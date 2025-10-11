Negra Li e Stefanie fazem noite memorável do rap no TOCA Sessions, em SP

O segundo TOCA Sessions chegou pesado no vocal e na rima com Negra Li e Stefanie, no Cine Joia, em São Paulo, nesta sexta-feira (10).

A noite foi memorável — e com razão. No palco, duas grandes referências do rap brasileiro. Negra Li e Stefanie não são apenas vozes potentes da cena: são artistas que ajudaram a escrever a história das mulheres no rap quando tudo ainda era mato.

Negra Li apresentou o show baseado em "O Silêncio que Grita", seu primeiro disco em sete anos. No palco do Joia, ela sintetizou sua trajetória — do RZO nos anos 1990 às telas do cinema e da TV — e reafirmou sua voz como uma das mais importantes da música brasileira.