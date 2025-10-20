Brasil marca presença na WOMEX 2025, na Finlândia

Sexta, 24 de outubro

Painel: A diversidade da música ibero-americana - promoção e circulação da música na região ibero-americana

15h00 - 16h00 | Conference Room 2

Com Eulícia Esteves (Funarte / Brasil), Micaela Gurevich (Uruguai / Ibermúsicas), Micaela Neiva (Brasil / FIMM) e Dani Ribas (Sonar Cultural Consultancy / Brasil)

A festa de abertura Global Club Music Network

Tradicional há 13 anos, a festa de abertura não oficial da WOMEX é uma celebração que reúne DJs, produtores e curadores de todo o mundo.

Organizada pelo coletivo Global Club Music Network (GCMN), o evento acontece no Onda Music & Arts Café, em Tampere, e se tornou um ponto de encontro essencial para a comunidade global da música eletrônica e de base cultural.

O GCMN atua há anos dentro da WOMEX promovendo ações, palestras e lançamentos oficiais, como as coletâneas remixadas com artistas dos showcases da feira. A última delas, em 2016, trouxe uma versão remix de Bixiga 70 assinada pelo produtor brasileiro DJ Mam, que se tornou finalista do Prêmio da Música Brasileira após repercutir amplamente em turnês e programas de rádio.

"A festa é sempre lotada de DJs, curadores, programadores de rádio, produtores e managers. Esse ano eu toco back-to-back com o parceiro Rodrigo Barata, do coletivo Criolina. Já tocamos um no festival do outro — e é muito bonito ver essa história continuar dentro da WOMEX", conta DJ Mam.

O encontro celebra também a conexão entre o selo Sotaque Carregado e o coletivo Criolina, que participaram juntos de projetos como a série "Demarcação Já Remix" — com faixas em parceria com Lirinha e Edgard Scandurra pela causa indígena e ambiental.