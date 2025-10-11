Escapando da chuva, Tomorrowland Brasil dá start e agrada público fiel

O outro é o palco Crystal Garden que, no estilo Boiler Room, permite que parte do público suba num degrau na altura da cabine e assista o DJ por trás. A primeira grande atração do dia no espaço foi o tal Something Else, um novo alter-ego de Alok que, segundo ele disse à imprensa no começo do ano, seria focado numa sonoridade "mais pop".

Logo após o início do set do brasiliense, uma placa de LED na chegada do Crystal Garden avisava que o palco estava lotado. Pelo set, ficou difícil de entender o que Alok quis dizer com "mais pop" — não havia nada de diferente do som já bastante comercial de deep house e EDM que o DJ toca em grandes festivais pelo mundo. Mesmo assim, o som agradou o público, que não ficou para ver as apresentações seguintes, algumas das melhores do primeiro dia de evento: DJ Tennis e Velvet Green, que apostaram em misturas inspiradas de house.

Em busca de um som mais palatável, a maior parte do público se amontoou no palco principal no começo da noite. Os sets conseguintes do holandês Maddix, do britânico John Newman e da dupla de australianas Nervo foram tão insossos que poderiam até se confundir entre si. Uma maionese de techno melódico e house progressivo que pulava de faixa em faixa sem muito cuidado.

Deadmau5 no Tomorrowland Brasil 2025 Imagem: Divulgação

O som começou a ganhar um pouco mais de personalidade no Mainstage com a entrada de Deadmau5. Famoso por tocar usando uma máscara de Mickey gigante, o canadense animou o público com faixas que puxavam mais para o eletro house e dubstep que era grande quando ele começou a tocar mundo afora, no começo dos anos 2010.

Em seguida, o veterano Armin van Buuren fez jus ao seu título de rei do trance, gênero que vem ganhando uma onda de revival na mão de novos DJs europeus.