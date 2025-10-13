Maroon 5 anuncia show de graça em SP apenas para os 'fãs mais dedicados'

O Maroon 5 volta ao Brasil para um show exclusivo e gratuito em São Paulo, em dezembro. A apresentação acontece no dia 5 de dezembro, não terá venda de ingressos e será restrita a apenas 3 mil fãs.

O acesso é exclusivo para os fãs mais dedicados, que serão selecionados pela produção e a própria banda. A ideia é celebrar a relação única entre o grupo e o público brasileiro — uma das plateias mais fervorosas do mundo, segundo o próprio vocalista Adam Levine.

O evento marca o anúncio da Bud Live, nova plataforma musical global dá Budweiser, que promete levar shows e experiências internacionais ao Brasil. A plataforma promete revelar em breve como será feito a seleção dos 3 mil sortudos.