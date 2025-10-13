Artistas contam quais memórias musicais marcam a experiência no Círio

O cantor AQNO também ressalta como a música conta a origem religiosa da festa e ainda faz dançar. "Conta de uma forma muito objetiva o que é esse sentimento e de como a Santa chegou aqui. E é um zouk, é pop, é super acessível", diz.

Vocalista do Gang do Eletro e integrante do squad de TOCA, Keila também cita a música. "Já até gravei em versão tecnobrega."

A pluralidade única da festa está evidente com Leona Vingativa, que anos atrás fez uma versão divertida e dançante para o público LGBTQIA+, sempre muito presente na festa, do hit "Get Lucky", do Daft Punk. Nas mãos dela, a música virou "Frescáh no Círio".

"É sempre muito bonito ver novas músicas surgindo nesse repertório de emoção de quem presencia o evento", observa diz a cantora Aíla. "Mas tem uma música que se chama 'Cirios', que é do Vital Lima e tem uma gravação emblemática com a Fafá [de Belém]. Emociona sempre ver ela cantando para a Nossa Senhora de Nazaré".

A festa Lambateria também foi muito lembrada. Na sexta-feira, pré-cortejo, o evento basicamente abre os caminhos sonoros. Neste ano, Mister Gato, Félix Robatto, Warilou, entre outros, fizeram a festa.