Com pagode de Yan sobre amor, Neymar homenageia filhos no Dia das Crianças

Jogador escolheu a música "Pingo de Gente" em publicação com fotos dos quatro filhos neste domingo (12). Canção é um pagode de Yan e fala sobre amor e ternura entre pais e filhos.

O que aconteceu

Escolha de trilha sonora surpreendeu em pleno feriado religioso no Brasil, 12 de outubro, data que também é celebrado o Dia das Crianças.

Música compartilhada por Neymar celebra o vínculo familiar e o afeto paterno.