Tiny Desk Brasil: entre o mainstream e o underground, tudo dentro do jogo

Pois bem: o segundo episódio traz Metá Metá com Negro Leo — literalmente, geniais heróis do underground brasileiro. Então… acertaram? Erraram?

Falaram também do patrocínio — marcas de carros e bebidas, o envolvimento do YouTube e do Google, o fato de ser ligado a uma rede privada e não pública, como é a NPR. Tudo faz parte do debate, mas talvez a questão esteja sendo colocada de maneira torta.

Talvez esse seja o ponto... uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa.

Metá Metá no Tiny Desk Brasil Imagem: Fernanda Carvalho

O formato original do Tiny Desk -- gravado num escritório há duas décadas, mas que há um bom tempo já é uma produção impecável que recebe gigantes do mainstream global -- não é facilmente "exportável", mas a ideia é totalmente replicável. E foi.

Dezenas de projetos inspirados ou derivados surgiram pelo mundo -- vários no Brasil. E o que se está fazendo agora aqui é o mais interessante possível dentro desse cenário, com a chancela oficial.

A real é que o Tiny Desk — esse queridinho da imprensa, dos artistas, mas principalmente dos publicitários que visitam Austin anualmente — nunca foi simples de colocar de pé. E agora, parou de pé no Brasil.