Djavan anuncia novo single em homenagem a Gal Costa; veja capa de 'O Vento'
Djavan se prepara para lançar mais um pedaço de "Improviso", seu novo disco. O segundo single, "O Vento", chega às plataformas no dia 23 de outubro, às 18h, e já está em pre-save.
No TOCA, você vê com exclusividade a capa do single, em foto assinada pela dupla Mar+Vin (Marcos Florentino e Kelvin Yule) e figurino de Claudia Kopke, figurinista do filme "Ainda Estou Aqui":
A música é faixa inédita na voz do cantor alagoano, mas com uma história que remonta a 1987, quando foi gravada por Gal Costa. Pré-save poderá ser feito a partir das 18h desta sexta-feira (17) no site: https://SMB.lnk.to/Pre-SaveOVento. O pre-save dá acesso exclusivo à partitura da música.
Nova vida para a canção. Mais de três décadas depois, Djavan registra a canção (única parceria com Ronaldo Bastos) pela primeira vez em sua discografia, dando nova vida a uma composição que simboliza tanto sua amizade quanto a conexão artística com Gal.
O lançamento funciona também como uma homenagem póstuma à cantora, que marcou a música brasileira com sua leitura sensível e vanguardista.
"O Vento" sucede o single "Um Brinde", lançado em setembro. Ele veio acompanhado da ação "Improvise com Djavan" no TikTok — uma iniciativa que convidou fãs a criarem versões próprias a partir de um trecho melódico da nova fase do artista.
Com arranjo atmosférico, a faixa traz Djavan acompanhado por Torcuato Mariano (violão), Renato Fonseca e Paulo Calasans (piano e teclados), Marcelo Mariano (baixo), Felipe Alves (bateria) e Marco Suzano (percussão).
Com lançamento marcado para 11 de novembro, "Improviso" trará 12 faixas inéditas e abre um novo capítulo na discografia de um artista que, em 2026, completa 50 anos de carreira.
