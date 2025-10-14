TocaUOL
Com 15 atrações, Heineken lança festival em SP com line-up surpresa

Fabricio Nobre
Do TOCA, em São Paulo
Projeto do palco do No Line Up Festival, que acontece em São Paulo
Projeto do palco do No Line Up Festival, que acontece em São Paulo Imagem: Divulgação

A Heineken vai movimentar a cena musical de São Paulo com o No Line Up Festival, evento gratuito que aposta no inusitado: celebrar a diversidade sonora da cidade sem anunciar o line-up. Serão 12 horas de música, com 15 atrações nacionais e internacionais misturando rap, indie, rock e novas sonoridades.

O festival é gratuito e acontece no dia 25 de outubro, das 15h às 3h, na Fábrica de Impressões, na Barra Funda, em São Paulo. O resgate de ingressos será feito dentro do Hei App, aplicativo da marca, a partir desta quinta-feira (16) às 13h. O acesso será limitado.

Com curadoria de Felipe Hirsch e Lúcio Ribeiro, o evento terá três palcos, cada um com uma experiência diferente, apostando mais na descoberta do que na previsibilidade.

"Vamos ouvir quem está fazendo a música de São Paulo hoje", resume Felipe Hirsch. Já Lúcio Ribeiro dá a dica: "Veja as 12 horas de festival — se não, você vai perder algo bem legal."

