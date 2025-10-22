Ivete no samba, volta do Guns e o evento da semana: um festival sem line-up

São Paulo está prestes a viver um festival que desafia a lógica dos festivais. No próximo dia 25 de outubro, a Fábrica de Impressões, na Barra Funda, recebe o No Line Up Festival, um evento que promete 12 horas de música — mas sem revelar um único nome do line-up.

A proposta é simples (e ousada): o público descobre quem toca só na hora do show. Com curadoria de Lúcio Ribeiro e Felipe Hirsch, o festival vai ocupar três palcos e reunir artistas nacionais e internacionais, misturando gêneros e cenas da música urbana. O local também contará com Beer Walls, bares e espaços de alimentação — um circuito montado para receber a maratona musical que vai das 15h às 3h.

A experiência em ser surpreendido gerou um burburinho muito bem vindo e, depois de duas tentativas para a distribuição gratuita de ingressos, as entradas estão esgotadas - são apenas 3 mil lugares na plateia.