Brasil marca presença na WOMEX 2025, na Finlândia
Entre os dias 22 e 26 de outubro, a cidade de Tampere, na Finlândia, recebe a WOMEX 2025 - World Music Expo, um fundamental encontro global da indústria da música. O Brasil chega com força total: uma delegação de mais de 40 profissionais entre artistas, curadores, produtores e gestores, além de showcases de cinco artistas brasileiros selecionados para se apresentar no evento — um retrato potente da diversidade e da criatividade da música feita no país.
A Missão Brasileira WOMEX 2025 é uma iniciativa promovida pela BM&A (Brasil Música & Artes), com patrocínio da ApexBrasil, Funarte - Ministério da Cultura, Instituto Guimarães Rosa e InvestSP. O projeto tem como objetivo fortalecer a presença da música brasileira no mercado internacional, estimulando oportunidades de negócios, parcerias culturais e difusão artística em um dos palcos mais importantes do mundo para a música global.
Showcases brasileiros
Quinta, 23 de outubro
Suraras do Tapajós - 22h30 às 23h15 (Tavara-asema Stage)
Sexta, 24 de outubro
Flaira Ferro - 21h45 às 22h30 (offWOMEX Stage)
Esdras Nogueira - 23h15 às 00h00 (offWOMEX Stage)
Badi Assad & Sérgio Pererê - 00h45 às 01h30 (offWOMEX Stage)
Sábado, 25 de outubro
K'boko (BR/DE) - 03h30 às 04h30 (Tavara-asema Stage - Club Summit)
Conferências brasileiras
Quinta, 23 de outubro
Painel: Globalizando a IA na gestão musical - ética, equidade e estratégias intercontinentais
15h00 - 15h45 | Conference Room 4
Com André Bourgeois (Suíça/Brasil)
Sexta, 24 de outubro
Painel: A diversidade da música ibero-americana - promoção e circulação da música na região ibero-americana
15h00 - 16h00 | Conference Room 2
Com Eulícia Esteves (Funarte / Brasil), Micaela Gurevich (Uruguai / Ibermúsicas), Micaela Neiva (Brasil / FIMM) e Dani Ribas (Sonar Cultural Consultancy / Brasil)
A festa de abertura Global Club Music Network
Tradicional há 13 anos, a festa de abertura não oficial da WOMEX é uma celebração que reúne DJs, produtores e curadores de todo o mundo.
Organizada pelo coletivo Global Club Music Network (GCMN), o evento acontece no Onda Music & Arts Café, em Tampere, e se tornou um ponto de encontro essencial para a comunidade global da música eletrônica e de base cultural.
O GCMN atua há anos dentro da WOMEX promovendo ações, palestras e lançamentos oficiais, como as coletâneas remixadas com artistas dos showcases da feira. A última delas, em 2016, trouxe uma versão remix de Bixiga 70 assinada pelo produtor brasileiro DJ Mam, que se tornou finalista do Prêmio da Música Brasileira após repercutir amplamente em turnês e programas de rádio.
"A festa é sempre lotada de DJs, curadores, programadores de rádio, produtores e managers. Esse ano eu toco back-to-back com o parceiro Rodrigo Barata, do coletivo Criolina. Já tocamos um no festival do outro — e é muito bonito ver essa história continuar dentro da WOMEX", conta DJ Mam.
O encontro celebra também a conexão entre o selo Sotaque Carregado e o coletivo Criolina, que participaram juntos de projetos como a série "Demarcação Já Remix" — com faixas em parceria com Lirinha e Edgard Scandurra pela causa indígena e ambiental.
Atividades da delegação brasileira
Booths oficiais - Brasil Music & Arts (BM&A)
2º andar, estandes 2.73 a 2.82 - Tampere Hall
Quarta, 22 de outubro
16h00 - WOMEX Academy Networking (Conference Room 2 - Sonaatti 2)
23h00 - WOMEX Unofficial Opening Party com GCMN (Onda Music & Arts Café)
Quinta e sexta, 23 e 24 de outubro
17h00 - 18h00 - Happy Hour - Caipirinhas Brasileiras (Estande BM&A)
Sexta, 24 de outubro
15h00 - 16h30 - Speed Meetings - Brasil (Tampere Hall)
Sábado, 25 de outubro
11h00 - 12h30 - Speed Meetings - Brasil (Tampere Hall)
17h00 - 18h00 - SP Day - celebração da música paulista e novos projetos
Domingo, 26 de outubro
10h00 - 12h00 - Networking Farewell (Tampere Hall)
12h00 - 14h00 - Cerimônia de Premiação WOMEX 2025
Brasil em movimento
Mais do que uma presença institucional, o Brasil leva para a WOMEX 2025 uma narrativa viva de intercâmbio, inovação e resistência cultural.
De Suraras do Tapajós à festa GCMN, passando pelos debates da Funarte e os encontros da BM&A, a delegação reafirma o papel do país como um dos protagonistas da música mundial: criativa, diversa e em permanente transformação.
TOCA UOL faz parte da delegação brasileira e viaja a convite da BM&A e da Funarte.
