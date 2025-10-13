TocaUOL
Conheça o Sarau, esquenta cultural do Círio de Nazaré, com Fafá de Belém

TOCA
Fafá de Belém, no Círio de Nazaré
Durante o Círio de Nazaré, em Belém, o Sarau da Fafá abre as programações da Varanda de Nazaré, sob comando de Fafá de Belém.

Neste ano, além da anfitriã, Fafá de Belém, o evento também contou com nomes como Linn da Quebrada, Alane Dias, Elói Iglesias e Luê.

Evento é oportunidade de visitantes conhecerem mais da cultura paraense em meio à festividade religiosa de Nossa Senhora de Nazaré.

