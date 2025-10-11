TocaUOL
Assine UOL
Toca Sessions

Negra Li e Stefanie fazem noite memorável do rap no TOCA Sessions, em SP

Tiago Dias
Negra Li se apresenta no TOCA Sessions, em São Paulo
Negra Li se apresenta no TOCA Sessions, em São Paulo Imagem: Victor Takayama/UOL

O segundo TOCA Sessions chegou pesado no vocal e na rima com Negra Li e Stefanie, no Cine Joia, em São Paulo, nesta sexta-feira (10).

A noite foi memorável — e com razão. No palco, duas grandes referências do rap brasileiro. Negra Li e Stefanie não são apenas vozes potentes da cena: são artistas que ajudaram a escrever a história das mulheres no rap quando tudo ainda era mato.

Negra Li apresentou o show baseado em "O Silêncio que Grita", seu primeiro disco em sete anos. No palco do Joia, ela sintetizou sua trajetória — do RZO nos anos 1990 às telas do cinema e da TV — e reafirmou sua voz como uma das mais importantes da música brasileira.

A prova estava nos vocais tinindo em cada hit. Negra Li revisitou sucessos dos anos 2000, como "Você Vai Estar na Minha", e a recente "Vai na Fé", tema de abertura da novela homônima. O novo disco trouxe um flow fresco e contemporâneo, evidente em "Sambando" e na faixa-título.

Negra Li se apresenta no segundo TOCA Sessions, no Cine Jóia, em SP
Negra Li se apresenta no segundo TOCA Sessions, no Cine Jóia, em SP Imagem: Victor Takayama/UOL
Imagem
Imagem: Victor Takayama/UOL

"É por isso que eu subo ao palco, eu escrevo, eu canto. Quem está cansado desse mundo fake?", provocou antes de apresentar "Fake", também do novo álbum.

Em "Direito de Amar" e "Retrovisor" — que no novo disco têm participações de Liniker e Gloria Groove, respectivamente —, Negra Li mostrou que, aos 30 anos de carreira, é uma cantora de afinação rara.

E uma exímia rapper. Num medley, ela conectou "Brasilândia" e "Exército do Rap", parceria com Helião, e ainda incluiu "Killing Me Softly with His Song", imortalizada por Roberta Flack e pelos Fugees, na voz de Lauryn Hill. Cantada ao lado dos backing vocals, Negra Li emocionou a plateia no final de uma noite de celebração.

Continua após a publicidade
Stefanie abre TOCA Sessions, em São Paulo
Stefanie abre TOCA Sessions, em São Paulo Imagem: Victor Takayama/UOL

Stefanie e a história do rap que não surgiu há 5 anos

Antes, a história das mulheres no rap já havia ganhado novo capítulo com o show de Stefanie — MC, rapper e compositora que apresentou em São Paulo o repertório de "Bunmi", seu primeiro disco solo, lançado após duas décadas de carreira.

Na plateia, o rapper Kamau assistia da linha de frente à apresentação da amiga. No palco, Stefanie estava acompanhada de DJ Negrito e da backing vocal Ieda Hills, pioneira do rap vinda de Santo André, no ABC paulista.

"Existe uma história. E essa história não está sendo contada. O rap não começou há cinco anos", disse, emocionada.

Stefanie com Ieda Hills, pioneira do rap no ABC Paulista, no palco do TOCA Sessions
Stefanie com Ieda Hills, pioneira do rap no ABC Paulista, no palco do TOCA Sessions Imagem: Victor Takayama/UOL
Continua após a publicidade
Kamau na plateia durante show de Stefanie no TOCA Sessions, no Cine Jóia, em São Paulo
Kamau na plateia durante show de Stefanie no TOCA Sessions, no Cine Jóia, em São Paulo Imagem: Victor Takayama/UOL

A intensidade era tanta que Stefanie precisou reiniciar a primeira música, "Fugir Não Adianta", após se emocionar logo nos primeiros versos. "Coração aberto pra celebrar essa sexta-feira. Peço pra vocês que estejam entregues", pediu à plateia.

Em "Desconforto", uma das mais festejadas, mostrou por que é referência pela métrica e flow originais — marcas que já emprestou para gravações com Emicida e coletivos como Rimas & Melodias.

"De todas opções, preferi fazer canções / Minha escolha foi de ser uma Mulher MC", cantou em "Mulher MC", resumindo o próprio destino.

Larinhax no TOCA Sessions
Larinhax no TOCA Sessions Imagem: Victor Takayama/UOL

O antes e o depois da festa ficaram nas mãos de Larinhax, DJ nascida e criada em Queimados, na Baixada Fluminense. Do underground ao mainstream, ela já colaborou com Ebony, Slipmami e Deize Tigrona — e, no Joia, fez o público ferver com um set que costurou o rap e o funk em todas as suas camadas.

Continua após a publicidade

Foi o encerramento perfeito para uma noite em que o TOCA celebrou o poder, a memória e o futuro das mulheres no rap.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.