Marine Hall, São Paulo
- Mônica Salmaso, Teco Cardoso e João Camarero // Tom, Casa de Francisca, São Paulo
- Pé de Manacá, Sesc Jundiaí, Jundiaí (SP)
- Raquel Tobias - Samba da Tobias, Sesc Registro, Registro (SP)
- Rubel, Guairinha, Curitiba
- Skillet, Tork n' Roll, Curitiba
- Sophia Chablau e Felipe Vaqueiro - Lançamento 'Handycam'
- Stoned Jesus, Caverna Rock Pub, Belo Horizonte
- Style Trap Tour, Audio, São Paulo
- Trio Concreto e Regional Urbano, Sesc Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes (SP)
- Us Capiau - Canto Caipira, Sesc Catanduva, Catanduva (SP)
Segunda
- Andrea Mortis e Jurandir dã Silva, Blue Note SP, São Paulo
- Célia Portela canta Gal Costa, Centro Cultural Unimed-BH Minas, Belo Horizonte
Terça
- Guns N' Roses, Pedreira Paulo Leminski, Curitiba
- Juliana Rodrigues, Sesc Consolação, São Paulo
- NÔ STOPA // lançamento do álbum BRASA, Casa de Francisca, São Paulo
- Samba dos Puxadores - Tinga, Marquinhos Art'Samba, Serginho do Porto, Bruno Ribas e Wantuir, Teatro Rival Petrobras, Rio de Janeiro
Quarta
- Carlinhos Antunes, Festival Marina em Movimento, Audio, São Paulo
- Caxtrinho // QUEDA LIVRE, Casa de Francisca, São Paulo
- Chico Chico, Festival Marina em Movimento, Audio, São Paulo
- Cordão do Boitatá e convidados - O Baile da Música Brasileira, Jockey Club, Rio de Janeiro
- Fabiana Cozza // COZZA 50, Casa de Francisca, São Paulo
- Graça Braga, Sesc 14 de Maio, São Paulo
- Kiko Caldas e Marina Abib, Festival Marina em Movimento, Audio, São Paulo
- Leo Cavalcanti, Festival Marina em Movimento, Audio, São Paulo
- Luedji Luna, Sesc Palladium, Belo Horizonte
- Mel Lisboa canta Rita Lee, Blue Note SP, São Paulo
- Nara Couto - apresentação do show Outras Áfricas, Sesc Pinheiros, São Paulo
- O Último Banco do Bar, Sesc Santos, Santos (SP)
- Rafa Queiroz - Show MarvinWonder, Sesc Bauru, Bauru (SP)
- Rodrigo Campos e Clima, Casa de Francisca, São Paulo
- Silivrina V. Tronik, Festival Marina em Movimento, Audio, São Paulo
