Com 15 atrações, Heineken lança festival em SP com line-up surpresa

A Heineken vai movimentar a cena musical de São Paulo com o No Line Up Festival, evento gratuito que aposta no inusitado: celebrar a diversidade sonora da cidade sem anunciar o line-up. Serão 12 horas de música, com 15 atrações nacionais e internacionais misturando rap, indie, rock e novas sonoridades.

O festival é gratuito e acontece no dia 25 de outubro, das 15h às 3h, na Fábrica de Impressões, na Barra Funda, em São Paulo. O resgate de ingressos será feito dentro do Hei App, aplicativo da marca, a partir desta quinta-feira (16) às 13h. O acesso será limitado.

Com curadoria de Felipe Hirsch e Lúcio Ribeiro, o evento terá três palcos, cada um com uma experiência diferente, apostando mais na descoberta do que na previsibilidade.