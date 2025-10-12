Com pagode de Yan sobre amor, Neymar homenageia filhos no Dia das Crianças
Jogador escolheu a música "Pingo de Gente" em publicação com fotos dos quatro filhos neste domingo (12). Canção é um pagode de Yan e fala sobre amor e ternura entre pais e filhos.
O que aconteceu
Escolha de trilha sonora surpreendeu em pleno feriado religioso no Brasil, 12 de outubro, data que também é celebrado o Dia das Crianças.
Música compartilhada por Neymar celebra o vínculo familiar e o afeto paterno.
A música "Pingo de Gente", de Yan, foi lançada há poucos dias: apenas na última quinta-feira (9). Música já está em alta em redes sociais como o Instagram - isso significa que muitos usuários estão ouvindo a canção.
Yan, que também é pai, é um cantor de pagode que ganhou evidência nas redes sociais em 2022. Desde então, ele vem lançando hits e já possui mais de 4 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify.
Números já o colocam entre os 200 artistas mais ouvidos no Brasil na plataforma. Sua canção "Fica com Deus", parceria com o Sorriso Maroto, que chegou ao 1º lugar nas rádios brasileiras.
