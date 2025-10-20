TocaUOL
Assine UOL

Novidades do K-pop: NMIXX, TXT, Lee Jun-ho, ONEUS, Kim Lip

Camila Monteiro
Colaboração para Splash, em Pelotas/RS
NMIXX lançou seu primeiro full álbum, 'Blue Valentine'
NMIXX lançou seu primeiro full álbum, 'Blue Valentine' Imagem: JYPE/Divulgação

NMIXX, TXT, Lee Jun-ho, ONEUS, Kim Lip. Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do K-pop. Siga nosso canal de notícias, o Universo K-pop.

NMIXX - "Blue Valentine"

TXT - "Can't Stop"

Lee Jun-ho - "Did You See The Rainbow?"

ONEUS - "Fly To You"

Kim Lip (ARTMS) - "Can You Entertain?"

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.