Conheça o Sarau, esquenta cultural do Círio de Nazaré, com Fafá de Belém

Durante o Círio de Nazaré, em Belém, o Sarau da Fafá abre as programações da Varanda de Nazaré, sob comando de Fafá de Belém.
Neste ano, além da anfitriã, Fafá de Belém, o evento também contou com nomes como Linn da Quebrada, Alane Dias, Elói Iglesias e Luê.
Evento é oportunidade de visitantes conhecerem mais da cultura paraense em meio à festividade religiosa de Nossa Senhora de Nazaré.
